揚言自得｜特朗普回宮對中國是好是壞？

全世界都在問：特朗普重回白宮會如何？滿懷憧憬的有俄國總統、以色列總理、沙特王儲等。憂心忡忡的包括西歐國家和加拿大韓國等。中國人最關心的是：如果特朗普重主白宮，對中國是利還是弊？

建國七十四年來，獲我們國家在故宮內廷舉行國宴款待的外國領導人，全世界只有一位，就是特朗普。2017年他出任美國總統不足一年，便訪問中國並在曾經是乾隆皇帝居所的故宮建福宮出席國宴。國宴之前，他在乾隆皇帝書房與習近平主席品茗時特別帶來手提電腦，一齊觀賞他小孫女用普通話唱歌和唸唐詩，習近平給她A+評分，何等賞心樂事。拜登出任總統三年以來，曾訪多國包括亞洲國家，未曾訪華。

國家對特朗普的禮遇並無白費。特朗普非常重視他和習近平所建立的關係。與香港最貼身的是2019年香港黑暴期間，特朗普勒令他一眾高層：不得以任何形式公開評論香港的動亂，以免影響他和習近平的友誼。假若是希拉里當選總統，她定必高調宣示：美國和香港的抗爭者站在一起！這一宣示，會令黑暴不可收拾，香港歷史會重寫。

特朗普曾對部下說：「外交關係，最重要就是人與人的關係。我和習近平關係非常好。我們之間有良好的化學作用。習近平喜歡我。我當他是朋友，他當我是朋友。」2017年12月22日，聯合國安理會就制裁朝鮮（北韓）的動議投票，結果15票對零票一致通過。中國不反對，不棄權，而是投了支持票。特朗普得意地對幕僚說：「這是因為我和習近平的關係好。他尊重我，我尊重他。你們全部認為應該和中國搞對抗，但我和中國友好，這不是好事嗎？」

有評論認為特朗普執政時美國開始全力打壓華為。此評論不成立。特朗普2017年出任總統，但早於2007年，美國情報機構已鎖定華為，且攻陷華為的內部通訊，包括任正非的私人通訊。2012年10月8日美國國會情報委員會正式提出報告，確定華為和中興通訊構成美國國安威脅，並建議對其脫鈎斷鏈。這政策十二年來一直在深化和廣化， 誰當總統都一樣。華為的各種「備胎方案」亦早於十二年前便一直在部署，絕非被美國殺到埋身才作出反應。

特朗普最近被問及會否保衛台灣。他顧左右而言他後說：「 如果我回答這問題，會使我在談判時處於非常不利的位置。」不少評論認為他迴避問題，態度模糊。但我覺得潛意識的態度最可靠：一提及台灣，他便滿腦子「談判做大deal」，不是「保衛」。拜登四次說：會保衛台灣。

特朗普重回白宮對中國最大的弊，是美俄聯手圍中。下屆如民主黨繼續執政，美俄無可能聯手，因為普京當年用信息戰打擊希拉里選情，顛覆了美國大選，對民主黨及美國所有情治和國安機關來說，這是俄國對美國成功進行政權更替。這是戰爭級的國仇。故此拜登上台後外交第一要務就是部署俄烏戰爭，以報國仇。

共和黨不視此為國仇，特朗普更是心存感激。現時離美國大選還有9個月，特朗普官司纏身，但人氣攀升士氣如虹。普京上次以信息戰偷襲得手，這次不敢梅開二度，於是轉暗投明，公開和特朗普唱雙簧，唱得高明。首先透過電視訪問讓普京向美國人細說為何被逼對烏克蘭動武、傾訴俄國欲加入北約而被拒的委屈。第二曲是普京公開宣稱他會偏向拜登當選，「因為他是一名更有經驗、可預測的人，是一名老派政治家」。而特朗普則接着唱：普京挺拜登，「因為我才是近代唯一沒有給俄羅斯任何利益的美國總統」。

特朗普當然是在講大話。他在任時俄國一片昇平，北溪二號海底油管提速上馬，到拜登上任時見到油管幾乎建完，乾脆把它炸毁。

俄國兩任總統葉利欽和普京都要求加入北約。是要求，不是希望。兩人的要求都被美國拒絕。普京說他被逼出兵烏克蘭是因為美國六次北約東擴。但他當年一心一意加入北約，若非被克林頓拒絕，北約一舉大東擴來到我們國家門口，讓我們東北邊境4300公里被北約包圍。我們是否要對俄羅斯採取特別軍事行動？特朗普執政時和普京通電話，普京說：「中國是最不受控的力量。」普京多次誇讚中國的先進，表示中國有能力統一台灣，這是對支持中國的明示，亦是不斷給美國的暗示：中國才是你最大的對手。

普京今天和中國背靠背，是形勢所逼。防止美俄聯手圍中的最佳方法，是中俄利益的綑綁。炸毁北溪二號是拜登無意中送給中國的大禮，使俄羅斯的龐大能源輸出轉向中國，這是深度利益綑綁。最理想是拜登把陸路油管「北溪一號」也炸毁。

特朗普重回白宮第二大弊，是他的神經刀。特朗拒絕接受連任選舉失敗，導致2021年1月4日國會山莊的叛亂，連副總統彭斯的人身安全亦受威脅，舉世震驚，無人知道特朗普下一步如何。叛亂後兩天，美軍第一把手參謀長聯席會議主席米勒將軍 （General Mark Milley）瞞着特朗普直接致電解放軍中央軍委聯合參謀部參謀長李作成，向李作成保證：「 李將軍，我向你保證美國政府是穩定的，我們不會對中國發起突襲或採取任何軍事行動。我和你已認識五年，如果我們發動攻擊，我會事先通知你，不會毫無徵兆進行突如其來的攻擊。如果中美之間發生戰爭或軍事衝突，之前會有軍事集結，歷史上從來如此。之前亦會雙方關係緊張，情況會令我們兩人會頻密接觸。現在情況並非如此，我們之間不會有軍事衝突。」米勒將軍用了45分鐘時間（約一半是用於翻譯）向李作成解釋之後，李作成對米勒說：「好。我相信你所說的。」美軍同時取消了預定在台海進行的一項軍事大演習。

但米勒事後透露，他對李作成所說的並非全部屬實，他和美國不少最高層，包括眾議院院長佩洛西，知道特朗普深恐一旦下台民主黨會對他趕盡殺絕，他可能會孤注一擲對中國發動軍事行動，甚至核攻擊，透過戰爭以保總統之位。美國總統作為三軍統帥， 擁有絕對權力下令發起軍事行動。佩洛西作為總統備胎名單中排名僅次於副總統，接收到最機密的情報，讓她極度擔憂特朗普會採取瘋狂的軍事行動，於是米勒背着特朗普向佩洛西保證，他已下達命令，軍方接到總統任何軍事行動的指令，必須馬上向米勒匯報。他向她保證：「不會讓任何人發動不合法的軍事行動。」

米勒致電李作成和向佩洛西的保證，其後被特朗普支持者視為叛國。他和她為何憂慮至此？首先是他們和不少美國強力部門高層，都視特朗普為國家安全威脅。另一原因是美國大量情報顯示：中國對美國國會山莊的叛亂非常緊張，擔心美國臨危之下會把槍口對外；美國並監察到中國有大量軍事調動，其情報分析是：不排除中國在憂慮之下會作出誤判而先下手為強。這是大國博弈的危險，我怕你出手，你怕我出手，於是雙方都隨時出手。

美國近代總統都獲不少知情者出書論其政績，這些知情者包括前高官、幕僚、新聞界等。特朗普在位四年，但獲得知情者「書禮相待」的程度卻遠超其他總統。單是兩屆普立茲新聞獎得主、以報導尼克遜總統「 水門事件」而聞名的《華盛頓郵報》編輯Bob Woodward便出版了四本有關特朗普的巨著。他與美國中央情報局的關係千絲萬縷。芸芸出書者中，還有曾任國家安全顧問但未任滿就被特朗普炒掉的博爾頓，他被炒後馬上出書爆料。這些書全部要通過美國安全審查，而美國國安部一名女高官，因負責審核博爾頓的回憶錄後批准其出版而被特朗普炒掉；到拜登上場，便讓她復職。有點搞笑，但這些書的參考價值，可見一斑。

這些書的涉華部份，給我印象最深的就是美國黨爭已達你死我活，但竟然可以操控百花齊放，達至另類的「民主集中制」，使「仇中」成為全國共識。兩黨政策迥異，但對中國的目標一致。

特朗普如果談判讓台灣和平統一，會開出天價；拜登不談判，會全力阻止統一台灣。特朗普要索我們身家，拜登的「小院高牆」要斷我經脈。如此情況下，對我們國家較有利的，是特朗普「梅花」，拜登「間竹」，四年一次推倒重來、四年一次讓滿懷憧憬的變成憂心忡忡，然後再反轉。兩翻折騰後，全球終於清醒，對美國再無憧憬。美國擔心中國因誤判而出兵，是低估中華智慧的過度憂慮。中國何需出兵？

作者楊志剛是香港浸會大學前協理副校長、中文大學前專業應用教授。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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