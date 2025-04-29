孫太一｜破而不立：特朗普第二任期百日觀察

隨着美國總統特朗普第二任期即將步入百日節點，一個關於其政府政策優先事項、內部運作模式與執政風格的清晰圖景已經開始浮現。特朗普政府的這一百天展現出諸多與第一任期在運作上的相似之處，但最大的不同在於，這一次，他試圖將「創造性破壞」推向新的高度——通過大幅精簡聯邦官僚體系、削減開支以及裁減聯邦政府勞動力，實現「破」的目標。國際上，關稅大幅上調（至少提升10%）令許多盟友震驚且困惑。這僅是廣泛性衝擊模式中的兩個縮影。



當前，特朗普在美國國內外的初步反應均不容樂觀。經濟方面，儘管特朗普繼承了拜登政府時期相對健康的經濟狀況——通脹迅速下降，失業率創下歷史新低——但其宣布關稅政策後，股市應聲下挫，全球貿易戰迅速升級，市場隨之進入過山車模式。失業率開始上升，消費者信心急劇惡化，美國人對經濟前景的悲觀情緒與日俱增。

有分析認為，特朗普內閣就貿易政策現時有兩派陣營：商務部長盧特尼克（Howard Lutnick，左）和貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro，中）屬強硬派在「扮醜人」，而財政部長斯貝森特（Scott Bessent，右）因其豐富的金融經驗和對關稅的懷疑態度而負責「扮好人」。（Getty，Reuters）

政治上，根據皮尤研究中心（Pew Research Center）的一項民調顯示，自特朗普重新執政以來，他在大多數群體中的支持率持續下降，尤其是在2024年並未投票支持他的溫和派選民中，目前僅有40%的美國成年人認可其執政表現。即便在傳統強項——移民議題上，根據《華盛頓郵報》/ABC新聞/Ipsos聯合民調，53%的美國人也對其處理方式表示不滿。在國際上，局勢同樣堪憂：布魯金斯學會（Brookings Institution）調查顯示，與去年相比，韓國和台灣民眾對美國的好感度明顯下降，且認為美國會在危機中出手相助的比例大幅下降。

此次，特朗普政府的行動更為迅速、混亂更加劇烈——正如他在白宮與澤連斯基發生口舌之爭的風波之後他自己形容那樣：「混亂有利於電視收視率。」然而，混亂對治理與政治策略而言，恐怕並非良策。相比第一任期，特朗普此番用人更加注重「忠誠」而非「專業」，自信獨斷，結果導致包括國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在內的一批屢屢出錯（如「Signal門」洩密、五角大樓「髒線」、手機號碼在網絡上長時間處於公開狀態等醜聞）的官員仍穩坐其位，缺乏問責。同時，部分迎合民粹的政策也激起了越來越有組織、愈發高效的反對力量。

2025年4月12日，示威者聚集呼籲哈佛大學（Harvard University）高層抵抗特朗普政府對學校校政的干涉。（Reuters）

在多元、公平與包容（DEI）政策問題上，政府初期確實迫使不少大學與企業屈從，但哈佛大學率先開始反抗，帶動超過150位大學校長聯名發表聲明，譴責白宮對高等教育的「過度干預」。在移民政策上，雖然強硬手段曾一度降低非法越境人數，但在將馬里蘭州公民加西亞（Kilmar Abrego Garcia）誤遣至薩爾瓦多事件後，引發了廣泛的輿論憤怒與持續法律糾紛——美國民眾尤其對這種針對公民的割裂家庭的缺乏正當程序的遣送反感。儘管幾家大型律所一度屈服於白宮壓力，但全國各地的學生團體隨後發起招聘會抵制運動，抗議這些律所與政府的合作。

在預算談判中，共和黨人雖然得到了參議院少數黨領袖查默（Chuck Schumer）為了避免政府關門的跨黨合作而取得了階段性勝利。然而，這種妥協也激發了民主黨人戰意高漲，他們甚至已經準備在一些特朗普曾輕鬆獲勝18個百分點的選區推出了頗具競爭力的候選人。

4月16日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）親身與赴美的日本經濟再生擔當相赤澤亮正會晤。（Truth Social@@realDonaldTrump）

國際上，特朗普政府原本希望以日本為典範，推動關稅談判順利進行。但日本首相石破茂公開拒絕作出快速讓步，並明確表示日本將抵制美國推動的反華經濟聯盟計劃。更令特朗普尷尬的是，斯巴魯（富士汽車）公司宣布為規避美方關稅，將面向加拿大市場的汽車生產線遷回日本，而非留在美國，隨後馬自達（萬事得）等公司也開始了供應鏈調整，對特朗普將製造業帶回美國的計劃造成衝擊。同時，特朗普曾誇下海口要在上任24小時內解決的俄烏衝突，可至今仍無明顯進展，尤其是俄羅斯方面暫時沒有要妥協的迹象。

如今，破壞已經造成，重建卻遲遲未見。這正是「破而不立」的典型寫照。簽署行政令取消既有政策、削減預算、裁撤聯邦雇員固然容易，但要建立可持續的新制度、達成複雜的政策協議、推動制度性創新，卻困難重重。如果政府軌跡不迅速調整，特朗普不僅可能在2026年中期選舉中導致共和黨失利，更可能見證中國進入我之前撰文提出的「代序崛起」（Order Succession Rise）。

2025年4月26日，在梵蒂岡出席教宗方濟各（Pope Francis）葬禮期間，美國總統特朗普和烏克蘭總統澤連斯基在梵蒂岡進行對話。白宮影片顯示現場原有第三把椅子，而特朗普對法國總統馬克龍說了什麼，將他排除在談判外。（X/ @Scavino47）

傳統的「修昔底德陷阱」理論認為，守成大國（如美國）通常試圖維護舊秩序，而崛起國家則潛在會挑戰該秩序。然而自特朗普重返白宮以來，這一格局發生了微妙變化：美國已經主動放棄它在二戰之後構建的自由貿易體系和市場規則，而中國此時只需守住原有秩序，就可能順勢完成權力轉移。所以，特朗普第二任期的百日讓中國面臨了這一特殊的可以順勢「代序崛起」的機遇，也就是說權力轉移是通過「繼承原有秩序」完成的，而非通過塑造全新秩序去挑戰守成國完成的。北京也確實正以外交斡旋方式積極修復與歐洲、亞洲各國的關係。

特朗普政府有官員稱接下來「水下還會有更多魚雷」，也就是說破壞可能還未完成，下一個百日可能會繼續。總統行政令會繼續像前一百天那樣，像「滾下山坡的雪球」一樣繼續下去。美政府仍在努力制定針對多個國家公民的旅行禁令、針對官僚體系的裁員縮編，很多政策因合法性遭質疑所以特朗普政府和法院之間的拉鋸戰也會愈演愈烈。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）舉起拇指的3D列印微模型、中國國旗以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

外交上，如果與全球各國的關稅談判沒能有重大進展的話，100天內新一輪的貿易摩擦也會加劇——目前為止特朗普政府還未談成一項協議。特朗普將於5月進行一次外訪，訪問沙特阿拉伯、卡塔爾和阿拉伯聯合酋長國，他也會繼續試圖推動俄羅斯與烏克蘭停戰。特朗普曾承諾在上任「第一天」解決這場衝突，但100天過去了，和平卻仍然遙遙無期。國務卿魯比奧甚至表示美國需要決定是繼續參與這項事業還是應轉而關注一些其他同樣重要、甚至在某些情況下更加重要的問題 – 言下之意，美國正在考慮放棄調停了。特朗普自己也承認，普京可能並不想停止這場戰爭。

創造性破壞（Creative Destruction）也許原本是特朗普的如意算盤：若早期局勢惡化，可以歸咎於前任拜登；若局勢後期好轉，則可歸功於自己。然而，沒有「立」在「破」之後，僅靠破壞，戰略真的能夠成功嗎？

唯有時間能夠回答。

本文作者孫太一是美國克里斯多夫紐波特大學政治科學系副教授。文章僅代表作者個人觀點，不代表香港01立場。

