星星之伙｜以「正念建築」回應地球吶喊的建築師

星星之伙｜黃錦星專欄（陳翠兒Corrin建築師合撰）

1980年代，我入讀香港大學（HKU）建築學院，當時女生極罕，陳翠兒Corrin在學院內因設計功課的超前念頭已赫赫有名。聯合國減緩氣候變化的《京都議定書》，在1997年出爐。自1990年代尾，香港建築師學會 (HKIA) 友好與我同推建築環境的綠色轉型，過程中開創了「綠建之旅」，建築師及相關專業人士共赴境外取經，多次考察各地綠色建設。Corrin曾參與2000及2002年首兩回綠建歐旅，非常投入。當年，未有緣打探Corrin何解如此正念，經四分一世紀，並於聯合國應對氣候變化新訂《巴黎協定》的十周年後，全球極端天氣事件及地緣政治明顯惡化的年頭，才打開迷津。



Corrin分享：「正念，是清楚覺察內外發生的一切，並作出適當的回應。正念建築，正是立足當下地球的處境，以建築設計回應地球的吶喊。」她回想當年有了孩子後，思考我們所做的是否為孩子們創造一個宜居、有希望的未來？Corrin聆聽孩子及地球的吶喊，意識到「人」正是過量碳排放而引致氣候危機的源頭。因此，Corrin在日常生活上低碳轉型，選擇素食，專業上投入低碳設計。於此，簡介Corrin的三個正念建築項目。



2000年代初，香港建築師學會 (HKIA) 開創「綠建之旅」，赴外地取經，推動建築環境的綠色轉型。後排中央為Corrin與我。（黃錦星提供）

一念素食

2010年代初，幾位年輕人希望在HKU百周年校園投標開創素食餐廳。店名「一念素食」，英文名字「Bijas」源自梵文，意指「心識裏的種子」——素食是灌溉我們內心慈悲的力量。Corrin作為素食者，擔當其設計師。建築設計不應止於表面，更要透過有形的空間，傳達背後無形的理念。餐廳的設計表裏合一，在不同層次展現對環境與人的關愛，並希望打破大眾對傳統「齋鋪」的刻板印象，為素食賦予清新形象，連繫個人與地球的健康。同時，氛圍宜年輕化，並洋溢創意。

設計採用低碳及環境友善物料，如以竹代木，牆身竹碳板更可吸納異味。因緣際會，HKU接收了鄰近的漢華中學舊址，大批課室桌椅將被棄置，「Bijas行動」於是救回了百張椅子，升級再生，減廢減碳，用於餐廳更是環保教材，大家可留意部分椅背還隱藏意趣！燈飾則是中學生升級再造創作，包括將本來用完即棄膠水樽化身「水晶吊燈」，又將一堆破損羽毛球變為通透的座枱燈罩。Corrin分享環保設計理念：「是以最少的資源，創最大的價值。」十多年來，Bijas備受歡迎，我是常客，認同它牆上那句：「錢是你的，地球資源是大家的，請珍惜食物。」

願行環保

2010年代尾，Corrin於沙田大圍開啟另一項目，把一所建於1950年代的廢置村校，化為環保基地「慈濟環保願行館」。設計重視立體綠化、自然採光與空氣對流，節能又健康；天台則結合太陽能板，產綠電減碳。物料上延續可用再用的信念，首步是保留建築，盡翻新重用；原牆身剷下的「黃花沙」，則由義工循環再造成「黃花沙手工磚」，砌成戶外屏風；最後按需要，盡選綠建材，除了以竹代木，創新引進了其他天然或回收物料再造而成的，例如天然棕櫚纖維板、牛奶瓶再造防滑戶外磚、膠瓶再造仿木地板。

除了常展，館內不時設主題環保藝術展，傳意環保可以是創意的、由心而發的美麗。例如，近年曾有廢木、棄用的舊衣服和廢玻璃升級再生的藝術主題展。常展則介紹7R正念：Respect（尊重生命）、Repair（修復再用）、Recycle（循環再造）、Reuse（物盡其用）、Refuse（拒絕即棄）和Rethink（重新思考）。另一特色，是定期於社區舉辦資源回收活動，志工參與，彰顯減廢減碳的日常，正如館中金句：「垃圾只是放錯地方的資源。」此館自2021年啟用，常設講座及工作坊等，我也不時到訪。

心念零碳

2025年，「東華三院將軍澳環保村」（TWGHs E-Co Village）開幕，歡迎大家去晨運，或預約入營，體驗已修復堆填區轉化為零碳環保村的正念。2010年代中，環境局推出活化已修復堆填區資助計劃，東華三院與Corrin的團隊合念倡建環保基地。建築理念因地制宜，將環保村分置上下兩平台，並各以心形草地為核心。上平台「大心」代表包容之心，下平台「小心」代表用心、細心、關心、愛護萬物之心。Corrin指：「愛心是保護環境的基石。」

環保村的建築與綠化，力求打造環保典範。例如，建築物的座向及設計，善用自然通風與採光，結合節能設備，全村並以太陽能產電，達至零碳建築之境。環保村彰顯將堆填區變為公園，推動環保生活、循環經濟、「垃圾變黃金」。背後信息重心是力推與大自然復和，身體力行源頭減廢、減少物慾，並支持資源回收、循環再生。Corrin說：「誠邀大家到訪環保村，去度假。」過去一年，其實我已多次入村，因合家歡度假團，至大學生遊學團，無止橋慈善基金的年度交流團亦安排了來自內地及本地的數十青年「橋友」在此度宿一宵。

上述室內設計、活化舊樓及環保新建項目，人人可去到訪。近年，Corrin繼而心繫「北部都會區」及至整個城市的可持續發展。如同早年「綠建之旅」，Corrin倡議參考領先城市如丹麥哥本哈根邁向零碳的經驗，說明達標需要強烈的政治決心及全民動員，以及循環經濟模式、城市及建築設計的多元轉型，將氣候挑戰轉化為創造宜居城市的契機。回顧香港，Corrin認為需緊握當前「北部都會區」機遇，誠願各方以正念城市規劃和建築回應地球的吶喊，創造城鄉共融的可持續發展典範，並支持香港及早實現碳中和。

作者黃錦星是前環境局局長，2024年出版《邁向碳中和 香港人和事》。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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