利哲宏｜回顧一年的服務：擁抱獅子山精神

利哲宏 Dr Riz's 專欄

當我回顧身為區議員的第一年時，我不禁感嘆這一年來的輝煌歷程。這份工作既充滿回報又富有挑戰，它建基於我長期參與社區服務的基礎上，同時體現了我對幫助有需要者的堅定承諾。儘管平均每天需要工作16小時的要求極為嚴苛，但我對服務社區的熱情依然不減。這種不懈的動力不僅源自於責任感，更源自於社區對我的溫暖回應——市民們豎起的大拇指和洋溢的笑容不停提醒我，我的努力是有回報的，讓我每天都充滿動力去爭取做到更多。

這一年讓我最感觸的是對「獅子山精神」的深刻體會。「獅子山精神」是香港的象徵，代表了一種「迎難而上」的態度和在逆境中改善環境的堅定決心。最近的一次經歷生動展現了這種精神：一位患有阿茲海默症的巴基斯坦裔老人失蹤的搜尋行動。今年12月的一個深夜，我接到一個求助電話，並因此引發了一場社區總動員。在接下來的六天時間裡，不論是政府部門、義工團隊或是一般市民都迅速回應，共同努力。這種集體的堅持正是我們這座城市的真實寫照。回想起那些不確定性的時刻，當希望減弱、疲憊襲來時，正是這種不屈不撓的合作精神深深印在我的記憶中，並強化了我繼續尋找下去的決心。

反思這次事件，我還意識到「獅子山精神」中的另一個重要角色：少數族裔社群在香港的角色。他們往往被大家視為社會援助的接受者，但實際上，他們亦是社會的重要貢獻者。九龍城最近的活動完美地展示了這種潛力。來自不同背景的年輕人參與了一項旨在幫助弱勢家庭的計劃，擔任「城市大使」。他們的熱情和投入不僅鼓舞了那些需要幫助的人，也激勵了他們的同齡人，亦進一步證明了社會服務是一條雙向的道路。這種視角的轉變對於建立更包容的社區至關重要。

利哲宏：「獅子山精神」是香港的象徵，代表了一種「迎難而上」的態度和在逆境中改善環境的堅定決心。（相片由作者提供）

展望未來，我希望能夠激發少數族裔青年的力量。他們對社區計劃的參與可以彌合差距並促進社會凝聚力。為了讓更多青年能夠積極參與，主流社群需要創造包容性的平台——透過導師計劃將這些青年與本地領袖聯繫起來，可以幫助放大他們的聲音。透過提供必要的培訓和資源，我們可以賦予他們領導反映自身獨特經驗和見解的能力。這類項目不僅對參與者有益，也能為整體社區帶來更多活力和多樣性。

此外，組織文化交流活動亦可以增進相互理解，讓不同社區分享彼此的故事並建立更深的聯繫。這些活動可以成為慶祝多元化的契機，突顯我們共同的價值觀和目標，將我們團結為香港人。透過創造一個支持的環境，重視每一個人的聲音，我們可以激勵少數族裔回饋社會，展現他們對更廣泛社區的承諾，同時強化我們生活的相互關聯。

總之，身為區議員的這一年讓我更加堅定了對「獅子山精神」的信念。在逆境中集體行動的力量變得清晰可見，尤其是透過那些少數族裔青年令人振奮的努力，他們不僅是援助的接受者，更是社區的積極貢獻者。透過培育包容機會和鼓勵合作關係，我們可以創造一個每個人都感到被賦權去回饋社會的環境。共同努力，我們能夠體現「獅子山精神」的精髓，將所有香港人團結在一起，為彼此加油，並增強我們多元化社會的結構。在這過程中，我們將挑戰轉化為機遇，確保每個聲音都被聽到、每一個貢獻都被重視，為我們的城市建立一個更光明、更包容的未來。我相信每一步的共同努力將加強我們的決心，深化我們對為所有人創造更美好未來的承諾。

此外，為了加強讀者對九龍城的認識，我和九龍城的其他議員將會創立一個全新的專欄，名為「我的九龍城」。在未來一年推出28篇由不同議員撰寫的評論文章，其中第一篇是由李超宇議員撰寫的〈依託私人市場，延續提振地區經濟效果〉，敬請期待。最後，祝大家新年快樂，身體健康！

作者利哲宏博士是九龍城區議員、中學副校長。



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