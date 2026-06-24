夏建芳｜拯救啟德之三：建獅子山精神館補人文底蘊短板

夏建芳專欄

「人生不免崎嶇……同處海角天邊，攜手踏平崎嶇。」一曲《獅子山下》，數十年來都是香港最響亮的城市註腳。「獅子山」從來不是一座單純的山，而是幾代港人同舟共濟、逆境自強的精神圖騰。



為何沒有獅子山精神紀念館？

但一個尷尬的事實：獅子山精神家喻戶曉、深入民心，本港卻至今沒有一座專屬、集中、具標誌性的實體場館去系統承載這段城市記憶。有精神、有名句、有故事，卻無地可駐、無處安放，相關歷史片段只零散載於影視金曲、展覽館展板與民間記憶之中。這種「精神滿載、載體空白」的局面，與香港作為國際城市、極重視歷史傳承的定位極不相稱。

回顧過往坊間、學界及官方討論，過去多年確有零星聲音關注三大議題：獅子山精神需要實體化展示、九龍東工業遺產需要保留、啟德新區需要強化人文配套。自2012年起，政府活化九龍東時亦曾提出公共空間可融入工業歷史元素，民間亦有呼聲指東九龍長期欠缺文化地標。但從未出現設立「獅子山精神紀念館」的完整、系統性建議。

香港從來不缺地標，但不少文化符號長期處於「虛懸」狀態。中環、尖沙咀、西九龍文娛區，皆有完備的藝文場館、歷史展館與文化空間，承託城市的品味與沉澱。反觀承擔本港工業起飛、基層奮鬥史的東九龍，長期以來都是「有發展、少故事、有樓宇、無地標」。

啟德為何最適合建紀念館？

正因如此，筆者建議藉啟德都會公園建設的契機，於區內規劃「獅子山精神紀念館」，既可補全香港精神地標的空白，亦可為東九龍補上最欠缺的人文底蘊，讓新區不止有新樓、新海濱，更有屬於香港人的城市靈魂。

從地緣與歷史邏輯來看，啟德絕非隨意選址，而是最貼合「獅子山下」真實的位置。獅子山精神真正成型、沉澱、發揚光大的年代，正是上世紀六十年代香港工業起飛的黃金歲月。當年無數草根市民勤力打拼，令香港從小漁港蛻變工業城市，而這段拼搏的核心舞台，正正是與啟德毗鄰的新蒲崗、觀塘、牛頭角一帶。這片土地，本身就是香港「由窮變興、以勤立城」的歷史舞台。

更重要的是，啟德作為本港最獨特、最新、規劃規格最高的全新發展區，人口結構向來多元，新移居家庭、年輕住戶、外來專業人士比例偏高。新區氣象一新，卻也容易出現「居住在香港、認識淺於香港」的疏離感。城市認同從來不是空喊口號，而是靠一磚一瓦、一景一物累積而來。一座獅子山精神紀念館，可成為啟德乃至整個東九龍的國民教育、城市歷史、社群凝聚的公共平台。透過系統展示本土工業發展、基層生活變遷、時代奮鬥故事，讓年輕一代與新居民讀懂香港最珍貴的核心價值：不倚仗天賦優勢，而是靠拼搏、靠團結、靠堅韌闖出新路。

用前瞻思維讓歷史「活」過來

與此同時，這亦是啟德文旅轉型的關鍵一步。現時啟德都會公園的規劃，以海濱休憩、運動康樂、綠化空間為主，設施完善但內容同質，全港多區皆有海濱、單車徑、緩跑徑，唯獨欠缺不可複製的文化IP與歷史亮點。若能加入獅子山精神主題館，即可為公共空間注入深厚人文內涵，令啟德跳出「單純住宅及休憩新區」的標籤，變身為集生態、海濱、運動、文化於一體的全新城市地標。未來更可串聯啟德體育園 、濱海長廊、九龍東工業舊址資源，打造一條專屬東九龍的「城市歷史文旅走廊」，與西九文化區的文旅客流融合，讓九龍東成為香港本土精神的重要承載地。

然而，要讓這座紀念館從理想走向現實，其空間規劃、營運模式與內容呈現必須具備前瞻性的現代思維。

在空間規劃上，紀念館應打破傳統「冰冷圍牆」的刻板印象，採「融入式、無邊界」的設計。 建築本身應與都會公園的綠化景觀有機結合，將部分展覽功能延伸至戶外。例如設立開放式工業藝術裝置、微縮歷史街景步道與露天草地歷史劇場。讓市民在野餐、跑步或海濱散步的同時，自然地與城市歷史產生連結，使文化地標成為市民日常生活的一部分。

在內容呈現上，必須用「新科技」講好「舊故事」，以吸引新一代青年與國際旅客。 展館應揚棄單純的圖文展板，深度引入數位互動科技。例如利用擴增實境，在海濱重現六七十年代新蒲崗與觀塘的工廠熱潮；或透過虛擬實境，與全景聲技術，讓訪客身歷其境地體驗昔日九龍城寨的錯綜複雜，以及飛機低空掠過啟德機場屋頂的歷史震撼。以現代科技語彙賦予傳統精神全新生命力，讓歷史「活」過來。

在經濟與營運層面，則需跳出「仰賴政府公帑補貼」的傳統框架，引入「文化+商業」的可持續營運模式。 場館可採取「政府引導、市場運作」的公私夥伴關係模式，於館內規劃高質感的文創市集、本地老字號餐飲聯名區、以及香港製造的工藝工作坊。同時，場館可與鄰近的AIRSIDE 、MOKO等商業旗艦及啟德體育園進行深度戰略聯動，設計「歷史文化、現代購物、體育盛事」的跨界組合，以商業收益反哺展館的日常維護，實現經濟價值與文化效益的雙贏循環。這正如倫敦國王十字區將舊工業煤氣罐完美轉化為文化住宅新地標，或新加坡透過實體展館成功凝聚多族群的集體認同。啟德若能落實此規劃，將創設一個「文化與現代化共生」的亞洲典範。

回望數十年，獅子山精神歷久不衰，不在於歌聲動人，而在於它精準概括了香港這座城市的底色：逆境不怯、同舟共濟、自強不息。一座城市若只顧向前發展，忽略回望歷史，終會失去獨特氣質。

啟德建新館，表面是增設文化設施，深層是為新區鑄魂、為青年立根、為城市留脈。讓獅子山精神不應只活在金曲與影像之中，而應真正落地於維港兩岸、紮根於市民生活之中，成為香港最值得擁有的城市靈魂。

作者夏建芳是粵港兩地企業家，曾在內地媒體任職10年，廣東省作家協會會員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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