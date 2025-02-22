揚言自得｜大凶或大吉，還有67天

美國總統特朗普期待就職後100天內訪問中國，100天的期限4月29日屆滿，現剩67天。如果他未能成行或決定取消訪華，對中美關係是大凶之兆，大家要好自為之。但無需等到4月29日，倘若到了4月初他的「百日訪華」還沒有聲氣，中美關係便會風聲鶴唳。如果他如期百日內訪華，雖不一定是大吉之兆，但起碼是求得上籤，可以暫時安心。



百日訪華不論成行與否，有一點是非常明確的：特朗普很心急。



特朗普狂而不瘋，美國的好戰鷹派瘋而不傻，美國的戰略精英傻而不笨。他們跨黨派的共同叫囂是：中國是美國霸權的最大威脅。他們不叫囂但心知肚明的是：在中國周邊三千公里內假若和中國開戰，美國定必在全球注視下軍威盡失。中國假若啟動武力統一，美國將陷入全面被動；如果武力介入，後果一定是自取其辱；不介入，後果同樣是自辱於天下。

故此，爭取在美國還有剩餘的議價能力時，接受中國和平統一以換取美國最大利益和「有體面地不介入」，是美國最優選擇。這項偉業，美國百年一帝特朗普豈會留給他的繼任人去完成？在他心中，除了他自己，將來沒有任何美國總統有此能力。故此他必須於任內完成此世紀任務，流芳百世。

2025年2月18日，美國總統特朗普在佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a- Lago）發表講話。（Reuters）

中美在統一台灣的問題上局面的完全逆轉，原因不單是中國實力的爆升，而是美國對中國綜合實力爆升的束手無策，以及親美附庸國目睹美國束手無策而自我啟發的心知肚明、疊加中國綜合實力爆升而美國綜合實力下降這個大趨勢的不可逆轉，然後再循環返回美國和它一眾附庸國對這個大趨勢不可逆轉、束手無策和心知肚明，而必須作出的戰略調整。

中國綜合實力的全面提升，包括軍事實力、科技實力、經濟實力、金融實力、外交實力、文化軟實力。歷任美國總統都希望透過政策來扭轉局面，但全部無功而返，因為造成這個局面的原因是綜合性的，包括制度、政策、民族性格。制度包括政治制度、經濟金融制度、生產制度、社會制度。美國欲以政策扭轉局面，當然不行。特朗普和馬斯克開始嘗試從制度的表面入手，較以往美國政府高明，但就算成功，亦只是觸及制度的表徵。至另一大原因民族性格，更加是無得改。故此中升西降這個局面無得改。

特朗普只有四年時間去完成這項偉業，故此很心急。他說要百日內訪華，他沒有說的是：這次來華訪問，中方豈能不事先就台灣問題要求新的突破？他又說：中國和美國合作能夠解決世界所有問題。他沒有說的是：美國需要中國的合作，遠超中國需要美國的合作；尤其是台灣問題，因為一旦中國啟動「武統」，美國將束手無策；而且美國等得越久，就越無議價能力。

在形勢逆轉的情況下，中國如果要「純武統」，24小時便可實現，但中國有條件等待最佳時機，因為統一已是囊中之物，可以隨時收網，但等多三兩年，代價會低很多、台灣同胞的損失會少很多、國家利益會大很多。一切盡在掌握。

美國則相反。隨着時間的推移，特朗普會越來越急於離任前完成偉業，而我們對囊中之物則可以笑看風雲，冷觀台獨份子在窮途末路的狂飆，就如2019年冷觀亂港份子如何癲下去，然後才雷霆一擊。一擊之前就是冷觀特朗普在離任前的心急如焚之下、議價能力即將耗盡之下，如何與中國全面合作。

今天的「台獨」份子，就是2019年的亂港份子，數年之內便會打回原形，變成被美國廢棄的棋子，美國和英國能做到的，就是在違法份子受到歷史審判和法律制裁時在場外軟弱的叫囂一下。「台獨」的核心人物對此心知肚明，可憐的是受到他們愚弄和蒙蔽的部分台獨民眾，正如香港「黑暴」中最可憐的是受到愚弄和蒙蔽而前途被毁的青年學生。

但統一台灣的良辰美景來臨之前，定必風雨交加，甚至地動山搖。特朗普不瘋而狂，擅長無中生有，在沒有議價能力下以最低成本憑空製造高價籌碼。「加拿大變州」、「巴拿馬運河歸美」、「墨西哥灣變美國灣」、「收回加沙地帶」等，都是低成本甚至零成本的天價籌碼。

零成本的天價籌碼開得多了，就不新奇不值錢。我們可以為特朗普預設天價籌碼：例如美元和港元斷勾、沒收中國人在美國的資產、支持台灣以主權國家身份參與國際組織、支持台灣重返聯合國、甚至承認台灣主權、支持西藏獨立等。「預了」這些籌碼，知道這些只是籌碼而非國策，我們面對這些籌碼引起的驚濤拍岸，便能「他狂任他狂」。

特朗普2017年訪華時，在習近平的陪同下參觀故宮。（新華視點）

面對特朗普的狂，我們國家以禮相待，給足面子，然後才反制。早在2017年特朗普首任總統期間訪問中國時，便獲得國家領導人在故宮「內廷」款待，是新中國成立以來首次在故宮內廷禮待外國貴賓，屬最高規格；到上月特朗普第二任期的總統就職典禮，中國派了國家副主席韓正作為習近平的特別代表出席，再次給予特朗普新中國成立以來最高的規格。

但到了特朗普公布對中國加徵關稅並期待24小時內與國家領導人通話，卻換來沒有通話而是中國公布對美國的反制。這是對特朗普立下清楚的規矩：你要威風，我會給足你面子；但如你想威脅，只會自討沒趣，請袋起威風、收起威脅。今天中國對美國「快狠準」的反擊，與特朗普首任總統期間發起對華貿易戰時中國的苦苦被動，是大有不同。

有論者認為：中國應返回鄧小平時代的韜光養晦，以獲取美國對華的刀下留情，而非頻頻對美國「曬肌肉」，昨天出示新戰艦、今天示範智能「機械戰狼」，明天飛來6代戰機。這些論者認為如此「亮劍」只會招來美國更強打壓。

這些論者錯了。韜光養晦是我們的民族性，改不了的。今天我們韜光養晦的程度並不低於鄧小平年代。只是現時我們綜合實力的澎湃，竟然使「韜光養晦」被解讀為「頻頻亮劍」。如果中國真的亮劍，豈會只是以6代戰機讓美國驚鴻一瞥。以中國韜光養晦的性格，既然6代戰機能夠成為被美國看得見的公開秘密，則代表它已不是我們最先進的秘密武器。假若我們真的亮劍，今天的全球格局，已經會完全不同。但中國不會這樣做，中國會韜光養晦，會繼續尊稱美國為全球第一、全球唯一。我們是排在美國後面的小弟。但如果全球第一霸權觸動我們紅線，他會在全世界面前被小弟懲罰。

特朗普如果「百日訪華」不成事，對中美關係是大凶之兆。請注意：是「中美關係」的大凶，亦會是對美國的大凶，但不是中國的「大凶」。以我們國家的綜合實力和運籌帷幄，已經沒有任何國家能對我們國家構成「大凶」。連「小凶」也談不上。至於特朗普任期結束前中國統一台灣，則已是寫在鐵板上。

作者楊志剛是香港浸會大學前協理副校長、中文大學前專業應用教授。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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