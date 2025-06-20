團結香港基金｜安老節流雙得益　家居改造助推銀髮經濟

團結香港基金專欄｜周嘉俊、張思潔、林于正

本港每年社區長者跌倒比率維持兩成水平，即每五位長者便有一人曾發生意外，當中逾七成個案會造成實質傷害，包括頭部創傷及骨骼損傷等嚴重後果。根據2018年衛生署調查，65歲及以上長者的非故意損傷事件中，41.5%發生於家中。國際研究證實，提升家居安全可顯著降低38%長者跌倒風險。按本港人口老化趨勢，綜合長者跌倒發生風險及居家跌倒比例、現時長者跌倒住院中位數、政府日均住院成本及醫療通脹率進行推算，於2046年單是減少長者跌倒入院衍生的公營醫療開支，即可節省逾56億港元。

家居改造市場潛力有待發掘

配合政府的基層醫療健康藍圖，推廣「重預防」的觀念，透過家居改造降低長者跌倒風險實為重要的措施。然而，現時對於家居改造的支援只針對個別群體，例如房委會為公屋長者住戶提供簡單的家居改造工程、醫管局為出院長者提供「支援長者離院綜合服務」，以及社署為中度至嚴重機能缺損的長者提供「改善家居及社區照顧服務」等。由此可見，現行政策支援將家居改造大致歸類為與安老相關的社會福利，側重支援體弱及低收入群體。

若政府未來能善用市場力量推動推動家居改造普及化，相信長者生活及醫療系統壓力都會得以改善。考慮到香港長者人口總數、預計需要家居改造的比例、家居安全評估及改造工程的市場價值等因素，我們推算現時家居改造的市場規模可達逾11億港元，若計及人口增長與通脹因素，市場規模將於2046年增至逾26億，增幅超過130%。

政策介入理順市場供需

推動行業發展可以從「供應」和「需求」着手。研究指出該龐大市場至今未有顯著發展，可以歸因於缺乏官方標準指引行業發展，以及長者和照顧者改造意識薄弱。我們最新發表的報告《舊策新計助耆健樂居活齡頤天年》提出兩項具體政策建議，其一，參考外國例子，聯同大專院校建立中央資訊平台，整合本地研究成果、專業人員名冊及現行服務，提升公眾認知；其二，制定家居改造實務指引手册，確立官方標準規範服務流程，促進業界專業化發展。兩項建議透過整合現有服務供應商的資訊，制訂標準引領行業發展，有望提升服務質素，同時加強市民對家居改造的認知和信心。

在需求方面，政府現時透過社區服務券為長者提供家居改造經濟援助，但社區服務券僅提供給已通過「安老服務統一評估」判斷為身體機能較弱，並正在院舍中央輪候冊上的長者，並不適用於健康長者。家居改造是預防措施，若僅在長者身體機能變弱後才補救，實屬亡羊補牢之舉，未能發揮預防效用。因此，健康長者可能更需要家居改造，以減緩其衰弱速度，延遲其入住院舍時間並降低其因家居意外入院的概率。我們建議政府善用長者醫療券，將尋求職業治療師、物理治療師進行家居安全評估納入長者醫療券獎賞先導計劃中，擴闊長者及社會各界對預防服務的認知，藉此鼓勵長者關注家居安全，將發生意外的風險盡量降低。

老齡化是地區發展趨勢，也是市場趨勢，不應也難以由政府獨力應對。發展「銀髮經濟」已成為社會共識，惟至今仍難以得見具體、落地的解決方案。以自由市場見稱的香港，不妨從家居改造領域開始，善用市場力量撰寫人口老化的社會發展藍圖。

作者周嘉俊是團結香港基金醫療及社會創新研究主管，張思潔、林于正是團結香港基金研究員。



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