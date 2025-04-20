孫太一｜白宮的內外博弈與中國的「代序崛起」

近期，特朗普對中國再度加徵關稅，其「有保有壓」的政策佈局，引發了外界廣泛關注。此次加稅措施呈現出高度差異化：對針筒、鋰電池等關鍵製造品徵收逾200%的重稅，而兒童書籍等消費類商品則完全豁免。這一組合拳式的策略背後，揭示了特朗普政府在經濟、產業及政治層面的多重考量。而對全球各國關稅政策調整背後，特朗普團隊內部博弈的細節也開始逐漸浮出水面。



代表華爾街聲音的美國財政部長貝森特近日在與特朗普一同返華盛頓的專機上，明確提出了市場的疑問——當前貿易戰的核心目的究竟為何？是為了增加財政收入，從而為未來推動減稅創造空間？是借此在國際談判中獲得更大的籌碼？還是為了把製造業重新帶回美國本土？不同的側重點可能需要更為明確的有針對性的政策。而這一系列問題，正是華爾街與工商界亟待解答的焦點。

2025年4月2日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮玫瑰園簽署關稅相關的行政命令。（Reuters）

白宮隨後也確實展現出更清晰的政策取向，開始將不同的貿易手段對應不同的目標。針對針筒、鋰電池等關鍵物品施加高關稅，顯然意在通過強壓手段促使相關製造業回流美國。而此前對智能手機、筆記本電腦等電子產品關稅上的差別化調整，也可以視為這一產業政策部署的組成部分。

可以預判，未來智能手機、筆記本電腦及相關零部件等會被視為是高科技產品而不會被納入與各國的談判之中。而現在和幾乎所有國家仍然存在的至少10%的加徵關稅所涉及的其他產品則仍然可以談判。也就是說前者主要為了推動相關產業的供應鏈重回美國，後者則為了換取利益或直接收割關稅。

另一方面，對於諸如兒童書籍等商品的豁免，則明顯是為了緩解通脹壓力，避免不必要的民眾不滿。可以說，特朗普政府在經歷初期「亂拳出擊」後，正試圖調整策略，使其貿易政策更為精準，減少對金融市場的衝擊——畢竟，過去幾周的股市、債市和匯率波動已引發政策層的高度警覺。

2025年4月9日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，總統特朗普準備簽署行政命令之際，財長貝森特（Scott Bessent）和商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）站在他身後。（Getty）

而這一轉變，也是由於貝森特和盧特尼克的小心機。此二人早就在醞釀穩定市場的方案，但考慮到所有他們的提議都可能被更為強硬的「關稅派」納瓦羅直接反對或駁回，他們瞅準了某天納瓦羅去找國家經濟委員會主任溝通事情而不在橢圓形辦公室的契機，找到特朗普，對特朗普做了工作，尤其是指出了債市的風險給美國金融、美元體系等將帶來的不可挽回的衝擊。在特朗普被說服之後，他們還特地等特朗普發出了對絕大多數國家把加徵關稅降到10%的那條社交媒體資訊之後才離開，以確保木已成舟，納瓦羅不可能再將其扳回了。

當然，特朗普做相關調整，對政策進行軟化的更深層的動因還涉及他所面臨的政治壓力與時間窗口的收緊。正如外界所觀察到的，特朗普可能曾設想在任期初期通過加征關稅等手段「搞砸」經濟，從而將責任歸咎於前任拜登，以為未來的「經濟上行」營造轉機，先抑後揚。但現實已經發生變化。

CBS/YouGov的民調顯示，3月時仍有38%的美國民眾認為經濟困境應由拜登負責，到4月，這一比例驟降至21%，反而有54%的人認為應由特朗普負責。這意味着，特朗普「甩鍋」的策略正加速失效，其「保質期」遠短於預期。

2025年4月10日，美國華盛頓白宮，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）接受CNN訪問。（Reuters）

當然，特朗普可能仍然在賭美國民眾的記憶有限。若能在2026年中期選舉前創造一波明顯的經濟回升，許多選民未必會去計較復蘇起始的具體時間。但現實擺在眼前，留給特朗普的時間不多了。他必須迅速完成「以時間換籌碼」的階段，開始撤回其對經濟造成不利影響的政策，並適時推出刺激性措施，以兌現其「先抑後揚」的原始策略。

在此背景下，中國可能採取的應對策略也頗具看點。一種較有可行的我此前多次提及的方式可以是，中國不採取對美對等報復，而是選擇單方面降低對非美國家的關稅，實施非對稱性戰略反制。這一策略背後的邏輯非常清晰：過去的「修昔底德陷阱」假設是，守成國（如美國）試圖維護秩序，而崛起國挑戰秩序。但現實卻是，美國已主動放棄其在二戰後構建的自由貿易體系和市場規則，而中國此時只需守住原有秩序，就可能順勢完成權力轉移。我們可以將中國面臨的這一特殊的機遇及之後順勢崛起的過程概括為「代序崛起」（Order Succession Rise），也就是說權力轉移是通過「繼承原有秩序」完成的，而非通過塑造全新秩序去挑戰守成國完成的。

國家主席習近平會見訪華的西班牙首相桑切斯期間，表示打關稅戰無贏家，與世界作對將孤立自己。（AREUTERS）

更開放的貿易對中國而言是利大於弊的。而報復性地對美繼續加稅，不僅難以真正「懲罰」特朗普政府，反而可能只是一種情緒宣洩。相反，通過對歐盟、東盟等其他國家削減關稅，反而有機會擴大中國的外貿空間。當前已經取得的諸多進展是非常積極的。雖然這種做法也可能引發其他國家對中國商品傾銷的擔憂，但這完全可以通過設置最低價格、配額機制等方式進行談判化解。

值得注意的是，特朗普政府最近確實在重新評估其整體關稅政策，對大多數國家暫緩加稅就是這一調整的體現。但特朗普個人對關稅的偏愛仍舊強烈，一旦金融市場趨於穩定，他可能會再次依賴關稅作為首選的內政與外交工具。

特朗普的新一輪加稅並非簡單的保護主義延續，而是其政治生涯關鍵節點上的一場豪賭。中國若能採取智慧的非對稱回應，則可能在這場看似對抗的較量中，爭取到更加主動和有利的戰略地位。