黃頴灝｜穩定幣新秩序：香港如何在國家戰略下重塑全球金融棋局

黃頴灝專欄

《穩定幣條例》上月21日在立法會獲得通過，將於8月1日生效。這部法律不僅是全球首部針對法幣穩定幣的專項監管法典，更標誌著香港從虛擬資產規則追隨者蛻變為制度制定者。當美國同期通過的法案忙於將穩定幣異化為美債接盤工具時，香港正以「一國兩制」的獨特優勢，佈局一場關乎數字貨幣國際化的深遠博弈。

香港的開放試驗對決美國的債務枷鎖

《穩定幣條例》規定任何在香港發行法幣穩定幣者，或境外發行錨定港元價值的穩定幣者，必須向金管局申領牌照，發行人需持有100%高流動資產儲備，例如港元，並確保用戶隨時全額贖回，有別以往虛擬貨幣資產的風險問題，後者有可能是一種商品性的抄作，而穩定幣有類似貨幣操作的屬性，香港更向境外合規機構敞開大門，為離岸人民幣穩定幣預留接口，這種穿透式監管與開放性並存的框架，恰與美國形成鮮明對照。

美國參議院上月19日通過的《指導與建立美國穩定幣國家創新法案》（簡稱《GENIUS法案》）透著沉重的現實算計，原本美國政府每年赤字已達2萬億美元，當特朗普時代《減稅與就業法案》使財政赤字進一步再暴增額外2萬億美元，馬斯克的「政府節流計劃」原本要為美國政府削減2億支出，可是又被官僚機器碾壓至僅實現十分之一目標，美國急需為36萬億美元國債尋找出口。其法案本質是場精密的債務轉嫁，強制穩定幣錨定美債儲備，即發美元穩定幣則需要買美債，以綁縛式吸引全球資金承接美元債務，再以「金融創新」之名鞏固美元霸權，將穩定幣改造成「美元循環機器」，左手增發國債，右手通過USDC等美國穩定幣種吸收全球流動性，為美國財政赤字埋單。

人民幣國際化跳板 vs 數字殖民體系

美國法案暴露的霸權焦慮無所遁形，美國全面禁止境外穩定幣流通，法例容許建立黑名單，則禁止某些國家或企業使用，日後以此制裁手段，強制儲備資產限定美元美債，扼殺多元貨幣結算空間。反觀香港，正以「國家所需、香港所長」的定位開啟更高維度突圍。金管局「穩定幣沙盒」已吸引渣打、京東等巨頭測試數字貿易結算，香港作為最大的人民幣離岸中心，此次可總結穩定幣經驗，下一步則可錨定離岸人民幣（CNH）的穩定幣，企業將能繞過SWIFT直接完成跨境支付。

試想中東石油商以人民幣穩定幣向中國買家結算貨款，手續費與匯損可年省逾80億美元。這不僅是效率革新，更是人民幣走向儲備貨幣的關鍵跳板，更深遠的佈局在於與國家戰略的結合。這些場景一旦規模化，香港將從資金中轉站升級為亞洲貿易結算中樞。而當美國動輒凍結他國SWIFT通道時，這種去中心化結算體系，正是破解金融霸權的數字盾牌。

打造非美元穩定幣流動池

當一船俄羅斯原油通過USDT在48秒內完成對印度支付，手續費僅0.1%，而傳統SWIFT交易流程仍需要數天，手續費由1至3%不等，相比下，全球貿易結算的權力轉移已不可逆轉，穩定幣帶來顛覆性結果。地緣政治上，當美元結算佔比仍高達88%，非美元穩定幣的崛起正悄然改寫規則，預示著多元貨幣結算時代的來臨。香港若能把握此契機，打造非美元穩定幣流動池，其國際金融中心地位將發生質變，從過往依賴股票與債券市場的「資本集散地」，進化為掌握跨境結算定價權的數字樞紐，更關鍵的是，這為國家推動人民幣國際化開闢了新機遇。

作者黃頴灝是元朗區議員、民主思路聯席召集人（內務及地區事務）、環保公司董事。



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