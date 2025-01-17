林正財「正論」｜新科技、新世代、新挑戰

林正財「正論」

隨著科技迅速發展，互聯網、智能手機、電子屏幕產品和人工智能等數碼化工具為我們的生活帶來了便利，但同時也為青少年的健康帶來了前所未有的挑戰。與新科技共同成長的新一代被稱為「Z世代（Generation Z）」(一般指1995年及之後出生的年輕人) ，科技既是他們生活的一部分，但亦同時成為了壓力的來源。青少年長時間依賴科技和社交媒體，容易出現焦慮、抑鬱和睡眠不足等問題，甚至面對網絡欺凌等困擾。這些挑戰對青少年的精神健康、情緒管理及社交能力構成了深遠影響。

面對這些挑戰，我們必須從政策、教育及社區層面攜手合作，推動精神健康教育和社會支援，並透過「數碼化排毒（Digital detox）」等策略，協助年輕人在數碼化時代中找到平衡，提升抗逆力，健康成長。

要幫助「Z世代」克服挑戰，除了靠他們自身的努力外，家長、老師、朋友，以及整個社會也需要攜手合作，為「Z世代」提供一個安全和包容的成長環境。以下是幾種可行的方法，以保障和促進他們的精神健康：

灌輸健康使用新科技的知識

青少年需要正確地認識數碼科技的角色。科技應該是幫助我們的工具，而不應主宰我們的生活。我們應鼓勵他們適當使用科技，例如限制使用時間，避免長時間沉浸在電子屏幕中，並學會選擇可靠的信息來源，遠離虛假和偏頗的資訊。這些簡單的行為能有效降低因過度使用科技而帶來的情緒困擾和精神壓力。

提高網絡安全意識

在數碼時代，保障網絡安全十分重要。青少年需要學習如何保護自己的隱私，避免在網絡上及社交媒體輕率發放個人資料或相片；不應輕信陌生人、不參與網絡欺凌或散播謠言。他們還需要學會識別常見的網絡陷阱，例如交友詐騙、網購陷阱、自殘遊戲騙局、裸聊勒索和釣魚網站等，並在遇到困擾時及早尋求家長、老師或專業人士的幫助。此舉能增強青少年的自我保護能力，從而提升他們面對困難時的應對能力及抗逆力。

多了解精神健康教育資訊及善用支援平台

精神健康與身體健康同樣重要，但前者往往被忽視或污名化。許多年輕人即使面對精神健康或睡眠問題時，因害怕被歧視或誤解而不願尋求幫助。 我們必須改變這種現象，幫助青少年明白尋求協助是一種積極面對問題的表現，並非軟弱。透過可信的教育平台或公眾宣傳活動，例如精神健康諮詢委員會推出的精神健康推廣和公眾教育計劃「陪我講 Shall We Talk」，可以幫助年輕人了解精神健康的重要性，鼓勵他們及時檢視自己的情緒狀況，及早發現問題，從而尋求適切的支援。

保持正常生活規律

健康的生活方式是精神健康的基石。充足睡眠、均衡飲食及適量運動，能幫助青少年減輕壓力和焦慮，提升身體和精神健康。「數碼化排毒」是一個值得推廣的概念。我們應該鼓勵青少年參與現實生活中的興趣活動，例如戶外運動或興趣班，減少對電子設備的依賴，享受與家人和朋友真實互動。這種平衡的生活方式，不僅促進身心健康，也能幫助青少年在數碼化時代中建立良好的社交能力和生活態度。

政府去年推行「4Rs精神健康約章」，幫助學校建立促進精神健康的校園環境，通過家長教育及教師培訓，進一步加強預防和早期干預能力；並推出《精神健康素養》資源套，提升學生對精神健康的認識，及去污名化，促進他們更積極尋求幫助。此外在《行政長官2024年施政報告》中，政府宣布延續及優化「三層應急機制」，進一步強化校內外支援及醫療服務的協調，為學生提供及時的精神健康服務。政府亦推出「醫教社同心協作計劃」，由醫務衞生局、教育局、社會福利署及醫院管理局合作，透過醫、教、社跨專業協作模式，為有精神健康需要的學生提供支援。

「Z世代」所面對的挑戰並不是他們個人的問題，而是我們整個社會需要共同面對的重要課題。政府、學校、家庭和社區需要共同努力，為青少年築起堅固的精神健康防線。透過推廣健康使用科技的知識，提升網絡安全意識，以及消除精神健康的污名化，社會將能共同協助青少年在快速變化的數碼時代中找到平衡，建立健康的生活方式，同時提升他們的心理素質和抗逆能力；讓他們具備面對挑戰的信心和能力，在未來的道路上穩步前行，發揮所長，為社會作出貢獻。

作者林正財醫生是行政會議非官守議員、基督教靈實協會行政總裁、碳中和及可持續發展委員會主席、精神健康諮詢委員會主席。



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