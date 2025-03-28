星星之伙｜點只零碳建築的綠建專才

黃錦星專欄（鳴謝葉頌文博士建築師合撰）

這個月，聯合國氣象機構世界氣象組織（WMO）發布了年度《全球氣候狀況》報告，全球去年平均近地表溫度比起工業化前水平高出1.55℃，是自觀測以來最高水平，各方各面極端天氣事件進一步惡化！

今月中，香港天文台陳栢緯台長於新聞簡報會，指本地去年亦是有記錄以來最高溫，更預料本港今年的全年平均氣溫繼續高過「正常」，並受暴雨等影響，打風季節更將延長！應對全球氣候變化，包括提升氣候適應韌力及提速實現碳中和，實屬極迫切的全球使命，人人有責。建築與建造相關業務，佔全球碳排放量約四成，而香港建築物耗電相關碳排放更高達境內總碳排放量六成之多！

建築邁向零碳，以至北部都會區邁向零碳，應是為塑造宜居環境的核心目標。建築師葉頌文博士Tony，自2010年代初已投入零碳建築的研究和實踐，今年1月更擔任了環保建築專業議會（PGBC）「超越零碳建築設計國際論壇」（Beyond Zero Carbon Design）籌委會主席，在此分享內地及外地新近相關歷程，樂道重新定義可持續建築環境的契機，「點只零碳建築」！

零碳建築至零碳社區

何謂零碳建築？即是以淨零碳排放運作為目標的建築物。2010年代初，執業建築師的我曾帶領綠建專業團隊，設計了香港首座零碳建築，示範應對香港高密度環境及華南濕熱氣候等挑戰。

當年，Tony是主力建築師之一，合力令設計創意地先行善用自然風、日照、綠化等助節能慳電，並結合高效節能系統供空調、照明等以及高比例可再生能源，包括太陽能光伏發電和廢食用油生物燃料三聯供（供電、冷氣和抽濕）系統，使能源豈止自給自足，令整體建築邁向年度淨零排放（Net Zero Emissions），若可有餘電抵銷其建造過程的隱含碳（Embodied Carbon），即包括建築物料開採、生產、運輸、建造等所涉碳排放。

2012年6月香港首座零碳建築「零碳天地」開幕，我和建築師團隊包括葉頌文Tony大合照。（作者提供）

「零碳天地」已十多歲，豈只是展示新質建築技術基地，而且支持社區邁向碳中和的生活。（作者提供）

此座建造業議會（CIC）「零碳天地」已十多歲，不單是展示新質建築技術的基地，而且大力推動社區低碳教育，支持邁向碳中和的生活方式。今年初在PGBC論壇，中國建築科學研究院建築環境與節能研究院徐偉院長介紹了內地華南地區多項實踐低碳、近零碳及零碳建築案例，並分享正開展不同零碳城市示範計劃。同場，英國講者分享了2000年代初當地首個零碳社區項目BedZED至今的廿多年實戰經驗。規劃中的香港北都，應如何回應邁向零碳建築及社區的實踐素求？

2000年代初英國首個零碳社區項目BedZED。（作者提供）

零碳新建至循環建築

邁向淨零環境影響，豈只關乎新建建築。論壇另一焦點，是澳洲悉尼碼頭區大廈Quay Quarter Tower實例。此原本40多層高建於1976年的市中心大樓，即近50年前落成，毗鄰悉尼歌劇院，近年經創意升級再造（Upcycle），物業方面包括樓高升至50多層、樓面倍添空間、使用壽命倍添年期等，環保方面則升級至澳洲綠建環評Green Star至高的「六星級」等。而其「循環建築」改造過程，盡可能重複再用既有建築構造，結果保留了逾三分二之原結構等，從而大減此改建項目的隱含碳排放量及拆建廢料，一舉多得。

邁向碳中和，新舊建築需兼顧，此全球領先案例樹立新標竿。香港也有類近個案，如在灣仔海旁原於1983年落成的華潤大廈，在2010年代初經升級再造，環保翻新，剛巧是我當年執業建築師時的則樓項目。近年，世界綠色建築議會（WGBC）積極倡導「循環建築」，減碳減廢，Tony話：「我亦有幸參與籌備香港循環建築環境實踐指引，由香港綠色建築議會（HKGBC）、CIC、商界環保協會（BEC）攜手合作，目標於今年底出爐。」我倆希望各界包括政府投入低碳「循環建築」新時代，可慳錢又環保，配合邁向碳中和。

負碳建材至綠建專才

論壇更進深探討減碳建材。例如，混凝土建築中的水泥和鋼鐵，需高溫提煉，生產過程涉及高能耗和大量碳排放。反之，集成木（Glulam）、膠合木（Cross-laminated Timber）或竹類建材，取材自可持續森林等，生長時通過光合作用吸碳，這類新質建材正吸引各地業界討論及實踐。論壇中，荷蘭講者分享了「負碳」（Carbon Negative）木建築的突破案例 HAUT大樓，此樓高逾廿層的住宅建築，現為全球最高的木混合結構建築之一，於2022年落成。

荷蘭HAUT大樓為全球最高的木混合結構建築之一，於2022年落成。（作者提供）

「負碳」意指特定時間內的碳排放移除量超過生產量，可助力社會整體提速邁向碳中和。前年，Tony 有緣到荷蘭參觀此建築，並與其工程師交流，理解HAUT大樓善用環保木材，結果相較一般同類建築，隱含碳大減五成。將零碳建築至負碳建材等新質發展引進香港，歷程會充滿方方面面的挑戰，當中有危有機，例如此國際論壇，正好雲集本地、內地及海外專家分享領先經驗，並助力培育綠建人才。

Tony與PGBC同仁用心籌辦是次論壇，我則應邀，整天全程參與，包括帶頭主題演講及主持壓軸討論環節，心中有感「超越零碳建築」的意思，豈只關乎建築本身達至淨零碳排放運作，更宜起動綠建設計新篇章、社區低碳樂活新風尚、綠建材新質生產力、綠建專才升級版等面向，締造綠色循環經濟及就業良機。

論壇中，我樂見HKGBC張天祥主席全情投入，期待他與業界攜手同行「超越零碳建築」大步走。同場，又欣見建築業界的青年領袖積極參與和學習，我感他們對此充滿憧憬。北都的規劃發展正如火如荼前行中，正好是「超越零碳建築」的良田，當中可領先培植創新先導計劃等，步步邁向2050年前碳中和的桃花源。

作者黃錦星是前環境局局長，去年出版《邁向碳中和 香港人和事》。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。