江玉歡｜人口政策是公共治理的重要根基

江玉歡專欄

人口政策是決定城市興衰的根基性戰略，其影響橫跨醫療、房屋、教育、退休保障等關鍵領域，牽一發而動全身。香港正處於人口結構劇變的關鍵時期，面臨低生育率、老齡化及移民流動等多重壓力，亟需設立最高層次的專責架構，進行系統性、前瞻性的長遠規劃。

早在2019年，澳洲已發布人口規劃框架，明確提出四大目標：提升國民生活質量、支持經濟增長、促進城鄉可持續發展及增強社區凝聚力。相比之下，本港人口政策欠缺頂層設計，政策偏向被動反應。以勞工短缺為例，當局多倚賴引入外勞或專才等短期措施，卻缺乏長遠藍圖。這種「頭痛醫頭、腳痛醫腳」的做法難以解決根本問題。相較於澳洲等地以30至50年為視野，統籌生育率、勞工結構及移民比例等多維因素，香港的短板在於過多聚焦於經濟層面，忽視了提升人口生活質量和社會凝聚力的重要性。

人口非以量取勝 核心在於質素躍升

人口政策的核心在於人口質素的躍升，而非以量取勝。著名奧地利人口學家Wolfgang Lutz的研究指出，教育是改善人口動態、驅動可持續發展的關鍵引擎，既能調節生育率與死亡率，亦能顯著提升勞動生產率及推動經濟增長。過去30年，本港專上教育比例雖然大幅增長逾三倍至約35%，但仍有約20%的人口未達中學程度，反映提升人口質素仍有很大空間。因此，我們需扭轉思維，從求「量」轉向重「質」。優質人口不只代表高學歷，更在於技能精進與整體質素的全面提升。政府應加大教育與技能培訓投入，特別是加強職業教育，培養適應AI和自動化技術的高質人才，藉此擴大上游產業規模並產生乘數效應，釋放可持續發展動能。

移民政策同樣需要戰略定位與精細規劃，以平衡人口流動與本地社會穩定。新加坡根據經濟需求、社會凝聚力和基礎設施承載能力，將非居民人口比例動態調控在三分之一左右，既緩解勞動力短缺，又避免對本地就業市場及公共服務造成過大壓力。而香港在移民數據上的透明度仍顯不足，特別是在港人移居和移民構成方面。政府應提升數據準確性與透明度，並考慮設定移民比例的合理上限，為科學制定人口政策提供依據。

提升性別平等是促進生育的重要因素

此外，香港必須重視「低生育危機」。單純依靠經濟激勵或人工授孕等技術支持鼓勵生育遠遠不夠，還需正視深層次的社會結構問題。研究顯示，提升性別平等是促進生育的重要因素之一。女性面臨的晉升障礙、薪酬差距及家庭角色壓力，直接抑制其生育意願。雖然時下本港女性就業參與率與男性相若，但女性擔任高管的比例只得兩成半，薪酬水平亦較男性低約三成。香港可借鑑他國經驗，例如，日本東京都為學齡前兒童提供免費日托服務；瑞典推行強制父親育嬰假，促進男性參與育兒；西班牙規定公司董事會女性占比達40%，增加高層女性代表性；新加坡則容許未婚伴侶輪候新建組屋。這些措施通過法律與政策推動性別平等，香港亦應因地制宜，制定更全面的性別平等政策。

理想的人口政策，應讓公民切實感受到「這是為我們量身訂製的未來藍圖」——新生兒能享有完善的教育與福利，中青年得以安居樂業，長者有尊嚴地頤養天年。在人口發展新形勢下，積極推動人口高質量發展，「以質換量、以質增量」，才是塑造香港未來的長遠之道。

作者江玉歡是立法會議員（選舉委員會）、執業律師。



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