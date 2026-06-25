見聞見智｜嘉年華後人走茶涼？香港非遺不應止於節慶與展覽

見聞見智｜潘學智專欄

踏入六月，筆者幾位外地朋友來港，甫步入機場客運大樓便被陣陣茶香吸引。現場正示範港式奶茶製作技藝，師傅在半空中熟練地將茶水來回傾注，從靜待火候的煲茶、焗茶，到節奏俐落的撞茶、撞奶，高低拉扯，張力盡現，讓這群旅客駐足品味這份屬於香港人的生活文化。



節慶宣傳剝離生活脈絡

六月正值「國家文化和自然遺產日」，全國湧現逾7,000項文博活動，而第二屆「香港非遺月」亦正如火如荼地進行。當中的重點活動「非遺高峰會」更以「同源與共流」為題，匯聚大灣區及京港澳代表探討在地創新，將全社會對文化傳承的關注度推向新高。然而，當為期一個月的節慶曲終人散，繁華的會場外，香港的非遺政策卻往往缺乏落地的土壤和延續的活力。

今年的宣傳主題明言「非遺，讓生活更美好！」，一語道破文化傳承的關鍵在於走入群眾日常，創造真實的體驗場景。可惜，本港的推廣工作往往淪為節慶式的「特典化」項目，難免人走茶涼。部分活動甚至帶有一種家長式的策展思維，將豐富的民間工藝生硬地框定在展板與玻璃展櫃之內。這種單向灌輸往往只求滿足「推廣教育」的行政績效，卻忽略了傳統文化必須具備市場吸引力與互動性，最終令市民淪為走馬看花的過客，難以產生深層次的情感共鳴。

點到即止難助文化沉澱

政府早前在油街實現舉辦「非遺食堂」嘉年華，旨在讓公眾認識飲食相關的非遺技藝。局方懂得活用藝術公共空間搭建體驗場景，活動設計亦切合親子同樂的周末消遣需求，出發點固然值得肯定。然而，這場盛會卻僅僅為期兩日。兩日的熱鬧過後，寶貴的推廣場景瞬間喪失，無法沉澱為社區的長效文化資本。這種點到即止的推廣模式，反映管治團隊在文化保育上忽視了傳承和培育所需要的長期土壤。真正的非遺不應只停留在特定月份的集中宣傳品，而必須是全天候可見、可觸碰的生活元素。

香港非物質文化遺產代表作名錄中，早已涵蓋食盆、涼茶、港式奶茶等極具生活氣息的項目。與其耗費資源舉辦轉瞬即逝的展覽，政府理應從頂層設計着手令非遺名錄品牌化，設立一套具系統性且恆常運作的「社區非遺標籤計劃」。當局可容許符合既定傳統製作標準的商戶主動申請，經專業評審後在店鋪掛上顯眼的官方標籤。把非遺元素無縫編織入社區脈絡，讓市民在街角巷尾皆能接觸這些瑰寶，才是讓非遺真正成為生活的方法。

擁抱國潮推動在地創新

放眼全球，非遺早已跨越靜態的文物展示，轉化為具備龐大經濟價值的國潮產業。自2025年末起，歐美Z世代掀起「Chinamaxxing」（極致中國化）現象，海量年輕網紅爭相在短視頻平台記錄自己「人生的中國時刻」，嘗試復刻涼茶、練習八段錦養生操。有來自湖南衡陽的知名博主，記錄打鐵花、扎魚燈、雕冰龍等技藝，最受歡迎的打鐵花視頻播放量甚至突破三億，多數觀眾更是來自海外地區。

這股強大的線上傳播力，正實打實地轉化為線下消費力。根據《2025抖音非遺數據報告》，過去一年內地非遺相關線下商家增長高達187%，相關產品團購訂單攀升173%。非遺產品能如此迅猛地開拓市場，不但代表了跨地域的中國文化魅力，更是跨時代的共情能力。內地業界早已洞悉此趨勢，將設計重點放在支持年輕世代尋找情緒共鳴上。

政策牽頭突破策展慣性

以貴州村寨刺繡為基礎衍生的「深山玩偶」為例，設計團隊不僅整理了超過8900種民族美學紋樣與頂尖設計師合作，更把握人工智能大潮，將其進化成「會說話的玩偶」，以苗族萬物有靈等核心精神為主體，讓產品能與消費者互動並作出情緒回應；與此同時，浙江省亦推出「非遺+AI/AR創新案例征集計劃」，積極鼓勵傳統傳承人與視頻創作人跨界合作，善用館藏符號開發故事繪本與數字藏品。這些創新舉措，充分彰顯了非遺歷久不衰的感染力。

反觀本港，面對勢不可擋的文化產業化浪潮，決策者必須跳出「重策展、輕轉化」的施政慣性。香港從不缺乏優質的文化底蘊，無論是坊眾猜謎和漁民口訣的市井智慧，還是中式長衫和紮作筆功的工藝傳承，皆是極具潛力的城市名片。政府理應擔當牽頭角色，主動策劃具前瞻性的「非遺+」投資計劃，以專項資金促成科技企業、年輕文創設計師與傳統傳承人的跨界合作。只有積極引入民間創意，將本地文化瑰寶轉化為具備商業價值與延續性的產業鏈，我們才能避免在這場浩大的文化創新浪潮中被徹底邊緣化。

作者潘學智是民思政策研究所研究總監，香港中文大學滬港發展聯合研究所助理所長。



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