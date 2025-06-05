團結香港基金｜香港專業服務具優勢　成內企出海融資橋樑

團結香港基金專欄｜葉文祺、區浩馳、賈文薈



當前，中美貿易走勢持續受到各界關注，關稅與貿易壁壘增加了內地企業對美出口的成本與風險，而筆者認為這場博弈剛好為企業出海迎來重要機遇。隨着中國對美市場的依賴性逐步降低，產業外移與尋求新的出口市場已成為重塑產業鏈韌性的必然選擇。在此背景下，中國積極開拓一帶一路新興市場，推動生產網絡的多元化佈局，而香港的專業服務領域優勢，在這一過程中可發揮重要的橋樑作用。

從特首近期率領商貿代表團攜同內地企業訪問中東卡塔爾和科威特，達成了59項合作備忘錄和協議；到生產力局成立出海服務中心，香港作為內地企業出海的核心橋樑，作用愈見清晰。而在諸多服務功能中，香港在融資領域的優勢尤其突出，成熟的金融體系、與國際接軌的法律及會計專業服務，使其成為內地企業進入一帶一路市場的理想融資平台。

A+H雙重上市 體現出海戰略價值

內地電池龍頭企業寧德時代早前在香港上市，集資逾 356億港元，成為2025年全球最大的首次公開募股（IPO）。值得注意的是，其90%的集資額將用於匈牙利工廠建設，這體現了香港作為國際融資平台對內地企業海外擴張的戰略價值。事實上，寧德時代已在2018年在深圳證券交易所掛牌，此次赴港屬於二次上市，而類似案例並不罕見。亞洲最大物流服務商——順豐、全球家電巨頭——美的等企業均採取A+H雙重上市架構。這種模式的優勢在於A股公司在H股二次上市，能夠吸引更多的國際投資者，拓闊企業資金池；另一方面，H股高效的再融資機制，如允許上市公司無需事前審批增發多至總股本20%的新股，能夠快速響應企業擴張需求。2024年，H股再融資市場規模達880億港元，與IPO募資額相當，凸顯香港融資平台的健全性和穩定性。

A股公司赴港上市在2024年前並不算活躍，2020至2023年間僅有10間A股公司完成H股IPO，而2024年就有7間A股公司向香港聯交所遞交上市申請，目前有A+H上市計劃的公司則有約30家。這一轉變來自內部和外部這兩大原因，包括從内部環境看，近年內地經濟增速放緩，企業內捲趨勢加劇，導致市場的利潤空間收窄，企業紛紛將目標轉向海外市場；從外部政策看，2024年4月中國證監會推出5項資本市場對港合作措施，支持行業龍頭企業赴港上市；2025年2月香港證監會更推出「科技專線」，允許特專科技公司保密提交上市申請，減少企業早期專利披露的風險。在內外因素共同推動下，香港作為內地企業出海融資首選地的趨勢將持續深化。

出海融資靠專業支撑 應續提升深度廣度

香港國際化的法律服務為內地企業出海融資提供重要保障，2024年美的赴港上市，是當時自2021年以來規模最大的IPO。上市過程中，美的聘請了五家律師行協作，其中三家提供香港、內地及美國法律諮詢，另外兩家則為保薦人提供法律服務。這樣的中外律師行協作能夠全面覆蓋A+H上市涉及多法域監管要求，兼顧參與項目的國際投行固定法律夥伴，並降低例如A股公司分拆子公司在H股上市等較複雜項目的合規風險，有利促進香港法律市場規模的擴展，以及推動跨境法律標準的對接。

香港多元化的會計服務同樣是有力支持，A+H上市過程中除招股說明書和法律意見書外，審計報告的編制同樣重要。香港國際大型與本地中小型專業服務機構並存，順豐赴港上市時選擇國際「四大」會計師事務所，另一正籌備H股上市的新能源企業星源材質則選用本地會計師樓。截止2024年6月，香港會計師公會會員總數超過4.7萬名，人才儲備豐富，可滿足不同企業需求。近期政府遴選出一份80間會計事務所名單助力內地企業出海，進一步提升香港出海服務價值，完善從融資到海外市場落地的服務鏈。

過去不少内地企業隻身出海，過程中沿用國内市場成功模式，例如通過進取補貼開打價格戰、實行全電子化支付等，未充分考慮當地市場適應能力，又與當地監管部門在牌照合規和用戶數據隱私等領域發生摩擦，加上進軍海外市場難免面對跨境資金管理挑戰，結果水土不服鎩羽而歸。受到全球貿易摩擦的刺激，預料內地企業的出海需求將持續增長，這固然會為香港帶來「併船出海」的龐大機遇，但香港專業服務亦需要持續提升業務的深度與廣度，在保持國際化優勢的同時，加強對內地市場規則的了解，識別內地企業出海的最新趨勢，提升香港作為出海融資平台的整體競爭力，發揮好聯通内地企業與海外市場的橋樑作用。

作者葉文祺、區浩馳、賈文薈分別是團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監、高級研究經理、研究員。



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