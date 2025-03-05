彭韻僖專欄

2月中旬筆者到了尼泊爾加德滿都，參加第五屆LAWASIA國際人權會議，並以LAWASIA前會長身份發表閉幕演說。每次參與類似的國際性會議，均獲益良多，亦有不少啟發，今次臨行前，有一位朋友問我：你參與國際人權會議，哪你是專攻人權法的律師嗎？這個看似尋常的問題，引發筆者對法律職業本質的思考。

從狹義的法律範疇看，香港精研人權法的律師確屬少數；然而，從廣義層面看，「人權」是指全人類所享有的基本權利，維護平等、尊嚴以及自由公義，是全球的核心價值觀與責任，「人權」是生活中所有關鍵領域的跨領域主題，包括環境、社會、政治還是技術範疇上，因此，無論律師的法律實踐領域是公司法、民事、刑事、家庭法、僱傭法、以及其他爭議解決等等，回歸到律師的初心，也是追求平等、公義，必須是一名人權捍衛者，有社會責任及專業責任，換言之，所有律師也必須是人權律師。

一連三日的第五屆LAWASIA國際人權會議，開幕及閉幕儀式陣容鼎盛，尼泊爾總統包德爾（Ram Chandra Poudel）在開幕禮上致辭，主禮嘉賓包括尼泊爾最高法院首席大法官Prakashman Singh Raut、司法部部長Ramesh Badal、尼泊爾律師協會會長Gopal Krishna Ghimire等等；會議匯聚了來自36個國家、合共300多名法律界人士，期間舉行了14場與人權相關的專題研討會，主題包括「數碼時代的人權」、「環境權與發展之間的平衡」、「原住民的暴力及歧視」、「移民和難民」等等相關話題。

第五屆LAWASIA國際人權會議的開幕禮主禮嘉賓包括尼泊爾最高法院首席大法官Prakashman Singh Raut。（作者提供）

聯合國大會於1948年12月10日通過的《世界人權宣言》，作為首部全球性人權憲章，確立維護和保障人權成為憲法、國際法及國際社會評判的重要規範性價值標准，《宣言》羅列出人類享有的基本權利，它不分種族、性別、國籍、族裔、語言、宗教或任何其他身份地位，人權包括生命和自由之權利，不受奴役和酷刑之權利，意見和言論自由之權利，獲得工作和教育之權利以及其他更多權利，人人有權不受歧視地，享受這些權利。

隨著社會不斷發展進步，人權的覆蓋層面亦不斷擴闊，2022年7月28日聯合國大會通過歷史性決議案，指氣候變化和環境退化，是人類未來面臨最緊迫的威脅之一，宣佈「享有清潔、健康和可持續環境是一項普遍人權」，呼籲各國要努力，提供一個健康和可持續的環境，讓人民享有美好生活的權利。

「健康環境權」的決議，引發全球多國定立保護環境的政策，並採取行動協助人民捍衛呼吸清潔空氣的權利，獲得安全和充足的水份、健康食物、健康的生態系統以及生活、工作、學習和娛樂的無毒環境。

環境議題對國家發展非常重要，中國在這方面花了大量心思，以「雙碳」工作為引領，推動能耗雙控逐步轉向碳排放雙控，持續推進生產方式和生活方式綠色低碳轉型，加快推進人與自然和諧共生的現代化，強調「綠水青山就是金山銀山」，令社會走進可持續發展。

法律的主要作用，在於保証人權得到尊重，每位法律人無論屬於哪一專業領域，也應該擁抱人權、尊重人權，以法治保護人權，為弱勢、被剝削的一群，留著一扇沒有上鎖的門。

作者彭韻僖律師是義務工作發展局主席、憲法和基本法推廣督導委員會成員、香港律師會前會長。



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