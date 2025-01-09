孫太一｜特朗普新任期的「擴張」野心：從格陵蘭到巴拿馬

特朗普即將開啟的新一任期，無疑充滿了不確定性和挑戰，但從他近日的一系列言論和行動來看，他的「強勢」表現似乎無可忽視。從試圖收購格陵蘭島到向全球盟友發出關稅威脅，再到對北約軍事開支的高壓施壓，以及重新奪回對巴拿馬運河的控制權，特朗普正以一種前所未有的方式在國際舞台上「開疆拓土」。特朗普為何在此時表現得如此強硬？他的這些戰略舉措背後是否真的有着深思熟慮的戰略意圖？還是僅僅是他繼續塑造個人形象、吸引關注的手段？



收購格陵蘭：特朗普的戰略心態與真實意圖

特朗普在第一任期時曾提出過收購格陵蘭島的構想，雖然當時遭遇了冰冷的拒絕，但他顯然並未因此放棄。相反，這次他顯得比以前更為「認真」。特朗普不僅派遣了「小特朗普」親自前往格陵蘭，瞭解情況，還進一步表達了希望「收購」格陵蘭的想法。儘管格陵蘭首相曾公開表示希望未來能擺脫被丹麥統治，甚至有意獨立，但顯然並不想被美國吞併。當然，特朗普可能也看到了這樣的狀況，希望借機能夠撈一筆。

特朗普的戰略心態相對簡單：成則皆大歡喜，不成則無大礙。收購格陵蘭的想法或許更具象徵意義，而非實際操作的目標。特朗普或許意識到，格陵蘭的地理位置和資源潛力對於美國在北極地區的戰略佈局極為重要，尤其是隨着全球氣候變化和資源爭奪的加劇。然而，格陵蘭與丹麥的關係複雜，且丹麥是北約成員國，這無疑讓特朗普面臨更多外交層面的挑戰。

儘管如此，特朗普在推動這一議題時並不畏懼引發外交爭端，因為他在對待外交事務時一向直率且以「賭博」心態為主。他希望通過提出這樣的「大開口」要求，迫使丹麥和其他相關國家在未來的談判中讓步，從而為美國爭取更多的利益。

特朗普第一任期時就提出過購買格陵蘭（Greenland）作為美國領土。（Getty Images via Reuters）

關稅威脅：特朗普的經濟籌碼

特朗普對關稅的態度也一直是極其明確的——關稅不僅是手段，還是目的。在他的經濟政策框架下，關稅是迫使其他國家屈服、達到美國利益最大化的工具。即便在面對歐洲和亞洲的盟友時，特朗普也毫不示弱，頻頻發出關稅威脅。他深知，關稅威脅的效果不僅能夠迫使對方在談判桌上作出讓步，還能為美國政府帶來可觀的收入。對於特朗普來說，關稅的增加意味着美國能夠從中獲益，即便這種獲益並非長久。

儘管許多國家對特朗普的關稅威脅嗤之以鼻，特朗普依然堅持這一手段。這一方面是因為他認為即便對方反感，關稅本身作為經濟籌碼已足夠有價值；另一方面，他希望通過關稅的長期威脅，迫使全球製造業向美國回流，儘管這一政策違反了傳統的經濟學規律。

北約與盟友關係：討價還價的藝術

特朗普對北約的態度一直頗為強硬，尤其是在要求成員國提高軍事開支的問題上。近期，他再次提出將北約成員國的防務開支提升至GDP的5%，遠高於當前的2%目標。對於特朗普來說，這種「開價」方式是談判中常用的策略。他故意將要求開得更高，目的是在談判過程中獲得更多的讓步。

2024年12月24日，特朗普次子埃里克（Eric Trump）在社交媒體「X」上分享了一張梗圖：特朗普正看着手機上的購物軟件，似乎在想該買下哪件商品，而購物車中的正是加拿大、格陵蘭島和巴拿馬運河。埃里克還配文：「我們回來了！」（X@EricTrump）

然而，這一要求是否能得到實際回應，仍然是未知數。當前，北約成員國中僅有少數幾個國家，如美國和波蘭，達到了3%的防務開支要求，提升到5%無疑是一個巨大挑戰。即便如此，特朗普的這一姿態依然具有其政治意味——他不僅通過此舉再次向全球發出強硬信號，還可能借此提高美國在國際事務中的話語權。

特朗普的全球佈局：從格陵蘭到巴拿馬

特朗普的戰略並不僅限於格陵蘭或北約。通過對巴拿馬運河等關鍵航道的關注，特朗普顯然看到了美國在全球物流和安全中的「話語權」。他希望通過加強對巴拿馬的控制，削弱中國在該地區的影響力。特朗普對巴拿馬運河的關注，反映了他對美國經濟安全的重視。隨着全球供應鏈的變化，特朗普顯然看到了這條航道對美國全球戰略的重要性。

同樣，特朗普對加拿大的「合併」言論也是他對北美戰略佈局的一部分。特朗普認為，美國已經為加拿大提供了足夠的軍事保護，為什麼不直接將其納入美國的版圖？雖然這一言論可能僅僅是政治上的炒作，但它反映了特朗普對美國地緣政治和經濟利益的極端關注。

2025年1月7日，美國候任總統特朗普在Truth Social發布一張「美加合併」的美國版圖，並填充上美國國旗圖案；加拿大自由黨隨後在社交平台X上以一張兩國正確版圖回應。（Truth Social via X）

結語：特朗普的戰略思維與其未來的國際角色

特朗普的「強勢」表態，既可能是一時的口頭表達，也可能是他即將開啟新任期後的戰略預演。無論如何，他始終保持著將美國置於全球中心的思維方式——通過直接威脅、關稅、軍事開支等手段，最大化美國的利益。對於特朗普來說，外交不僅僅是權力的博弈，更是一場市場化的談判。而在這一過程中，他並不在乎盟友與競爭對手之間的界限，只要能夠達成最終目標，他就會不擇手段。

未來，特朗普可能會繼續在國際事務中扮演一個獨特的角色——既是全球秩序的挑戰者，又是以「美國優先」為核心的戰略推手。在這種情況下，全球政治格局的變化和美國的國際定位，可能將再次因特朗普的個人風格而發生深刻變化。

本文作者孫太一是美國克里斯多夫紐波特大學政治科學系副教授。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。

