寰海明察｜二戰與殖民史雙館齊建　香港肩負歷史新責任

寰海明察｜梁海明、蔡素玉、胡玲玲

香港作為一座具有深厚歷史底蘊且連接國家與世界的國際城市，肩負起了講好中國歷史、推動對外文化交流的責任。在全國「十五五」規劃大力推動革命文物保護和愛國主義教育的背景下，香港有必要規劃新建專門的二戰史展覽館、殖民史展覽館及研究中心，並將其納入香港首個五年規劃，為推進歷史教育、文化建設及國際和平理念的傳播提供重要平台。這不僅是對歷史的尊重與傳承，也是香港更好融入和服務國家發展大局，鞏固國際地位的戰略舉措。



借鑑國內外「歷史記憶工程」

國家主席習近平曾多次強調抗戰歷史研究與教育的重要性，他指出：「深入開展中國人民抗日戰爭研究，必須堅持正確的歷史觀，加強規劃和力量整合，加強史料收集與整理，加強輿論宣傳工作，讓歷史說話，用史實發聲。」這一論述為香港的歷史教育提供了重要指引。歷史教育不能停留於零散記憶，更不能只在紀念日被短暫喚起，而應通過固定場館、系統研究、長期課程和公共傳播，形成可持續的社會教育機制。

在全國層面，抗戰紀念設施建設已取得顯著進展，目前全國備案的抗戰紀念館達257家，革命紀念館超過3000家；國際上，已有203家二戰博物館遍及各大洲，顯示二戰歷史與抗戰記憶展示已成為具有國際影響力的「歷史記憶工程」，是推進愛國主義教育、和平文化傳播和文明交流的重要載體。內地與國際經驗為香港提供了借鑑方向，如北京中國人民抗日戰爭紀念館承載國家抗戰敘事功能，南京大屠殺遇難同胞紀念館通過罪證展示與和平宣傳強化其「國際和平城市」形象，加拿大多倫多亞太和平博物館則以亞洲二戰史為核心，結合和平教育和國際交流構建綜合平台，這些實踐表明，現代化展覽館需超越簡單陳列，融入學術研究、數字檔案、課程教育與公共傳播，實現文化影響的最大化。

以科技與國際視野還原集體記憶

雖然內地已有眾多抗戰和革命紀念館，但亞洲仍缺乏一座系統展示二戰歷史的專門展館，尤其是在全面呈現亞洲各國經歷與受害情況方面，尚屬空白。香港作為國際大都會，常年吸引來自世界各地的遊客，且擁有深厚的歷史底蘊與國際視野，使其成為中國乃至整個亞洲最適合建設二戰主題展覽館的城市，以此填補空白。該展覽館可通過展示戰爭遺址及珍貴史料，全面還原香港在亞洲抗日戰爭中的特殊歷史地位，並為推動學術研究、弘揚和平理念與傳播二戰史實提供重要的國際平台。

未來，展覽館除聚焦香港的抗戰經歷外，還應兼顧更廣闊的亞洲視角，展示新加坡、馬來西亞、菲律賓、韓國、緬甸、越南、美國等國在太平洋戰爭中的遭遇與貢獻。通過以亞洲為核心的歷史敘事，彰顯殖民歷史與人類命運共同體的交匯，凸顯各國共同抵抗侵略的集體記憶。同時，展覽館將成為和平價值的傳遞中心，促進文明對話與相互理解，不僅是愛國主義教育的新基地，更將助力香港在國際歷史文化交流中的地位與影響力。

回顧香港的二戰紀念歷史，民間參與始終保持較高熱情。筆者（蔡素玉）多年前每年都親自組織市民前往和平紀念碑獻花，以及赴日本領事館遞交抗議信。活動過程中，亦常見眾多市民及團體自發參與，通過多種形式表達對歷史的鄭重銘記以及對和平的堅定追求，展現香港社會對歷史認知和國際正義的高度關注。遺憾的是，當時港英政府對此幾乎毫無參與。近年來，特區政府態度已有明顯轉變，但新一代香港年輕人的關注度和參與度卻相對下降。修建二戰展覽館及研究中心，可通過數字化、多媒體展示和沉浸式體驗等技術，吸引更多年輕人參與，幫助他們了解亞洲各國、各地（包括中國台灣、中國香港）在二戰中的角色與貢獻，認識抵抗侵略的艱辛歷程。展覽館可融合歷史與科技，展示亞洲的團結抗爭事蹟，同時激活愛國主義教育新活力，傳播和平與合作的國際價值。

以獨特歷史地位反思霸權威脅

相較於多地較為成熟的二戰史展示，殖民史在全球範圍內的研究與展示仍屬薄弱。殖民歷史涵蓋的時間跨度長、影響範圍廣，幾乎所有亞洲、非洲和拉美地區均遭受過歐美列強的侵略與剝削，這也是數百年來人類面臨的最大傷痕之一。作為被殖民超過150年的城市，香港有着獨特的歷史地位和責任，應建設一座專門的殖民史展覽館及研究中心，在系統還原殖民主義帶來的苦難與抗爭的同時，通過歷史展示警示世界，深刻反思霸權政策對和平與發展構成的重大威脅。

建設這座殖民史展覽館及研究中心，不僅是香港梳理自身歷史脈絡的關鍵舉措，更是國際社會了解和反思殖民主義的重要平台。展覽館應以國際視野，追溯包括英國、法國、荷蘭、西班牙和葡萄牙等列強在全球殖民地進行剝削與統治的共通特徵，全面展現從美洲印第安文化的毀滅，到非洲的奴隸貿易，再到亞洲的經濟壓迫等多重層面的霸權影響。

此外，建設殖民史展覽館及研究中心也是認清歷史脈絡、探索解決全球不平等問題的一條有效途徑。殖民主義的數百年歷史對亞洲、非洲及拉美人民的命運產生了深遠影響，其本質是一條交織着「發展」與「剝削」的歷史主線。而通過深挖這段歷史，希望讓全人类清楚看到，西方列強無一例外依靠武力侵略他國、掠奪資源財富，並以殖民統治進行持續性的剝削與控制，不僅壓榨經濟，更摧毀文化與社會結構。被殖民國家即使在去殖民化後實現政治獨立，卻因長期剝削陷入發展困境，多成為經濟落後的貧困國家，至今難以擺脫殖民遺留的不平等結構和發展差距。

同時，殖民地人民的不屈反抗及去殖民化的歷程，也為後人留下了追求自由、平等與文明自立的寶貴經驗。這些歷史記錄能夠堅定人類對公平、和平與尊嚴的追求，並向世界傳遞警示，避免霸權行徑和侵略重演。作為一個曾經的殖民地，香港有能力在國際舞台上承擔起這一重要展示任務。通過建立專業的館藏與研究體系，香港的殖民史展覽館還可成為研究殖民主義及其全球影響的新平台，推動學術與教育交流，並保護受殖地區的文化多樣性，進一步助力全球和平與發展。

國家主席習近平提出的「人類命運共同體」理念，為二戰史與殖民史的展示提供了更深層次的思想指引。這一理念強調，各國應在平等合作的基礎上攜手應對全球性挑戰，構建持久和平與共同繁榮的世界秩序。二戰與殖民史恰恰最能反映這一理念的重要性——歷史上的侵略與殖民掠奪所形成的不平等結構至今仍殘留於國際社會中，影響深遠。香港在籌建這兩座展覽館時，應將「人類命運共同體」作為核心主題，以歷史傷痛為起點，向世人傳遞平等合作的現代價值，抵制霸權、倡導文明對話，為推動人類社會的團結與和諧發展作出積極貢獻。

香港的國際化優勢為承擔歷史教育這一重要使命提供了堅實基礎。香港是備受各國遊客青睞的國際都市，每年吸引大批來自東南亞及世界各地的旅客前來觀光。2025年，訪港旅客數字預計高達4,990萬，其中非內地旅客約1,210萬；2026年上半年，非內地旅客總數約600萬人次。這些數據充分顯示，香港完全具備條件通過新建二戰展覽館與殖民史展覽館及研究中心來吸引不同地區的參觀者。二戰展覽館可以系統講述亞洲各國共同抵抗侵略的歷史記憶，殖民史展覽館則聚焦列強殖民行為及反殖民運動的歷程，幫助觀眾更全面地認識殖民統治對全球的深遠影響，以及其在當代所帶來的深層啟示。同時，這些展覽館及研究中心能拉近不同文化間的情感聯結，成為促進多元文化對話與合作的重要平台，深化和鞏固香港作為連接亞洲與世界的國際樞紐角色。

而這一規劃正需要與國家發展戰略相結合。國家和地方高度重視「十五五」時期革命文物保護與愛國主義教育，國家文物局已明確提出，要深化頂層設計，編製「十五五」革命文物保護利用專項規劃；《中華人民共和國愛國主義教育法》則強調強化紅色資源的保護與利用，發揮紀念設施的教育功能。同時，南京市和廣東省等地的「十五五」規劃已將建設國際一流博物館、推進國家文化公園建設及系統化的歷史文化教育納入重點任務，這些經驗為香港提供了清晰的參考方向。

作為正在制定首個五年規劃的香港，更應主動將建設二戰展覽館、殖民史展覽館及研究中心納入規劃重點。未來，憑藉豐富的教育功能與國際影響力，這些展覽館及研究中心將成為展示人類共同歷史創傷與文明抗爭成就的重要窗口，助力香港鞏固亞洲文化樞紐地位，推動跨文化合作與和平理念的全球傳播，在時代發展中書寫新的歷史篇章。

作者梁海明為海南大學「一帶一路」研究院院長、絲路智谷研究院院長；蔡素玉為第十一屆至十三屆港區全國人大代表、第一至三屆香港立法會議員；胡玲玲為海南大學「一帶一路」研究院助理研究員。



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