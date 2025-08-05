團結香港基金｜解除「醫住」憂慮安心消費　開拓逾七千億銀髮市場

團結香港基金專欄｜葉文祺、張思潔、林于正

香港人口結構的轉型，正催生一個潛力巨大的經濟藍海。團結香港基金按政府數據推算，香港長者年度消費開支有望在20年內翻倍，於2046年攀升至近7,500億港元的規模。然而，要開拓這個市場，單靠零散的友善措施並不足夠。我們需要一套「居住—保障—消費」環環緊扣的體系，讓長者住得健康、活得自在，才能真正釋放其消費潛力，讓他們「願消費、敢消費」。

優質的居住環境，是長者維持健康、保持活力和獨立自主生活的基礎，也是他們「願消費」的前提。然而，賽馬會的調查早已揭示，在世界衞生組織提倡的「長者及年齡.友善城市」八大範疇中，香港長者對「房屋」的評價處於較低水平。為此，政府應採取「三步走」策略，從根本上改善居住環境。

建設友善居住環境提升「消費」意願

第一，加快標準實施，政府已公布推出長者友善樓宇設計和「長者友善樓宇」認證計劃，有關措施應盡快落實並加以推廣。

第二，強化執行誘因。要讓標準落地，業界的積極參與至關重要。政府可借鑒美國加州的模式，設立分級獎勵機制，按樓宇的長者友善程度給予不同等級誘因，包括給予總樓面面積的寬免或額外地積比率，讓發展商逐步採納長者友善樓宇設計。

第三，建立長效機制。參考英國的「終身住宅設計指南」（Lifetime Homes Standards），強調靈活彈性的樓宇設計，定期檢視並更新設計標準，確保與時並進。

解除財務憂慮確保銀髮族敢「消費」

僅有宜居的環境並不足以拓展銀髮市場，當前市場遲遲未有爆發性增長，可能在於長者對未來沉重的醫療及照顧開支充滿憂慮，導致他們「不敢消費」。因此，一個穩健的財務保障體系，才是銀髮經濟的增長引擎。

國際經驗也許能夠給予一些啟示，日本透過建立政府主導的長期照護保險制度，緩解國民的養老及護理支付壓力，讓長者的消費力得以釋放，從而催生了龐大的銀髮產業，吸引了不同界別發展銀髮市場，例如零售商永旺開設了「一站式長者商場」，集結了健康檢測、咖啡書店以及運動課程等商戶，滿足長者的需要；而科技公司則開發樂齡科技產品，為長者提供全面的照顧。

為此，政府與私人界別應明白「保障」是銀髮經濟的基礎，唯有透過不同的政策和產品為長者提供可預期的財務安全感，他們才會「敢消費」以提升生活質素。

及早部署升級轉型 全方面發展銀髮經濟

目前長者友善仍未成為香港零售業的主要發展方向。香港理工大學研究指出，長者對於商場友善措施的滿意度不足25%；復康會在2024年開展的調查研究亦發現，超過半數的受調查商場尚未達到《暢通無阻的通道：設計手冊（2008）》所明確規定的基本無障礙標準，反映出市場尚未看到一個已解除後顧之憂、具備強大消費力的長者群體所帶來的經濟效益。

當「居住」和「保障」的需求獲得滿足，銀髮「消費」將成為帶動各行各業發展的重要市場。因此，我們建議本地零售業及早部署，在軟、硬件兩方面都加快升級轉型，兼顧不同年齡組別的需要，創造更友善的消費體驗。

總括而言，發展銀髮經濟並非單純的市場推廣，而是一項更深層次的社會工程。「居住」、「保障」和「消費」三者環環相扣。政府應以更宏大的政策視野，同步建設長者友善環境，並加強長者的照顧及財務保障。唯有如此，才能真正讓長者「願消費、敢消費」，將人口老化的挑戰，轉化為驅動香港未來經濟發展的新機遇。

作者葉文祺是團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監，張思潔和林于正是團結香港基金研究員。



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