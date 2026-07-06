源途有你｜舊自由經濟難解新發展需求——必須「雙軌齊飛」才能破局

源途有你｜源栢樑專欄

在國家「十五五」規劃的宏觀藍圖下，估計香港將步入經濟轉型與產業升級的關鍵五年。筆者預計規劃的首兩年主要涉及基礎設施發展，當踏入「後五年規劃」的階段，相信香港將進入中期建設與步向收成的黃金時間。這不僅意味着整體建設節奏有機會加快，與粵港澳大灣區的交流將更頻繁，亦將象徵着香港逐漸由開始硬體建設過渡到全面性產業聚集的生態圈發展。



香港應積極拓展外地市場

過去，香港經濟主要聚焦於金融、地產及傳統服務業所作出的貢獻，產業結構有不少擴闊空間。擴闊產業結構可促使城市有更高的經濟抗逆能力，雖然在推動產業升級與轉型時亦會面臨一些阻力。早前筆者曾在文章中提及（源途有你｜香港應借鏡以色列 在全球科技競賽突圍），香港在經濟結構上面對着與以色列類似的挑戰，兩者皆擁有強大的技術或專業實力，卻受限於本土市場規模。因此最近見當局有多次明確提出，要以規劃與市場一起齊飛的經濟取代過往普遍依賴市場、未有較大宏觀引導的傳統自由經濟模式。媒體的評論亦有同類看法，並指出放任式舊自由經濟體制早已不適合香港現況，唯有當局規劃與自由市場活力雙軌齊飛，才能破解發展難題。

因此，香港必須突破本土局限，積極拓展外地市場，這是十分可行的出路，亦是雙軌齊飛經濟的核心實踐。現時當局已發揮帶頭作用，帶領不同專業團隊赴各地交流考察，並設立企業出海專班，主動為市場搭建橋梁。有宏觀經濟專家指出，香港具備國際視野與成熟專業體系，先進管理系統及強大的核心競爭力，但過往因局限於市場環境，本土市場難以釋放潛力，而「十五五」規劃恰好為香港提供了擺脫產業不寬問題的「黃金鑰匙」。不同於舊自由經濟下放任資本流動，雙軌齊飛經濟透過當局政策導向，引導資源流向如創科、綠色基建等新興增長領域。

五年規劃應前期固本後期外拓

不少業界朋友同樣建議，認為五年規劃以「前期固本強基、後期提速外拓」會是好的大方向。即未來五年規劃的前兩年聚焦於硬件基礎建設，重點推進河套深港創新區、新田科技城等核心項目啟用。其中北都大學城亦由原本只包含校園區的100公頃土地，擴容至1,000公頃以上的大學城區理念的建設，當局亦多次將北部都會區、創科園區定為香港產業多元化核心引擎。當局負責土地供應、政策配套，市場負責投資營運，二者協同正是雙軌齊飛經濟的範例。這些現代化園區及大學城將形成及發揮強大磁吸效應，匯聚海內外龍頭企業，吸引大批頂尖海內外企業落戶，逐步構建起蓬勃的產學研與創科生態圈，比舊自由經濟更能築出產業集聚的卓越效應。

同時，相信本地優秀的工程團隊不會固步自封，定會更積極參與海外項目，包括將眼光放遠至東南亞上升中的基建市場等，輸出香港環保與綠色建造技術，為本港經濟開拓全新增長點。舊自由經濟下企業向外闖一般需獨自承擔較大風險，新思維下相信當局可提供更好海外拓展支援、推動專業資格互認，好為業界向外發展保駕護航。

雙軌齊飛完成經濟轉型

至於到2029年，即五年期發展的較後年度，預料粵港澳大灣區將實現更深度融合，跨境基建建設量將進入歷史高峰期，兩地專業資格互認亦可更全面接軌，不僅便利港人北上內地發展，更能吸引內地的頂尖創科人才及企業來港。有傳媒亦特別提及廣東「十五五」規劃有專門對接香港北部都會區，兩地協同開發園區、引進人才。人才雙向流通預料可破解香港市場束縛，壯大工程界國際版圖。雙軌齊飛經濟正正就是一方面可由兩地對接規則制度，而一方面保障市場要素自由流動，這種人才互通不僅能打破香港過去的地理與市場局限，促使工程界加快對外發展，亦可在國際上加強香港品牌的影響力。

及至2030年，香港的五年發展相信將進入收成階段，各項前期發展成果將得到進一步鞏固，貿易與航運網絡將見到優化升級，備受矚目的北部都會區亦將基本成形。再者，估計香港工程專業品牌將在國際舞台上站穩陣腳，預料可實現「內外交融、雙軌並重」的全新發展格局，這種經濟模式始見成果，開始告別於高度依賴市場的舊有自由經濟路徑。

依賴國家發展框架的引領下，加上經公眾諮詢後，更具清晰目標的五年發展藍圖將出爐，落實的規劃必能破浪前行。憑藉雙軌齊飛的經濟既有規劃性，亦與傳統自由經濟兼容，有信心大家齊心一起，將能順利完成這經濟轉型，邁向高質量發展的新里程，達到「以香港所長，貢獻國家所需」。

作者源栢樑是香港工程師學會前會長。



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