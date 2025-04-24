李民斌｜貿易戰烽煙再起　香港仍能深化國際交往合作

李民斌專欄

特朗普對貿易夥伴火力全開使出「對等關稅」，連一直對所有進口貨品從不設關稅的香港，竟也破天荒被徵收高額關稅。面對如斯橫蠻的霸凌，誠如港澳辦夏寶龍主任在「全民國家安全教育日」致辭中指出的，「對等關稅」撼動不了中央政府和香港特區政府的決心意志，只會讓我們更加堅定地團結在一起，更加堅定地維護國家安全和香港繁榮穩定。縱使國際環境極為複雜，但我們堅信香港仍能在深化國際交往合作的路上走得更好、更遠。

面對前所未有的關稅和貿易保護主義壓力，香港更要冷靜，切忌自亂陣腳。《基本法》規定，香港保持自由港地位，除法律另有規定外，不徵收關稅，並實行自由貿易政策。特區政府亦已清楚表明維持自由港定位，不會反制美國加徵關稅。

國家擴大開放香港角色重要

事實上，香港作為外向型的經濟體，建基於人才、資金、貨物及服務，以至資訊自由流通的制度，吸引海內外資本和企業前來發展，奠定國際金融、航運和貿易中心的地位，國際化一直是香港賴以成功的重要因素。當前，國家持續擴大對外開放、與國際深化合作，過程中更需要香港這樣一個與國際接軌、容許資金自由進出的城市充當橋樑。

國家今年的《政府工作報告》提出香港深化國際交往合作，並非一時興起，而是早有鋪排。先是2021年「十四五規劃」提出，支持香港發展中外文化藝術交流中心；2022年「二十大」報告要求，深化香港與各國各地區更加開放、密切的交往合作；到去年「三中全會」決定也提到，支持香港打造國際高端人才集聚高地。足以反映有關政策是一脈相承，國家一貫重視香港聯通國際的作用和地位。

促進多元合作聯通國際

國際經貿往來的本質是互利共贏。香港深化國際交往合作，不是權宜之計，而是長遠承諾。國際交往合作的内涵豐富，涵蓋政治、經貿、文化各方面。美國修建關稅高牆，香港可以把眼光投向其他海外市場；官方關係轉冷，則可以提升民間文化交往熱度，維持對外關係，穩站國際舞台中央。

雖然國際局勢波詭雲譎，風高浪急，但無論是從促進自身長遠發展，還是服務國家推進高水平開放的戰略大局考慮，香港都不應在深化國際交往合作方面裹足不前，反而要迎風而上，以更加開放的姿態來發掘新機遇。

作者李民斌是全國政協社會和法制委員會副主任、東亞銀行聯席行政總裁。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。