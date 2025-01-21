孫太一｜冰封的旗杆與特朗普的挑戰：美國政治的轉折時刻

1月20日，美國進行了兩屆政府的權力交接。卡特逝世後，拜登政府決定全國降半旗一個月的舉措無疑具有象徵意義，不僅是對這位前總統的緬懷，也正好覆蓋了特朗普就職的日子。先前眾議院議長約翰遜表示特朗普就職當天會把旗子升到頂，以慶祝重要的日子，隨後再降下。然而，這一政治象徵卻遇到了一個有趣的現實障礙：華盛頓的嚴寒天氣使旗杆被冰封，繩索難以升起。這一小插曲仿佛為特朗普的第二任期提供了隱喻：儘管宣稱「讓美國再次偉大」，但面對內外交困的現實，美國將步履維艱。



特朗普在就職演說中繼續沿用他八年前的基調，強調「美國正處於衰退，我將帶領國家走向黃金年代」，但這次的演說顯得更加矛盾。一方面，他抨擊拜登政府「背叛」美國；另一方面，卻試圖傳遞「和平與團結」的信號，例如佩戴紫色領帶這一象徵紅藍合作的細節。然而，室內就職儀式的尷尬氛圍和一半觀眾非其支持者的冷淡反應，使其缺乏足夠的底氣。

「光速割席」：拜登與特朗普的對立演繹

特朗普在枱面上看似有一個「新開端」，實則卻從未脫離拜登政府留下的政治遺產。他與拜登的「光速割席」，表面上是兩黨對立的極化，實則更多是政治表演。無論是特朗普承諾廢除拜登政府的大量行政令，還是拜登在卸任前聯合特朗普團隊推動巴以停火協議，均體現了這種割席的表演性。

2025年1月20日，美國華盛頓，圖為極右翼組織「驕傲男孩」（Proud Boys）在特朗普就職儀式當天持支持特朗普標語上街。（Reuters）

2025年1月20日，美國華盛頓，圖為反對特朗普人群舉起標語在街上示威。（Reuters）

值得注意的是，拜登政府在選舉結果出爐後直至新總統上任期間，雖話語權弱化，但依然通過了一些具有深遠影響的政策。例如，在對華政策上放寬旅行建議以促進交流的同時，卻加大高科技領域的制裁力度，進一步加劇中美關係的緊張，讓特朗普不得不考慮對華更為強硬的政策，卻很難撤銷拜登的這一系列動作。

室內就職儀式的背後：尷尬與策略

今年的天氣寒冷無疑是特朗普選擇將就職儀式移至室內的理由之一，但更深層次的原因則可能是對觀禮人數不足的擔憂。2017年他曾試圖用現場觀眾人數與奧巴馬比較，成為笑柄；此次他顯然不希望重蹈覆轍。此外，室內儀式也有利於提升安保力度。特朗普在典禮中打破慣例邀請外國政要到場，試圖塑造其不僅是「美國人的總統」，更是「全球尊重的領袖」形象。然而，這些象徵性安排更多體現了他內心深處的不安與對外界認同的渴望。

政策願景與現實挑戰

特朗普在競選期間拋出了諸多「豪言壯語」，如徹底打擊非法移民、重新推動傳統能源開發，以及在24小時內結束俄烏戰爭。然而現實卻迅速打臉：其團隊已放棄俄烏停火的「日程表」，取而代之的是更漫長的月度規劃。而在移民問題上，其「大規模突襲」的計劃因提前洩露而遭遇推遲。

受邀嘉賓2025年1月20日抵達美國華盛頓特區美國國會大廈圓形大廳，出席特朗普就任美國下一任總統的就職典禮。（Reuters）

2025年1月20日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國華盛頓白宮的橢圓形辦公室簽署文件，發布行政命令。（Reuters）

回顧特朗普第一任期，其政治操作往往表現為「能破不能立」。通過行政令推翻前任政策是其一貫手段，但涉及複雜博弈的政策構建方面，效果卻乏善可陳。可以預見，特朗普的第二任期仍將聚焦內政，試圖通過聯邦政府換血與縮編來鞏固權力，同時將「關稅」作為核心工具，在經濟安全上與全球展開更激烈的摩擦。然而，其外交策略將更傾向於減少地緣政治風險，以「和平締造者」的姿態重塑美國在全球的地位。

充滿陰影的新黃金時代

特朗普在就職演說中宣稱「美國的黃金時代從今天開始」，但他面對的卻是一個內憂外患的美國。移民問題、通脹壓力、國際信任赤字無不考驗着其能力。被冰封的旗杆隱喻着他想要「讓美國第一」的執政目標所面臨的重重挑戰。這是一個轉折的時刻，也是美國政治需要直面的現實：夢想可以高飛，但通向夢想的道路卻佈滿荊棘。

本文作者孫太一是美國克裡斯多夫紐波特大學政治科學系副教授。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。

