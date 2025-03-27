李民斌｜從兩會熱詞「整治内捲」和「投資於人」看兩會精神

李民斌專欄

如果要評選今年兩會的熱詞，相信不論以何種標準，「整治内捲」和「投資於人」都會入top 10。這兩個熱詞，體現出兩會精神所包涵的建設健全市場和加强民生導向理念。

先說「整治内捲」。去年7月政治局會議首次提出防止「內捲式」競爭，此後中央經濟工作會議明確，要綜合整治「內捲式」競爭，今年更寫入政府工作報告，而習主席參加代表團審議時更再次强調要主動破除「內捲式」競爭。

「内捲」是零和博弈

所謂「內捲式」競爭（政府工作報告英文版翻譯爲rat race competition），是一種不理性的競爭，是零和博弈，不但捲不出創新成果，還對企業有害無益。例如「捲價格」這些做法會引發負面效應，不單擠壓企業利潤空間，從長遠看，更會影響市場健康發展，甚至制約産業轉型升級。

另一方面，地方政府之間也存在「內捲式」競爭。例如在招商引資中，不是因地制宜，而是比拼土地價格、稅費減免、補貼規模，違背市場規律，造成過度投資和產能過剩。

主動破除「內捲」，本質是破除制約發展的體制機制障礙，由市場來配置土地、人才、資金等生產要素，打破地方保護和市場分割，創造更加公平和有活力的統一大市場。從企業尤其是民營企業的角度看，這是優化市場環境、推動公平競爭的有力舉措，讓企業跳出打價格戰、同質化競爭的惡性循環，集中精力於創新產品、提升質量，從而增強市場競爭力，推動經濟向高質量發展。

「投資於人」乃明智之舉

再來看「投資於人」。以往我們更多強調的是「投資於物」，例如鐵路、公路、機場等基礎建設，或機械設備和大科學裝置等，這類投資對拉動經濟往往有立竿見影的效果。「投資於人」則是要把更多的資金和資源投放到人才培育和發展之上，加强人力資本建設，讓發展成果惠及全社會。

「投資於人」體現出國家宏觀政策鮮明的民生導向。人民收入提升，社會保障更加健全，就業情況改善等，均能有效促進消費，拉動内需，暢通循環，提振經濟。通過打通人才、產業、消費的循環鏈條，形成新的經濟增長點。

中國內地經濟從高增長轉向高質量發展階段，「投資於人」絕對是明智之舉，這可以從DeepSeek爲代表的科技產業的爆發式增長得到印證。中國科技近年迅速崛起的最大秘訣，是有大量受過良好教育的年輕人，尤其是理工科人才儲備充足。數據顯示，單是2020年內地有超過350萬名STEM（科學、技術、工程和數學）專業的學生畢業，居世界第一。

一手「整治内捲」，建設健全的全國統一大市場；一手「投資於人」，提升生活品質，培育一流人才。我們可以把這兩個熱詞、新詞作爲學習兩會精神的切入點，加深了解國家未來動向，並更好地抓住最新發展機遇，融入國家發展大局。

作者李民斌是全國政協社會和法制委員會副主任、東亞銀行聯席行政總裁。



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