孫太一｜特朗普的第二任期：退群、擴地與外交博弈

特朗普在其第一任期內以「退群」和「破局」政策廣受關注，而他對全球事務的態度和政策選擇則注定讓第二任期充滿不確定性。最近，特朗普的第二任期在幾個關鍵領域的潛在行動再次引起各方的關注。



再度「退群」的可能性：世衛組織成為焦點

特朗普在第一任期曾嘗試退出多個國際組織，其團隊當前也有成員也悄悄放話，表示世衛組織（WHO）或許是他第二任期內優先瞄準的準備退出的組織之一。作為世衛組織最大的經費來源國（佔2022-2023年度預算的16%），美國退出世衛組織將對其運營和相關項目構成重大打擊。從特朗普團隊內部來看，一些高官——比如羅伯特甘迺迪——對疫苗普及以及在發展中國家投入資金持懷疑態度，認為這些項目花費高、收益低。因此，「退群」似乎契合其團隊的基本邏輯。

然而，美國退出世衛組織顯然對自身利益無益。一方面，美國正面臨禽流感疫情的嚴重威脅，已有16個州875個牛群檢測呈陽性，如果病毒變異為人傳人，將導致災難性後果。這種情況下，美國勢必需要世衛組織的幫助。另一方面，美國在世衛組織的地位是國際話語權的重要組成部分。一旦美國退出，世衛組織的領導權可能被中國掌控，這是特朗普團隊無法忽視的隱患。因此，特朗普或許會利用「退群」作為籌碼，試圖在內部推動改革，同時保留一定的參與度，以獲取更大的主動權和更少的責任。

擴地野心：從加拿大到巴拿馬運河

特朗普的「偉人夢」讓他對領土擴張表現出濃厚興趣。他最近揚言讓加拿大成為美國的第51個州，並試圖重新控制巴拿馬運河，甚至也想購買格林蘭。這些言論表面上荒誕，卻暗含其對提升美國直觀影響力的執念。

然而，這些願景大多難以實現。以巴拿馬運河為例，美國的過度強硬可能進一步將巴拿馬推向中國。近年來，中國對巴拿馬的投資不斷加碼，香港的一家公司運營着運河兩端的重要港口。中巴的貿易談判也很可能在2025年得到恢復。若美國試圖施壓，反而可能將巴拿馬完全拱手讓給中國。因此，特朗普更有可能通過談判達成一些折中方案，如降低運河過路費或增加貿易優惠，以間接實現美國利益。

2024年8月12日，巴拿馬運河，圖為新加坡貨船通過運河。（Reuters）

俄烏衝突：折中策略與北約的博弈

特朗普在俄烏衝突上的態度反復橫跳，從「24小時停火」到「支持停火」，顯現出其缺乏足夠籌碼和意願讓普京妥協。當前，特朗普似乎更傾向於將烏克蘭援助責任轉移給北約盟國。他計劃要求北約成員國將國防開支提高至GDP的5%，儘管這一目標過於激進，僅波蘭等少數國家能夠接近——美國自己今年的國防開支大約佔GDP的3.1%，2020年也就是特朗普上個任期的最後一年，這一比例達到3.4%。

對於北約成員國國防開支的要求，此前的目標是2%，但北約32個成員國中，僅有23個達到了2%的目標。北約準備在明年6月的峰會上將這一目標提升至3%。有人認為，特朗普5%的目標是留出談判餘地的，尤其是在北約釋放了潛在可以提升到3%的信號後，特朗普認為可以靠5%的數值進一步提升北約國家的投入。在特朗普的邏輯中，美國援助烏克蘭並非不可行，但必須以減輕本國負擔為前提。他或許會堅持軍事援助以安撫北約盟友，同時利用對北約成員國的要求作為談判工具，為美國爭取更多利益。

對TikTok的態度：從選票考量到經濟權衡

特朗普最近與TikTok首席執行官周受資會面，隨後，他在新聞發布會上表示：「我們會研究一下TikTok，你知道，我對TikTok有好感。」特朗普認為他的勝利離不開今年部分年輕人轉投共和黨，給他帶來的支持。這似乎顯示出其對這家短視頻平台的態度有所軟化。然而，這背後實際上有更深層次的政治和經濟考量。特朗普意識到，TikTok在年輕選民中具有巨大影響力，這些選民的支持對共和黨的勝利至關重要。

另一方面，特朗普並不希望TikTok長期存在。他更可能利用司法系統來做出決策，以此維護政治利益，不至於讓年輕人因此對他失望，同時相關行為也可以為潛在的交易或更嚴厲的制裁預留空間。中美關係的動盪將繼續為特朗普時期的政策增加不確定性，其團隊中的對華鷹派和馬斯克等相對溫和力量之間的博弈，也將決定中美關係的走向。

2024年12月14日，美國馬里蘭州，圖為馬斯克與特朗普等人一起出席海軍陸軍橄欖球賽。（Reuters）

外交政策中的「論功行賞」與新手團隊

特朗普團隊對馬斯克等「金主」的倚重，使其內部權力分配更加複雜。特朗普是欣賞馬斯克也懂得感恩的。這也使得馬斯克這個競選時的大金主有了較大的話語權，甚至給人以「挾天子以令諸侯」的感覺。馬斯克已經對涉華議案起到了影響作用。比如，最新通過的美國聯邦政府避免停擺的持續決議案裏有關限制美國對華投資的內容被刪除了。先前的這項提議旨在擴大財政部對美國在中國人工智能及科技領域投資的限制，以防威脅到美國國家安全。馬斯克尤其反對這項提議，畢竟他在中國擁有龐大的商業利益。

這已經遭到了兩黨對華鷹派的強烈不滿。來自康涅狄格州的民主黨籍眾議員羅莎·德勞羅（Rosa DeLauro）在一封信中寫道，馬斯克在關鍵行業中的「廣泛投資及其與中方高層的私人關係……讓人質疑馬斯克反對最初版本撥款協議的真正原因」。馬斯克予以反擊，他在X平台上發布了多條批評德勞羅的帖子，其中一條還說她「必須被逐出國會」。預計兩黨議員，尤其是民主黨人將繼續沿着這一話題進行調查和攻擊。

特朗普的第二任期將不可避免地充滿爭議與波折。從退群威脅到擴地夢想，從俄烏衝突的折中策略到對TikTok的權衡，再到對馬斯克等人的權力賦予，這一系列政策不僅反映了特朗普的個人特質，也突顯了其團隊的複雜性。可以預見，這將是一個充滿動盪但同樣引人關注的執政時期，美國的內政與外交也將在這一過程中經歷新的波折與起伏。

本文作者孫太一是美國克里斯多夫紐波特大學政治科學系副教授。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。



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