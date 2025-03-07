團結香港基金｜優化公營醫療資源分配　「共付」原則發揮最大效益

團結香港基金專欄｜葉文祺、周嘉俊、楊樂思

近年來，人口老化、慢性疾病年輕化導致醫療需求不斷增加，令公立醫院服務量和財政負擔日漸沉重。最新一份財政預算案提出檢討公營醫療資助架構及水平，無疑是及時且必要的。然而，如何在不影響市民醫療質量的前提下，確保公營醫療體系的財政可持續性，是一個需要深入探討的問題。

現時，香港的公營醫療系統高度依賴政府資助，市民使用急症室、專科門診、住院服務的收費分別僅為180元、80元以及每天120元，政府補貼比率分別高達為成本的91.3%、95.0%及98.3%。這種高補貼模式雖然在一定程度上保障了市民的醫療需求，但也衍生了一系列問題。隨着人口老化和慢性疾病年輕化的趨勢加劇，公營醫院的服務需求只會有增無減。如果維持現有的高補貼模式，政府的醫療開支恐難以為繼，最終或影響醫療質量。

擴展「共同付費」原則 完善政策配套措施

為了解決上述問題，政府應在全面檢視公營醫療服務的收費模式時，擴展「共同付費」原則至更多服務。共同付費機制要求市民在使用公營醫療服務時，須承擔部分成本。此舉不僅可以提升醫療資源的使用效率，長期還可以鼓勵市民及早預防疾病，提高其健康意識。

放眼鄰近地區，南韓的醫療體系以「共同付費」原則實施分級收費制度，以提升醫療資源的使用效率。自2011年起，南韓針對52種常見輕症疾病引入該政策，並於2018年擴展至100種輕症疾病。這項政策通過提高輕症患者在醫院就診的自付費用，有效引導患者選擇基層醫療機構，從而減少對醫院資源的過度依賴。研究顯示，該政策使患者在治療輕症時選擇醫院的比例降低了60%，成效顯著。

醫管局早前亦提出類似措施，根據急症室病人病情的嚴重程度，實行分級收費，例如調高「次緊急」、「非緊急」病人收費，同時維持或調低「緊急」至「危殆」病人的收費水平，甚至豁免收費，確保急症室服務用得其所。

除調整收費外，有意見反映，現時存在按病人要求進行非必要的化驗及檢查情況，導致服務遭濫用。故此，單純提高劃一收費未必能有效引導市民轉往其他醫療機構求診，還需配合其他措施。政府可考慮只為「次緊急」和「非緊急」病人提供基本診斷和藥物處方，不包括化驗或深入檢查服務，並轉介他們至普通科門診、家庭醫生或社區藥房。同時，制定檢查和化驗程序指引，讓符合特定臨床指標的病人獲得免費或補貼服務，而未達要求的病人若需相關檢查則須自付部分或全部費用，以減少不必要的醫療資源使用。

專科門診和住院服務的收費也應進行相應調整，這些服務的成本通常較高，可以適當提高市民的負擔比例，只要保持在合理範圍內，可以避免過重負擔。在制定新的收費架構時，政府應考慮行政費用的影響，盡量簡化收費架構，減少不必要的行政開支。

加強基層醫療服務 提升體系成本效益

雖然徵收更高的費用理應可紓緩公營醫療服務面對的服務壓力，但不少市民使用公營醫療服務背後有更深層原因，包括未能獲得足夠的基層醫療服務、對醫療服務選擇認識不足，或難以負擔醫療費用。

因此，在討論調整收費的同時，加強基層醫療服務才是治標又治本。基層醫療能為市民提供全面的預防性、非緊急護理，有效防止患者病情惡化，從而減低對緊急醫療服務的需求。基層醫療服務，如普通科門診、家庭醫生以及社區藥房服務，是醫療體系的第一道防線。通過加強基層醫療服務的發展，可以有效減少公立醫院的壓力，提升醫療系統的效率。本地研究顯示，每投入1港元於社區醫療可為政府節省8.4港元的急症護理費用。

為了更有效地利用基層醫療服務，政府應擴大其可及性，並充分善用基層醫療服務提供者，將普通病人從公營醫院引導至社區的基層醫療服務，從而降低醫院開支。同時，政府亦應考慮改善實施方法以達致政策原意，例如，就市民反映難以預約地區康健中心服務，以及對基層醫療服務計劃認識不足的問題，政府須善用地區的醫療及社康服務網絡，提升服務的可及性和便利程度，並優化系統以便跟進市民情況。同時加強宣傳教育，提升市民對基層醫療服務的認識和了解。

在加強基層醫療服務的投入時，政府亦應基於成本效益原則，評估不同服務並加大投入成本效益較高的服務，提升醫療資源的使用效率，確保醫療資源的合理分配。

為了確保醫療體系的財政可持續性，政府應全面檢視公營醫療服務的收費模式，將「共同付費」原則應用到更多服務中。同時，政府應基於成本效益原則，檢視不同醫療服務的成本效益，尤其應加大對基層醫療服務的投入。唯有如此，香港的醫療體系才能在未來的人口老化和慢性疾病年輕化的背景下，保持可持續發展。

作者葉文祺、周嘉俊、楊樂思分別是團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監、醫療及社會創新研究主管、研究員。



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