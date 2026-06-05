寰海明察｜香港升級「超級合夥人」破解中亞合作困境

梁海明專欄｜寰海明察

來稿作者：梁海明、高夢瑤



行政長官李家超5月31日率領龐大商貿代表團前往中亞國家哈薩克斯坦及烏茲別克斯坦，彰顯香港對推動共建「一帶一路」及融合和服務國家發展大局的高度主動性。在當前中國與中亞經濟、能源合作全面提速的大背景下，綠色低碳、糧食安全等議題已成為該地區發展主線的新興合作領域。香港不僅僅應作為「資金通道」，更應升級為具策略意義的「超級合夥人」，以制度創新和服務升級，填補技術、資本與市場之間的關鍵「戰略空隙」，助力推進中亞經濟轉型，並維護國家核心利益。



合作發展暴露結構性缺口

中國與中亞的合作，現已不再局限於傳統能源，而是逐漸從油氣合作轉向更現代化、可持續的綠色能源與農業協作。近年來，一系列重大的發展項目凸顯出雙方深化合作的新高度。例如，2025年6月的《阿斯塔納宣言》明確提出支持建立中國—中亞能源發展夥伴關係；接着，眾多綠色能源項目快速落地，包括位於哈薩克斯坦的1GW風電項目及烏茲別克斯坦的100萬千瓦風電項目。在農業領域，合作亦呈現出從貿易增長向制度性平台建設深入的趨勢。例如，中哈農產品的聯合糧食貿易數字平台試點啟動，將有助於中亞成為區域糧食供應鏈的重要支撐點。

然而，綠色低碳與農業合作的迅猛發展，同時也暴露出哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦等中亞國家在技術、金融及標準接軌三方面的結構性缺口。

破解合作困境香港可出手

其一，技術難以適應本地條件。中亞國家的經濟轉型急需兼容本地實際情況的技術解決方案，而非簡單移植中國科技。例如，在中國沙漠地區成功的防沙方案，或較難應對里海沿岸高鹽鹼度的氣候環境；或者，適用於華北地區的土壤傳感器，在中亞高黏土地質情況下，容易出現校準偏差。這反映出針對性技術研發的缺失，而這又源於中亞本地研發能力不足，加上內地技術企業因市場碎片化及投入產出比低等問題，不願投入適配性開發。

其二，綠色金融的高風險與高成本困境。中亞綠色發展項目雖有顯著的社會效益，如碳減排與節水，但因為缺乏量化這些收益的標準工具，經常被國際資本視為高風險資資產。無法將技術溢價轉化為可交易價值，「高成本—高風險—低吸引力」的循環，限制了項目的可持續性。

其三，標準不統一增加了貿易成本。中亞商品特別是農產品和新能源設備，在出口中國或其他國際市場時，經常因標準和認證的重複性而增加成本。例如，光伏組件需要同時取得中國的CQC產品認證和歐亞的EAC標準認證；進出口農產品的海關檢疫更是繁瑣耗時。這種制度性摩擦降低了中亞出口商品的競爭力，也將該地區進一步固化在全球產業鏈的低端角色中。

總括而言，以上三大挑戰形成了一個互相強化的閉環：技術較難落地孵化，導致融資風險上升；而融資成本居高不下，又限制了技術更新的激勵；標準不統一則進一步阻礙貿易和技術流通。要破解這一循環，亟需一個既掌握技術與資本，又熟悉國際規則的高效平台型中介。憑藉「一國兩制」下的獨特優勢及國際化基礎，香港完全有條件成為整合多方利益的「超級合夥人」。

香港應發揮「超級合夥人」功能

行政長官李家超此次中亞行的戰略意義，在於香港積極參與共建「一帶一路」，並進一步將自身角色定位從「資金服務中心」提升為兼具多重功能的「超級合夥人」。這一角色需要在綠色技術適配、綠色金融定價及標準對接三大領域發揮深度作用。

其一，構建技術適配中心。香港高校及科研機構在AI物聯網（AIoT）、納米塗層與環境科學等前沿領域的研發能力，與內地成熟的新能源產業鏈形成高度互補，可成為技術輸出的「適配節點」。通過在港建立模擬中亞氣候條件的實驗設施，香港可助力內地光伏及節水設備企業進行針對性技術改造，如研發抗鹽鹼光伏塗層或適用於中亞的傳感校準算法。

這些優化成果可由香港團隊註冊專利，並通過香港作為共建「一帶一路」國家的技術轉化平台向中亞地區推廣，既幫助內地企業規避海外維權風險，亦能促進香港在綠色技術領域的國際地位提升。

打造綠色金融定價中心

其二，打造綠色金融定價中心。香港擁有全球最大的離岸人民幣資金池及成熟的綠色債券市場，可成為推動綠色金融產品交易的天然平台。例如，香港可推出以綠色能源及農業項目為核心的專項債券，將項目碳減排效益及產能提升數據納入融資成本評估，降低市場風險。

同時，香港金融機構還可與內地政策性保險機構協作，為中亞項目提供增信，吸引更多社會資本注入中亞綠色發展。

此外，可考慮推動香港的高校尤其是應用科學大學，每年面向中亞國家培訓青年骨幹，教授綠色金融、知識產權管理及國際貿易規則，為共建「一帶一路」國家中的項目落地輸送人才。

香港應為內地企業鋪路搭橋

其三，優化國際標準接軌平台。香港憑藉其多邊認證網絡及冷鏈、區塊鏈追溯技術，可協助中亞商品實現「一次檢驗，全球通行」。例如，中亞出口的農產品可以在香港「轉驗」，獲得香港認證的有機標籤；新能源設備則能通過香港認可實驗室完成標準轉換。這不僅化解了繁瑣的認證問題，還進一步職固香港作為國際貿易核心樞紐的地位。

香港在共建「一帶一路」與全球價值鏈重塑中的任務，早已超越傳統的「超級聯繫人」、「超級增值人」，而是需要成為價值再創的「超級合夥人」。通過技術適配、綠色金融創新及國際標準接軌等制度性突破，香港無疑可以為內地企業打通進入中亞等新興市場的複雜渠道。這既是香港在經濟合作上的自覓定位，更是落實「一國兩制」最好實踐的目標。

作者梁海明為海南大學「一帶一路」研究院院長，絲路智谷研究院院長；作者高夢瑤為海南大學「一帶一路」研究院助理研究員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

