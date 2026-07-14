劉暢｜食肆生意會因一塊「寵物友善」牌照自動提升嗎？

香港新方向劉暢博士專欄

香港容許狗隻進入獲准食肆，是城市生活向前走的一步。香港自7月9日起正式實施容許狗隻進入獲准食肆的新措施，標志着這座城市在推動「人寵共融」與發展寵物經濟上邁出重要一步。根據食環署的規劃，這項政策遵循「有選擇」原則，食肆經營者可自主決定是否申請，市民亦可自主選擇是否光顧，獲批食肆須在入口張貼指定標示，保障公眾知情權。這種將選擇權交還給市場與消費者的制度設計，無疑是社會文明與治理精細化的體現，也是香港邁向現代化寵物友善城市的重要進步。



「寵物友善食肆」的牌照不會讓生意自動提升

新政推行僅僅數日，亂象與爭議便接踵而至。社交平台上，有餐廳東主抱怨遭不明人士惡意投訴，稱「給條生路」；同時，也有狗主不滿餐廳限制過多，揚言不再光顧。這場圍繞「寵物友善」的論戰，其實暴露了一個核心問題：許多人——包括部分經營者與狗主——誤解了「寵物友善」的真義。「寵物友善」的前提，恰恰是「對人類友善」。

對於業界而言，絕不是申請到一塊「寵物友善食肆」的牌照掛在門口，生意便會自動提升。牌照背後，需要的是一整套升級——空間要重新規劃，工作流程要重新設計，員工要接受培訓。沒有這些投入，「寵物友善」很容易淪為一句營銷口號，最後同時得罪攜狗與不攜狗的顧客。

邊界、衞生及培訓需全面升級

具體而言，至少有幾個層面。其一是建立清晰邊界。食肆應按面積、通風、人手及餐飲種類，決定是否劃設狗隻友善區、限定時段、採用訂座制，甚至限制每桌狗隻數量。相關規則必須在訂座頁面、社交平台、入口及點餐前清楚公布，餐廳有權因應自身條件訂立規則，顧客也有權選擇是否光顧；規則透明，才不會把正常管理誤解爲歧視或刁難。

其二是食品與公共安全的改造，把衞生要求轉化為可執行的流程。人用與狗用食品、餐具、垃圾桶及清潔工具應明確分開；負責處理食物的員工不應接觸狗隻，接觸後必須洗手消毒；狗隻排泄後由誰處理、用什麼工具、是否收取清潔費，都應預先訂明。法例已規定狗隻不得上餐桌、不得進入自助餐枱及沙律吧一點五米範圍，店方更應主動規劃動綫，例如參考國外經驗劃出獨立寵物用餐區，讓不攜寵的顧客安心用餐。

其三是員工培訓，建立事故處理SOP。前綫同事要懂得核查狗隻是否穩妥繫上適合的牽引繩、識別禁入的格鬥犬種、面對持續吠叫、狗隻互相挑釁、阻塞通道、排泄、顧客過敏或投訴，員工應知道何時調位、何時要求狗主把狗帶離、何時報警，以及如何記錄和呈報咬傷事故。食環署的《良好作業及行為指引》已提出不少具體做法，包括增加清潔消毒頻率、檢視通風及空氣過濾、分開清潔工具、安排合適座位距離、培訓員工及確認保險承保範圍。問題不在於香港完全沒有指引，而在於食肆能否把指引變成日常操作，而非放在網站上便算完成責任。

狗主的自律同樣不可缺席

新政賦予了狗隻入店的權利，但權利從來伴隨義務，所以狗主的自律同樣不可缺席。狗隻是否適合進入嘈雜、擠迫和充滿食物氣味的餐廳，不能只看主人是否想帶它外出。狗主應瞭解寵物的性格、健康及社交狀況，遵守牽引要求，避免狗隻接觸餐桌、餐具和陌生人，並在狗隻緊張、持續吠叫或出現攻擊傾向時主動離場。愛護寵物，不是要求全社會遷就自己的寵物，而是有能力管理它在公共空間的行爲。

任何新政策的落實都需要時間磨合。部分餐廳因空間狹窄、營運風險過高而選擇退出，這並非失敗，而是市場在碰撞中尋找平衡點的務實表現。狗隻友善食肆不只是對狗友善，更需對人保持友善。真正的寵物友善社會，不是強制所有人接受寵物，而是在規則之上建立相互尊重。善意需要邊界，邊界守護善意。唯有當規範的管理取代模糊的善意，當清晰的邊界取代無序的包容，人和狗狗才能在這座城市裏各得其所。「寵物友善」餐廳才能真正促進經濟，也讓這個社會真正向寵物友好邁進。

作者劉暢博士是「香港新方向」總召集人，香港人才創業者協會執行主席，海南大學「一帶一路」研究院客座教授。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

