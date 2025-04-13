​孫太一｜關稅戰升級：中美博弈與全球經濟的十字路口

2025年春，全球貿易秩序再次陷入動盪。美國總統特朗普宣布對從中國進口的商品加徵高達145%的關稅（其中包含了最初未被媒體計入的兩輪10%的關稅），中國也隨即反制，將對美商品的關稅提升至125%。這場關稅戰不僅加劇了中美之間的緊張關係，也對全球經濟產生了深遠影響。那麼，關稅戰接下來會何去何從呢？其他經濟體又在其中扮演何種角色呢？



中歐關係的微妙平衡

在特朗普發動關稅戰後，西班牙首相桑切斯成為首位訪華的歐洲國家領導人。最初，特朗普對全球多國同時加徵關稅時，歐盟國家等全球諸多國家與中國關係有着較大的加深關係的空間。然而，隨着美國對部分國家關稅加徵的暫緩（90天），中歐之間的合作空間有所收窄。同時，美方也認為，若中國商品無法進入美國市場，可能會湧入歐洲，導致中歐貿易摩擦加劇。

國家主席習近平會見訪華的西班牙首相桑切斯期間，表示打關稅戰無贏家，與世界作對將孤立自己。（ANDRES MARTINEZ CASARES/Pool via REUTERS）

不過，這並不是中歐之間不可逾越的鴻溝。中歐雙方已經通過設定部分商品的最低價格，既加深了貿易往來，又保護了歐洲本土企業的利益。此外，歐洲對美國政策的不穩定性日益擔憂。特朗普政府的朝令夕改，使得歐洲國家對與美國的合作持謹慎態度。相比之下，中國作為更穩定的長期合作夥伴，吸引了歐洲的關注。因此，歐洲在維持與美國關係的同時，也在積極探索與中國的深化合作。

中美經濟脫鉤：不可避免還是尚有轉圜？

儘管中美互相加徵高額關稅，但經濟脫鉤並非不可避免。根據最新的資訊，特朗普政府最初加徵34%的關稅時，本有迫使中方就芬太尼問題作出讓步後就將加徵數額削減20%的計劃。然而，事態的發展超出了美方的預期。儘管如此，特朗普仍希望與中方進行談判，只是礙於面子，不願單方面撤回關稅。

在這之後，美國企業和消費者的壓力也在增加。許多企業依賴中國的原材料和零部件，庫存消耗殆盡後，特朗普將面臨更大的壓力。而美國債市的波動也讓特朗普及身邊的金主不得不暫時重新考量全面對各國推進關稅戰的力度，雖然與中國之間的關稅戰烈度並沒有立刻被緩解。與此同時，即使中美直接貿易減少，通過第三國轉口的貿易仍將持續。因此，儘管表面上看似脫鉤，實際上雙方仍有維持貿易往來的管道。

特朗普的下一步：關稅之外的策略

如果加徵關稅無法達到預期效果，特朗普可能會將議題擴展到其他領域，例如要求中國公司從美國股市退市——這一設想當前已經在醞釀之中。然而，即使是這樣，特朗普依舊更傾向於使用經貿手段，避免涉足政治和軍事敏感領域，以免態勢失控。

美國關稅政策引發民眾搶購潮。（視覺中國）

中國的反制措施也不應局限於中美關係。例如，中國可以單方面宣布對除美國以外的國家降低10%的關稅。這不僅與特朗普的加稅形成鮮明對比，也可能引發美國國內對特朗普政府政策的質疑，從而對特朗普形成有效的壓力。

特朗普暫緩「對等關稅」90天，主要是因為內部壓力，包括股市和債市的波動，以及共和黨內的批評。然而，特朗普的基本思路並未改變。一旦市場回穩，他可能再次採取行動。目前中美之間的高額關稅顯然不可持續，雙方通過談判部分撤銷關稅仍有可能。

不過，特朗普認為暫緩關稅已是重大讓步。他希望在談判中掌握主動權，積累更多籌碼。隨着中期選舉臨近，特朗普在經貿問題上的壓力將增加。然而，他在對華問題上的妥協程度有限。從145%降至60%可能相對容易，但進一步的讓步則較為困難，除非雙方迅速恢復到加徵關稅前的狀態。

全球經濟的深遠影響

這場關稅戰不僅影響中美兩國，也對全球經濟造成衝擊。《華盛頓郵報》的一項調查顯示，57%的美國製造業工人認為關稅會傷害他們的工作，69%的受訪者表示他們的公司主要依賴源於中國的零部件。此外，企業將製造業轉回美國面臨高成本、基礎設施差和政策不確定性等問題。

國際貨幣基金組織警告稱，中美貿易戰可能對全球經濟造成「災難性」影響，尤其是對發展中國家。全球供應鏈的中斷、商品價格的上漲以及資本市場的波動，也都是這場貿易戰帶來的連鎖反應。

在這種背景下，中國可以和美國以外的其他國家共同努力，推動多邊貿易體制的穩定與發展，避免貿易保護主義的蔓延，維護全球經濟的繁榮與穩定。中方只要好好把握，局面也依然是危中有機的。

本文作者孫太一是美國克里斯多夫紐波特大學政治科學系副教授。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。

