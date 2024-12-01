利哲宏｜透過國際交流促進文化欣賞的重要性

利哲宏 Dr Riz's 專欄

在我們日益緊密相連的世界中，欣賞和參與不同文化的能力比以往任何時候都更為重要。在以下幾個方面，由1到10的等級中你會給自己打幾多分？

我認為文化活動／短途旅行對社會有正面影響。

我對各種形式的文化活動持開放態度。

透過欣賞不同的文化活動，培養了我的審美。

我將不同種類的文化活動發展成興趣。

我能夠透過不同的渠道表達自己。

我參與推動社區的文化發展。

如果你在大多數這些領域都得到較高的分數，那麼恭喜你！你擁有文化欣賞方面的重要技能，並且證明了你是一個全面發展的人。我在香港長大，我相信透過高品質的交流或海外旅行可以顯著提高我們的文化欣賞能力。讓我分享我最近的三次海外和內地交流，以說明這些交流如何能提升上述的幾項能力。

利哲宏帶領15位香港青年大使前往愛爾蘭，學習當地有關永續發展實踐和青年參與的經驗。（由作者提供）

第一次交流：YDC青年大使計劃2024——愛爾蘭交流之旅

身為青年發展委員會的一員，我首次帶領15位香港青年大使前往愛爾蘭。目的是學習當地有關永續發展實踐和青年參與的經驗，尋找可以在香港適用的倡議。我們的行程既豐富又有參與性，包括參觀了市政廳、Mahon’s Foroige青年中心和著名的托克瀑布。

行程的一個亮點是與科克市長的會面和中國大使館的接待式，是見證本次交流的連接和學習的時刻。當我看見我們的青年分享香港的故事，再一次加強了我對他們的創造力和能力的信心。在整個旅行中，我觀察到我們與青年之間的網路如何擴展，增強了他們的信心並拓寬了他們的視野。在2024年11月9日的畢業典禮上，我為見證青年大使們的學習成就以及他們在處理香港環境問題上的創新方法感到驕傲。

利哲宏參加香港教育界國慶訪京暨專業交流團。（由作者提供）

第二次交流：前往北京和瀋陽的教育界專業交流之旅

第二次交流行程是為慶祝中華人民共和國成立75週年的第16屆香港教育界國慶訪京暨專業交流團的一部分。這趟旅行了吸引了130位來自教育界的人士，對我來說是個啟發性的體驗。

中國博物館的創新策劃和展覽方式給我留下了深刻的印象，尤其是位於北京的中國共產黨歷史展覽館和瀋陽的9.18歷史博物館。透過身臨其境的活動，讓我對中國的歷史、文化和教育發展有了更深入的了解。在我們的訪問中，「共創共享未來」這一理念貫穿了全程，啟發了我如何在教學中進一步加強愛國主義教育，以中國價值觀為重點培養國家自豪感的方式。同時，和在愛爾蘭的交流一樣，我也擴大了與許多學校領導的網絡，為以後進行有意義的合作計劃鋪平了道路。

利哲宏與沙田區其他成員一起參加在上海的培訓計劃。（由作者提供）

第三次交流：第七屆區議會議員上海培訓班

身為九龍城區的區議會成員，我有幸與沙田區的其他成員一起參加在上海的培訓計劃。培訓在上海行政學院進行，包括每日的講座和實地考察，旨在增強我們的行政能力和認識有效服務社群的最佳實踐。這次交流獲益最深的是我對楓橋經驗有了更深入的了解，這是一種在內地流行的基層治理模式。另外，如今上海如何使用AI和大數據進行針對性的社區管理也給我留下了深刻印象。這次的經驗促使我反思我作為區議員的角色，同時加強了我們服務社區的能力，使我們的服務更能貼合兒童、青少年和老年人等不同的群體。

我的三個關鍵的收穫

反思這三次不同地點的交流後，我總結出了三個關鍵的收穫，這些收穫突顯了有效文化欣賞的基本要素。首先，這些旅行拓展了我對永續發展目標（SDGs）、青年參與、愛國教育和有效社區服務的理解，每次經歷都為我提供了解決社區多樣化需求的知識和技能，從而拓寬了我的視野。其次，我培養了一個豐富的聯繫網絡，這將作為未來倡議的寶貴資源，促進合作和共享學習，這是網路擴展的重要成果。最後，通過這些旅行，我增加了一群熱衷於學習和倡導香港少數族裔問題的朋友，進一步豐富了我們的文化對話，增強了對少數族群議題的認識。這些收穫不僅豐富了我的個人經驗，也加深了我對文化多樣性和社會責任的理解。

提高文化欣賞能力的三個必須

為了確保文化交流能產生深遠的影響，我認為有以下三個必須條件以提高我們的文化欣賞能力。首先，文化沉浸是不可或缺的，這需要透過真實的體驗深入了解當地的風俗和傳統。只有身臨其境地感受和參與，我們才能真正理解和欣賞不同的文化背景。其次，多樣化行程同樣重要。這樣的行程應該包括各種活動，從參觀歷史地標到探索自然奇觀，再到提供自我探索的機會，這些豐富多元的活動可以幫助參與者從多角度接觸和理解當地文化。最後，高品質的反思環節是整個文化交流中不可缺少的一部分。這樣的反思應提供給參與者足夠的空間和資源，讓他們能夠回顧自己的體驗，深入思考所學到的知識和情感的影響，從而鞏固學習成果。

透過以上的三個收穫和三個必須，我們不僅能夠收穫在生活中的重要技能，還能豐富我們自己和未來交流的參與者的文化理解和欣賞能力。這種全方位的文化交流方式，不僅增強了我的全球視野，也促進了不同文化間的理解和尊重。

作者利哲宏博士是九龍城區議員、中學副校長。



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