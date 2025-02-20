黃頴灝｜盡早推行飲品包裝生產者責任制

環境及生態局計劃上半年修例，訂立可適用於不同產品的生產者責任計劃法律框架，並在年內以附屬法例形式擴展至膠樽和紙包飲品盒。政府建議市民回收每個膠樽或紙包飲品盒，可獲至少1毫子回贈，按市場主導原則，生產商可因應回收情況調節回贈金額，增加市民回收的誘因。



此議案已醖釀及諮詢多年，政府於2021年2月至5月就推展塑膠飲料容器生產者責任計劃進行公眾諮詢，期間共收到逾4600份意見書，社會各界普遍對建議反應正面，筆者肯定及贊成當局盡早實施有關議案。生產者責任計劃是香港廢物管理策略的其中一項主要政策工具，落實「污染者自付」的原則和「環保責任」的理念。在棄置的都市固體廢物中塑膠廢物約佔兩成，而在廢塑膠當中膠袋佔首位，第二位是即棄塑膠餐具，第三就是塑膠飲品包裝，當局制定的減廢政策是針對性的。



生產者責任計劃是一種環境政策工具，旨在將產品生命週期內的環境責任從政府或消費者轉移至生產者。通過這一機制，生產者需對其產品的整個生命週期負責，包括設計、生產、使用及廢棄階段，從而推動資源的有效利用和減少環境影響。核心原則是生產者需承擔產品從生產到廢棄的全程責任，包括回收、再利用和最終處理。

這個政策下會誘使生產者也需考慮產品的環境影響，從設計到廢棄的每個環節。通過經濟手段，如回收費用或稅收，激勵生產者設計更環保的產品，並且有了相關的法規，未履行者將面臨處罰。塑膠購物袋收費是首個強制性生產者責任計劃，規定向塑膠購物袋徵收環保徵費，透過在零售層面向消費者收費這個直接的經濟誘因，以在源頭減少濫用塑膠購物袋的情況。而最近管制即棄塑膠餐具也是相同的道理。

即棄塑膠的生命週期

即棄塑膠的生命週期通常包括以下幾個階段：第一是原材料提取，即棄塑膠大多由石油衍生物製成，因此需從地面提取原油，這對環境造成影響；接著是製造過程中，提取的原油經加工轉化為聚合物，這一過程需耗費能源，並可能釋放有害氣體；最後被廣泛使用，即棄塑膠產品（如飲料瓶、餐具等）被短期使用後，很快成為廢棄物。

除非在末端被妥善處理，例如回收或送到焚燒發電，否則這些廢棄塑膠通常進入堆填區、焚燒或流入環境，造成污染和生態面臨威脅。當局本港第一座焚燒發電廠將於年內落成，筆者是期待的。即棄塑膠需要數百年才能完全降解，過程中釋放微塑料，進一步進入食物鏈。讀者可自行統計一下，今天自己或身邊朋友有沒有或用了多少即棄塑膠，而每一樣用了多長時間？相比塑膠以百年計的消化，其實這個環境因素是要被考慮的。

市場主導模式

政府計劃以「市場主導模式」來推行塑膠飲料容器生產者責任計劃，並將紙包飲品盒納入計劃內一併處理，以達致更高效率及更具成本效益的回收安排。市場主導模式即政府訂立相關的回收目標及時間表，相關飲品生產商是需要遵守，例如可口可樂公司每天在香港銷售100萬膠樽，在第一階段的回收是30%，即可樂公司需要每天回收到30萬個膠樽才能達標，可樂公司可自行或委聘環保署批准的回收公司進行回收，及在每半年一次提交報告。

若自行回收的飲料供應商或計劃營運者未能達到回收目標，政府正考慮可能就其回收量差額追收回收款項。筆者則建議政府可考慮徵收具阻嚇作用的罰款，以督促生產商履行環境責任。

回贈0.1或1元？

當局建議生產者需要向市民回贈每個膠樽不低於0.1元，以提高誘因，而且首階段以30%作起點，以循序漸進式到八年後到75%。飲品供應商在首階段需做到膠樽30%及紙包盒10%的法定回收率，料在六至八年後升至75%及50%的回收目標。環保團體及公眾都有不同的觀點及相關討論。多個環保團體認同立法，但指計劃實施日期未明，促訂立更高的回收目標。筆者作為廢塑料協會代表也希望加入觀點，讓大家可由多角度觀點考慮思考。

當局先後推出兩期先導計劃，測試逆向自動售貨機，即簡稱「入樽機」，是香港收集塑膠飲料容器的實地應用。這是由政府主導，運用公帑的試驗計劃。根據網站顯示，最近一次批出的合同是8千多萬元，每個月270萬。

但首先，整個回收體系不只是0.1的回贈，當中包括有設置入樽機，這些入樽機是有金錢交易，需要有安全交易度。第二是維護這些機械、物流收集費用及回收工場的處理成本等。筆者在業界得知先導計劃每月回收到大約100噸的膠樽，以每噸有3萬個膠樽計算，每個膠樽整個回收成本約大約1元。因此，整個政策花費不是只看這0.1元回贈，當中有九成是中間的回收成本，因此如果負擔太高，生產者會把成本轉嫁到消費者身上，造成飲品市場價格波動，我相信這不是大家樂意看到的。當然，大家都會覺得回贈愈高，回收一定高，但我們需要考慮過程中市民負擔的經濟因素。

回收時間表的問題

現時膠樽及紙包盒的回收率僅約14%及少於1%，當中大部分是政府的綠在區區回收政策支撐起來的，回收率難以提高其實是有原因的。第一，相比起其他地區，我們沒有污者自付的垃圾收費，每人都可以免費方便地掉垃圾，加上即棄文化盛行。而回收不是市場業界自行組織的，要靠政府回收，回收成本肯定高，當局也不可能無止境的支援回收，畢竟這是業界的責任。

以最近以市場化代替中央收膠標書為例，原本政府支撐塑膠下游回收，招標價高於4500元一噸處理費。現在市場化加入競爭後，回收業普遍以2000元一噸費用回收，成本大減一半，可是筆者仍然覺得偏高，原因是市民沒有源分類的習慣及責任，回收數量太少又不集中，造成回收成本仍比其他地區偏高，這是長遠下來沒有污者自付政策下造成的局面。因此，業界普遍希望政府訂定較低的起始回收目標，以便適應計劃及建立回收網絡，其原因是原本的回收系統建立需要，當中不能一蹴而就。建立的過程要檢視技術可行及風險管理等，例如現在收集物流庫存是否可以成本降低，當中監管過程是否能補正，廢料回收會否有重複計算以導致金錢造假，接著上游回收工廠造出來的質量是否過關，當前回收工廠承受量的擴展情況等。

中間只要有一個環節出錯或被誤會都會上頭條，例如今月就有市民誤解綠在區區的回收壓縮車是垃圾車，說綠在區區回收塑膠造假，都被送去堆填區等。雖然第二天節目即時更正，但上了頭條就會打擊市民信心，每一個流程都是需要統統逐一考慮及進行風險評估，有序推動。因此，階段膠樽及紙包盒的法定回收目標分別設在30%及10%，是較務實的水平，相信有利計劃順利推行。總括而言，筆者是希望在可持續發展角度上看待香港的環保業發展，以環保又考慮經濟因素下，推進香港成為更綠色都市。

作者黃頴灝是元朗區議員、民主思路聯席召集人（內務及地區事務）、環保公司董事。



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