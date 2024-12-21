彭韻僖｜漢字解讀法律與憲法的智慧

彭韻僖專欄

本地及海外的普通法法律教育絕大部份以英語為主，香港回歸27年，在《基本法》一國兩制原則下，本地法律由過住只用英文發展成中英雙語並用，法院使用雙語審訊已非常普遍，然而，相信大家對中國文化中的「法律」理解不深，原來「法律」以及「憲法」這四個漢字，蘊藏著深邃的智慧及哲理。

筆者本月初出席特區政府及中聯辦舉行的「國家憲法日」座談會，席間全國人大常委會香港特區基本法委員會委員王鳴峰資深大律師，深入淺出地，以中國文化的角度分析「法律」與「憲法」的定義，非常有啟發性。

法律中的「律」字，原意與法律毫無關係，意指音樂中的音律，是一個音階與另一音階間的關係，每個音階之間有清晰嚴謹的規範性，由此引申出所有的律令，均是清晰、嚴謹、穩定，因此「律」的意思就是遊戲規則，例如捉象棋時的規矩是「馬行日、象行田」，不能飛象過河，亦不需要問為何「馬要行日、象要行田」，因為這是規矩，像音樂般，有清晰的遊戲規則；又例如過馬路時的紅綠燈，紅燈要停、綠燈才可行，非常清晰；牛頓定律、文學中的五言律詩，紀律部隊的「紀律」，均有清晰規定需嚴格遵守，就是「律」的涵意。

「律」字沒有公平的含意，因為「律」是沒有道德內容，加上「法」，便有了道德內容，何解？那要從象形文字的方法解讀，「法」字左邊是三點「水」，之後從個「去」字，本義與水有關，古代「法」字的正篆寫作「灋」，從水從廌，古人留意到，水無論去到海洋、乾旱地方、湖泊或是小池塘，最終均是平面的，有平直的特性，因此以水比喻「公平」，「法」強調的是公平，就是要把一碗水端平，古人以「法」加「律」，意指規矩本身要有道德的內容，就是要公平。

至於「憲」字則有兩個意思，其一是「懸法示人」為之憲，即是說，不單要公平，公平的同時要讓人見到公平，為之憲；其二是一種尊稱，「憲」是國家最大的、最上層的法律。因此，「憲法」就是國家最基本的大法，用以保障人民日常生活的各項權利。

究竟憲法如何影響市民的生活？憲法第35條保障了市民言論自由的權利，第47條保障了文化活動自由的權利，憲法第33條第二款提到，中華人民共和國公民在法律面前一律平等，沒有任何人有特權，英文有句說話Be you ever so high, the Law is above you!（在法律面前人人平等），就是這意思；而憲法43條提及，中華人民共和國勞動者有休息的權利，原來人民休息的權利也寫在憲法上，可見國家憲法是非常有溫度，連人民休息的權利也保障了。

憲法為國家、為社會提供了法治的確定性及公平性，「法者，治之端也」，這古語提醒大家，法治是社會進步以及發展的基礎，《易經 · 繫辭上》提到「百姓日用而不知，故君子之道鮮矣」，人民需要充分理解「憲法」的內容和精神，才能在社會上形成尊重法律、遵守法律的良好氛圍，改革才能在法治軌道上穩步向前，讓人民發揮所長，追求幸福生活。

作者彭韻僖律師是義務工作發展局主席、憲法和基本法推廣督導委員會成員、香港律師會前會長。



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