寰海明察｜香港和海南從「戀愛」到「結婚」的機遇

梁海明專欄｜寰海明察

香港特區政府與海南省政府上周三（3月26日）在海南博鰲正式簽署《合作備忘錄》，標誌著瓊港合作邁上新台階。簽約儀式由香港特區行政長官李家超、海南省委書記馮飛和中央人民政府駐港聯絡辦公室副主任祁斌等共同見證。

筆者有幸受邀參加此次簽約儀式，並在現場接受了來自海南和香港多家媒體的採訪。在面對記者提問時，筆者打了一個比喻：過去，香港與海南的合作像是在談戀愛，互相了解、逐步靠近；這次簽約，就像是正式「結婚」了，進入了一個更加穩定、深入的關係。筆者衷心希望這場「婚姻」能夠「多子多孫」，結出更多合作的碩果。

香港特區政府與海南省人民政府簽署合作備忘錄，涵蓋經貿投資、金融、數據安全流動、旅遊，以及人才交流共五個領域的深度合作。（作者提供）

國家對外開放有利香港和海南深度合作

此次合作的達成，正是國家持續推進高水準對外開放的背景下的重要成果。3月28日，國家主席習近平在北京會見出席中國發展高層論壇的國際工商界代表時發表講話，明確表示：中國將堅定不移推進高水準對外開放，外資企業是中國式現代化的重要參與者。習近平主席指出，外資企業長期以來為中國經濟增長、技術進步和制度改革作出了巨大貢獻。

習近平主席還強調：「與中國同行，就是與機遇同行；相信中國，就是相信明天。」這不僅是對全球投資者的信心表達，更是對外開放政策的鮮明宣示。對於包括香港企業在內的外資市場主體而言，這是一顆穩定劑，更是前進的信號燈。

從這次講話可以看出，中國不僅沒有因外部環境變化而收緊開放，反而在制度型開放、營商環境改善、創新驅動發展等方面持續加碼。這為香港與內地，特別是海南之間的深度合作，提供了有力的政策支撐和發展空間。

丁薛祥副總理3月27日在博鰲亞洲論壇主旨演講中也提到，中國經濟運行穩定、回升向好，創新動能不斷增強。他表示，中國將持續優化營商環境，放寬外資準入，擴大重點領域開放，打造一流的營商生態。丁副總理還特別提到，新興產業如人工智慧、生物製造、低空經濟等將在中國加速發展，這不僅是中國的機遇，也是亞洲和全球的機遇。這些內容進一步為瓊港合作提供了方向指引，也讓兩地在探索諸如數位經濟、綠色發展、醫療健康等合作領域時更有信心。

香港與海南共同拓展「一帶一路」市場空間

瓊港合作不僅是內地與香港之間的區域合作，更是「一帶一路」倡議下的重要延伸。海南作為中國面向太平洋和印度洋的重要門戶，是「21世紀海上絲綢之路」的重要節點；而香港則是國際金融、貿易、專業服務與航運中心，長期以來在「一帶一路」建設中發揮著橋樑與平台作用。

此次合作備忘錄的簽署，將有助於香港與海南共同拓展面向東南亞、南亞和中東等「一帶一路」共建國家的市場空間。特別是在醫療旅遊、跨境金融、智慧物流、綠色能源等領域，兩地可以合作打造具有國際競爭力的項目與服務，進一步鞏固中國與全球的互聯互通。

根據此次簽署的備忘錄，瓊港雙方將在經貿投資、金融服務、數據流通、旅遊聯動和人才交流五大領域加強合作，涵蓋生物科技、綠色金融、文化創意、數位服務等多個方向。

香港在金融服務、知識產權、生物科技等方面具有國際優勢，而海南則擁有自貿港政策紅利、樂城國際醫療旅遊先行區、綠色能源等資源，兩地在多個領域的互補性非常強。

例如，在醫療健康方面，香港的精準醫學與海南的樂城先行區可以深度對接，推動國際藥械快速落地；在綠色發展方面，香港的綠色金融體系可為海南本地企業提供融資支持；在文化旅遊方面，香港的影視製作與海南的國際旅遊資源結合，有望共同打造更多跨境文旅項目。

在國家推動高水準對外開放和共建「一帶一路」的戰略中，香港一直扮演著連接中國與世界的重要橋樑。筆者認為，香港應繼續發揮「超級聯繫人」的獨特優勢，把握國家政策機遇，主動融入國家發展大局。尤其是透過與海南的合作，香港不僅可以擴大自身的服務輸出，還能更好地承接「一帶一路」沿線國家的合作需求。無論是在綠色金融、跨境數據服務，還是在知識產權交易、國際仲裁等方面，香港都可以為海南提供強有力的支持，進一步提升中國與國際市場的連通能力。

正如筆者在接受媒體採訪時所說，瓊港過去的合作像是「談戀愛」，現在正式「結婚」，這種合作已從「物理疊加」走向「化學融合」，意味著雙方關係更加穩定、制度化。未來，只要雙方共同努力，這段「婚姻」一定可以「多子多孫」，不斷孕育新的合作成果。這不僅有助於兩地發展，也有望成為海南自貿港和粵港澳大灣區聯動發展的國家區域協同發展的示範樣本，並在「一帶一路」框架下輸出可複製的中國經驗。

此次簽約只是瓊港合作的一個新起點，後續的落實和機制建設更為關鍵。筆者相信，在國家高層堅定開放政策與「一帶一路」倡議的雙重支持下，在兩地政府和企業的共同努力下，瓊港合作將迎來更加廣闊的前景。

這場從「戀愛」走到「結婚」的合作旅程，不僅充滿溫情，也充滿希望。筆者未來也將繼續關注並支持這段「婚姻」走得穩、走得遠，共同見證瓊港合作開開枝散葉，為海南自貿港加強和粵港澳大灣區聯動發展與「一帶一路」建設貢獻力量。

作者梁海明是絲路智谷研究院院長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



「01觀點」歡迎投稿，來函請電郵至01view@hk01.com。來稿請附上作者真實姓名及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。