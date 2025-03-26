江玉歡｜應對港人北上現象的轉型路徑：從被動承壓到主動突圍

江玉歡專欄

近年來，港人北上成為一種引人注目的現象。愈來愈多的香港居民選擇前往內地，在消費、置業、工作甚至定居等方面開啟新的生活篇章。這一現象背後成因複雜，對香港人的生活和香港經濟產生了深遠影響。2024年復活節單日，逾40萬人次香港居民前往深圳、廣州等地購物餐飲，深圳山姆超市30%的客源來自香港，珠海長隆周末接待港客量同比增長65%。這一趨勢的成因複雜多元，既涉及服務態度、業態創新等內部問題，也受政策便利與消費代際變遷的外部驅動。

從香港經濟角度分析，港人北上具有雙面性。負面影響較為直觀，大量港人北上消費，使得香港本地零售和餐飲市場客源減少：部分港人北上購物和就餐，致使本地零售店鋪和餐廳銷售額下降，一些商家生意額下跌兩三成，部分店鋪甚至面臨結業風險，給香港傳統購物區和餐飲聚集區帶來較大衝擊。同時，零售和餐飲等行業的不景氣，直接導致企業減少招聘甚至裁員，就業崗位減少，相關上下遊產業如供應商、物流等行業也受到牽連，就業形勢嚴峻。此外，企業收入下降使得政府稅收減少，包括營業稅、所得稅等，影響香港政府的財政收入，進而限制政府在公共服務、基礎設施建設等方面的投入。

實際上，這一現象正是倒逼香港零售業和服務業進行轉型的關鍵推手。過去多年，香港本地零售餐飲服務業存在的一些主觀和客觀問題如今持續暴露，服務態度滑坡導致信任坍塌、業態僵化難以匹配代際需求以及成本黑洞吞噬轉型空間。商家、政府需要共同合作克服存在已久的難題。香港本地企業需要轉型升級，提升產品和服務質量，創新經營模式。線上銷售渠道的拓展，加強與內地電商平臺的合作，亦能使得經營模式革新。在政策層面，香港政府不應僅停留於口頭階段，而應真正看到本地商家的困境，積極應對，通過稅收優惠、租金補貼等政策，幫助受影響的零售、餐飲企業緩解經營壓力，同時保障一些百年老店的經濟價值和社會價值等等。

消費外流現象在其他國際都市亦有先例。東京在2010年代通過「在地體驗經濟」策略成功吸引年輕消費者，如澀谷PARCO改造為動漫文化綜合體，客流量增長40%。新加坡則通過「特色街區活化計劃」，如哈芝巷（Haji Lane）融合多元文化商鋪與街頭藝術，本地客消費佔比穩定在50%以上。

這些案例表明，強化文化獨特性、優化服務品質是留住消費的關鍵。如美國加州與內華達州相鄰地區，也存在居民跨州消費、工作的現象。內華達州部分地區稅收政策優惠，吸引了不少加州居民前往消費、投資甚至工作。加州政府採取了差異化發展策略，發揮自身在科技、文化產業等方面的獨特優勢，提升本州產業競爭力，同時加強與內華達州在基礎設施互聯互通等方面的合作，促進區域協同發展。歐洲的一些跨境城市，如法國的斯特拉斯堡與德國的凱爾，居民往來頻繁。當地政府通過建立跨境合作機制，統一部分公共服務標准，促進人員、資金、技術等要素的自由流動，實現互利共贏。

香港零售業的挑戰本質上是全球化城市在區域融合中的轉型陣痛。在這一過程中，香港的轉型絕非簡單「模仿深圳」或「回歸傳統」，而需在法治優勢、國際視野、文化厚度中尋找「非對稱競爭力」。面對港人北上消費潮，香港需在政策支持與業態革新中尋找平衡——從「地產依賴」轉向「體驗驅動」，從「服務爭議」回歸「以人為本」。唯有如此，方能在區域競爭中重塑其國際消費中心的地位。

作者江玉歡是立法會議員（選舉委員會）、執業律師。



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