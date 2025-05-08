梁海明專欄｜寰海明察

近年來，親子遊快速崛起，由「補充品」轉為旅遊市場的「主力軍」。在「二胎三孩」與「雙減」政策推動下，愈來愈多家庭將親子旅遊納入假期計畫，既促進孩子成長，也強化親子關係。隨著消費升級，親子遊從「可選」變為「剛需」，市場規模突破千億元，並持續以雙位數增長。香港若能把握機遇，加快佈局，有望為文旅產業注入新動力，提升經濟韌性與質量。

親子遊並非傳統旅遊的簡單延伸，而是一種融合教育、情感、休閒與經濟消費的家庭體驗方式。面對教育壓力與生活節奏加快，親子旅遊成為家庭釋放壓力、調節關係、促進成長的重要方式，同時也是家庭消費支出中的重點領域。親子遊的消費鏈條極其廣泛，涵蓋交通、住宿、門票、教育服務、主題活動、文創產品等多個環節，帶動酒店、景區、教育機構等多方受益，也為「教育＋旅遊」產業融合發展注入了新動力。隨著家長越來越重視孩子在旅行中的體驗與成長，親子旅遊產品正加速向精細化、定制化、多樣化方向發展，從自然探索、文化研學到主題樂園、自駕休閒，均呈現出強勁的增長潛力。

家庭旅遊消費潛力大 完整產業鏈帶動經濟

親子遊在內地起步於2000年左右，真正形成規模則是在2013年之後，特別是親子綜藝節目如《爸爸去哪兒》的熱播，掀起了親子旅遊熱潮。隨著「二胎三孩」政策全面實施與「雙減」政策落地，家庭出遊結構與時間安排發生變化，多孩家庭成為主要客群，親子遊市場加速擴容。家長在旅遊決策中愈加重視孩子的興趣與成長需求，推動產品從單純觀光轉向親子互動與寓教於樂。親子遊不再是附屬選項，而是以兒童為核心、教育為內涵、體驗為特色的獨立消費體系。根據相關數據顯示，親子家庭在人均旅遊支出上普遍高於普通遊客，消費潛力巨大。2016年全國線上親子遊市場規模已達232億元（人民幣，下同），2018年突破500億元，如今更超過1000億元，且每年以雙位數增長，展現出強勁的韌性與潛力。

放眼全球，已有多個城市通過發展親子遊實現產業升級與經濟增長。例如海南三亞，2024年接待遊客3385萬人次，其中親子遊客佔比超過40％，貢獻了當地旅遊收入的三分之一。三亞通過政府引導、企業創新和資源整合，打造出一套完善的親子旅遊服務體系，涵蓋「吃住行遊學娛」全鏈條，成為內地親子遊發展的典範。又如澳洲，依託自然資源優勢，推出野生動物園親子營地、生態探索等項目，鼓勵家庭與自然互動，寓教於樂。這種模式不僅提升了遊客滿意度，也推動門票、住宿、餐飲、文創等相關消費增長，形成完整的親子旅遊產業鏈，帶動當地就業與區域經濟發展。

儘管市場潛力巨大，但當前親子遊在發展過程中仍面臨不少挑戰。首先是產品同質化嚴重，許多親子遊項目只是傳統旅遊的簡單包裝，缺乏教育內容與本地特色，難以滿足家庭對高質量體驗的需求。其次，基礎設施不完善，許多景區仍缺乏母嬰室、兒童座椅、親子餐區等基本設施，影響出行便利性。第三，行業標準尚未建立，市場服務水平參差不齊，令人擔憂安全與體驗保障。同時，專業人才短缺也是一大制約，當前缺乏具備兒童心理與教育背景的服務人員，傳統導遊難以滿足親子家庭的多樣化需求。此外，親子遊受季節因素影響大，淡旺季資源利用不均，產品供給結構單一，也導致服務質量波動。

實現「遊中有學」 打造跨境路線

香港未來若要推動親子旅遊高質量發展，應從政府、旅遊業界及景區酒店多方協同發力，構建以家庭為核心、系統完善、特色鮮明的親子旅遊生態系統。在政府層面，行政長官可考慮在新一份施政報告列入發展親子遊相關內容，並推動有關司局和旅遊業界制定《親子旅遊發展規劃》，明確發展目標與實施路徑，設立專項資金，支持項目研發與設施建設，推動建立統一的行業標準，涵蓋安全、衛生、服務等關鍵環節。特區政府應考慮鼓勵本地學校與旅遊企業合作，開發具教育意義的研學旅行項目，如歷史文化探索、自然生態體驗、藝術創意課程等，真正實現「遊中有學」。同時，香港應積極融入粵港澳大灣區發展，聯動大灣區內地城市，打造跨境親子旅遊路線，提升區域吸引力。

在旅遊業界，應根據不同年齡段兒童的成長需求，推出差異化、層次化的產品，整合博物館、科技館、自然教育基地等資源，打造兼具趣味性與知識性的親子項目。應開發靈活的短期產品，如週末親子遊、節假日營隊，滿足家庭多樣化出行需求，並通過社交平台強化品牌曝光與推廣，提升市場影響力。

景區與酒店方面，應從兒童視角優化服務設計，完善親子設施，如兒童遊樂區、親子廁所、母嬰休息室等，提升家庭遊客的舒適度。住宿方面可推出親子主題房、家庭套餐、兒童餐飲等定制服務，並組織親子互動活動，如家庭闖關、自然觀察、親子手工等，增強遊客參與感與情感連結。同時，應加強員工培訓，特別是在兒童心理、親子互動與緊急處理等方面，提升服務專業性與溫度。

親子遊不僅是孩子的樂園，更是城市軟實力的體現。香港若能精準識別家庭的旅遊需求，推動產品創新、設施完善與服務優化，建立「親子友好型」旅遊生態，不僅能提升文旅經濟的韌性與質量，也能為城市注入更多溫情與活力。未來的親子遊，不僅承載著孩子的成長，也承載著一座城市對家庭的關懷與願景。發展親子遊，可以既旺丁又旺財，正是香港實現經濟與情感雙贏的明智之舉。

作者梁海明是絲路智谷研究院院長。



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