黃頴灝｜香港綠色產業踐行夏寶龍主任戰略指引

黃頴灝專欄

中央港澳辦主任夏寶龍近日在澳門與工商界座談時提出四點期望，強調「資本無國界，商人有祖國」的核心精神。此番講話為港澳工商界指明發展方向，其深意值得深思，發人深省。

中美博弈：戰略思維的升級

自2018年美國單方面發動對華貿易戰起，全球第二大經濟體中國便成為其全方位遏制的目標，這一路徑與上世紀80年代美國通過《廣場協議》壓制日本經濟如出一轍。2021年3月的中美高層戰略對話中，時任中央外事辦主任楊潔篪直言：「我們把你們想得太好了，你們從實力的地位出發同中國談話。二十年前、三十年前你們就沒有這個地位講這個話，因為中國人是不吃這一套的」。這時已標誌著國家已認清美國抗中的意圖，中美關係已進入戰略對抗新階段。

隨著科技戰與「小院高牆」政策的推進，中國在2023年外交白皮書中將美國定性為「全球霸權威脅」，國家也構建起應外力對貿易、科技、金融多領域挑戰的防禦體系。然而，筆者認為2025年特朗普政府推行的「全球對等關稅」政策更顯戰略失誤，美國此舉不僅針對中國，更與全球多國形成對立，反而強化了中國維護多邊貿易體系的道義立場。

稀土博弈是貿易戰的勝負關鍵

美國4月實施的145%對華懲罰性關稅近乎貿易禁運，但中方反制手段已突破傳統關稅範疇。近期對稀土及磁鐵實施出口管制堪稱精准打擊，稀土作為「工業維生素」，稀土元素釹等被廣泛應用於電動汽車、醫療設備、國防科技等戰略領域。

儘管全球稀土儲量豐富，但中國掌控著70%的礦產開採量和90%的加工產能，美國在軍事與高科技領域對中國稀土的依賴度高達70%。當前中美雖互降關稅釋放緩和信號，但稀土戰略始終是中方握有的關鍵籌碼。

香港可作為綠色戰略的超級樞紐

夏寶龍主任近日在澳門的講話，是要求港澳工商界立足本土優勢，對接國家戰略需求。香港晉景新能公司的電池回收體系正是典範，該企業構建的「智慧處理-梯次利用-再生製造」系統不僅滿足2035年全港電動車電池處理需求，更通過寧德時代子公司邦普迴圈的關鍵核心技術，打通連接內地與國際市場的綠色通道。其符合歐盟《電池法》標準的處理設施，助力中企突破歐美綠色壁壘，通過與中資環國際合作建立的全球供應鏈，實現東南亞及歐美廢舊電池中鈷、鎳、鋰等戰略資源的定向回流。

值得注意的是，寧德時代子公司邦普邦普關鍵技術採取合作框架內有限共用模式，在保障技術主權的同時提升國際話語權。這種「採購-拆解-再生-銷售」的全球佈局，正是香港發揮「綠色超級連絡人」功能、服務國家戰略的生動實踐。

作者黃頴灝是元朗區議員、民主思路聯席召集人（內務及地區事務）、環保公司董事。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。