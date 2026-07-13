夏建芳｜河套思辨之二：以「數字聯匯」打通南北「平行世界」

夏建芳專欄

隨着河套深港科技創新合作區建設提速，香港城市發展的一個深層矛盾愈發凸顯：我們引以為傲的「南金融」與正在崛起的「北科創」，似乎正生活在兩個平行世界。中環的金融圈依然依賴證券和商業地產，在存量資本中尋找溢價；而北部都會區連同河套，則承載着晶片、生物醫藥、大數據等增量科創產業。這兩大板塊之間，缺乏互通的價值兌換管道。結果就是：一邊是金融資本苦尋合規出口，持續推高地價泡沫；另一邊是大量數據資產無法變現，園區長期依賴政府補貼輸血。更棘手的是，由於法律管轄權的差異，企業試圖用內地敏感數據在香港融資時，往往陷入死結：一旦違約，刪除數據觸犯內地《數據安全法》，保留數據則香港機構無權處置。如何打通這任督二脈？本文提出一套名為「數字聯匯」的構想，試圖在不觸動港元聯繫匯率根基的前提下，通過發行專屬穩定幣HKDC，讓數據資產可質押、可流通，為香港經濟尋找地產之外的新錨點。



南北割裂致兩區域資產互不相通

回顧香港金融發展史，1983年的聯繫匯率穩住了港元根基，2003年的CEPA打通了服務業市場。如今，市場普遍期待第三輪資產重估周期，冀透過專屬產業金融機制，打通數據、金融、地產三大資產的流通邊界。目前的痛點在於，香港城市空間天然形成了兩套經濟運行邏輯。兩區僅靠交通線連接，資產負債表卻互不互通。這種難以調和的二元發展格局，導致香港經濟對地產行業的單一依賴症遲遲無法治癒。

本構想的核心在於，不調整現行貨幣發行局規則，不動用金管局外匯儲備承擔任何損失。提出通過獨立法定機構與專屬隔離儲備池，搭建雙重風險防火牆。可能有金融監管人士會指出，全新法定機構的立法與跨境協調門檻極高，但面對結構性困局，我們必須不斷嘗試尋找突破口。

三層架構為數字資產穿上防彈衣

為了從源頭杜絕數字資產波動衝擊港元，本文設計了一套三層互不串流的錨定機制。

第一層：守住底盤。 維持現有聯繫匯率不變，美元作為港元定價基礎。金管局獨立管轄外匯儲備，與新設數幣金融管理局零資金往來，確保香港金融穩定的底座不動搖。

第二層：建立隔離池。 由特區政府單獨出資設立「專屬隔離港元儲備池」，交由獨立的「數幣金融管理局」專屬託管，按照1:1全額對應發行穩定幣HKDC。關鍵點在於：HKDC僅限河套、北部都會區企業間B2B結算流通，不具備全港通用法定支付地位，與市面流通的法定港元完全切割。

第三層：價值錨定。 以HKDC作為統一計價媒介，對河套跨境物流、醫療、AI數據集完成估值與代幣確權。這一步實現了數據資產的「可質押、可流通」。

為確保徹底風險分離，數幣金融管理局的資產、賬戶需與金管局、證監會完全切割，直接向財政司司長問責。HKDC被定義為封閉場景產業穩定幣，納入《穩定幣條例》規管。所有與HKDC相關的貶值、擠兌風險，僅封閉於數幣局內部儲備體系，絕不會向外傳導至港元聯繫匯率儲備。

責任共擔與估值競價解信任危機

錢從哪裏來？風險誰來擔？方案設計由商業資本與政府隔離儲備各佔五成的質押池機制。50%資金來自發鈔銀行、專業風投機構，負責前期盡調與資產定價；剩餘50%為政府專屬科創風險儲備，僅提供信用背書，絕不動用財政實體資金兜底虧損。

針對非標數據估值難的問題，我們引入「估值競價」機制。合格投資者在封閉競拍池中對數據未來收益權進行報價，最終成交價作為估值基準。這就把估值從「專家打分」變成了「市場發現」。同時設置「估值回溯懲罰條款」：若後續實際產生的現金流連續兩個季度低於質押時估值的70%，原評估機構將被暫停資質六個月，且該企業下次質押時質押率自動下調20%。

此外，為防止過度投機，設置了清晰的風險紅線。例如單一機構風險敞口不得超過自身總資本5%，綜合年化收益維持在8%至15%合理區間。

只扣衍生收益解決處置權難題

跨境數據抵押最大的法律障礙在於處置權。本文提出的解法是：數據上鏈質押後由智能合約實時監控企業履約狀態；一旦發生違約，不會轉移或刪除存放內地的原始數據，僅凍結企業香港營運賬戶，劃扣數據衍生API全球營業收益、商業分紅。

這一設計將跨境數據處置帶來的合規衝突，轉化為香港普通法可管轄的金融違約糾紛。配套搭建三級資產執行閉環：優先處置香港本地資產、其次執行深港關聯應收賬款、最後劃扣境外雲端持續收益。

從沙箱到生態三年時間循序落地

這套體系不可能一蹴而就，建議分三階段循序推進：

第一年：開展園區小範圍沙箱試點，推動《數幣金融管理局條例》立法工作，完成HKDC系統原型搭建，篩選3至5家企業開展B2B結算測試。

第二年：擴大區域覆蓋範圍，放寬數據資產入池審核標準，落地河套深港聯合仲裁中心。

第三年：推廣至整個北部都會區，確認HKDC為科創場景合法產業支付工具，啟動分紅賬戶累計盈餘，搭建與數字人民幣互補兌換管道。

針對資金溢出風險，設計同時限定智能合約資金圍欄：每一筆HKDC流轉附帶數字用途標籤，接收方錢包位址預先列入白名單，向非白名單位址的轉賬被智能合約自動攔截。同時建立資金流向穿透監測系統，一旦發現資金流入住宅地產或股市，立即凍結相關交易的權限。

補充金融拼圖並非意在取代港元

必須強調，「數字聯匯」構想並非港元貨幣制度改革，而是一國兩制框架下風險可控的大灣區產業金融試點思路。

香港前兩輪重大經濟轉型，分別依靠1983年聯繫匯率、2003年CEPA兩項核心制度。本文提出的數字聯匯，是一條可供業界探討的第三條轉型路徑。它試圖透過獨立法定機構、隔離專屬儲備實現風險隔離，嘗試打破數據、金融、地產三大資產之間的價值壁壘。

當然，方案落地高度依賴本地立法進度、深港兩地監管共識與長期市場實踐驗證。當前在資金管控、數據估值、利益分配等議題上仍存在大量爭議未能達成共識。這正是本文定位為公開思辨的原因——只有經過充分的質疑與論證，才能為香港經濟多元化開闢一條切實可行的新路。

作者夏建芳是粵港兩地企業家，曾在內地媒體任職10年，廣東省作家協會會員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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