李民斌｜新皇崗口岸通關　改寫大灣區合作新未來

李民斌專欄

新皇崗口岸聯檢大樓基本完工，全國人大常委會表決通過授權香港對港方口岸區及延伸區實施管轄，香港立法會也已三讀通過本地立法，社會各界都熱切期待新口岸早日正式啟用。



藉新口岸跳出本地思維局限

這座落實「合作查驗、一次放行」、通關時間縮短至五分鐘的現代化樞紐，不僅為深港雙城生活按下加速鍵，更為特區政府六月展開公眾諮詢的《第一個五年規劃（2026—2030年）》中「區域合作發展」章節，提供了現實注腳。

大灣區建設的核心在於推進「三聯通」——基礎設施「硬聯通」、規則機制「軟聯通」、人員交流「心聯通」，新皇崗口岸的落地正是其絕佳縮影。特區政府應以此為契機，跳出傳統本地思維局限，以更高遠的戰略站位，將基建的「物理對接」轉化為制度與民心的「深度融合」。

打破制度壁壘釋放協同效應

過去談跨境基建，往往流於「邊境通道」單一概念。新皇崗口岸則展現了全新思維——規劃了多條軌道交通匯聚，向北直達深圳核心腹地，向南縱深連接香港北部都會區。

硬件的接軌只是骨骼，體制機制的「軟銜接」才是流動的血液。新口岸之所以能實現極速通關，核心在於突破了傳統「兩地兩檢」的束縛，背後涉及中央授權與法律適用的制度創新。這有力地證明了，在「一國兩制」的制度優勢下，只要思維敢於創新，固有藩籬皆可以打破。

因此，特區政府的五年規劃應在制度創新方面展現更大的決心。借鑑新口岸的破局思維，在河套等關鍵平台爭取設立促進要素流動的「綠色通道」，推動數據、科研樣本等高效跨境，並加速專業資格進一步互認。唯有衝破規則對接的「深水區」，消除隱形壁壘，基建紅利才能真正轉化為實質的經濟協同效應。

以「心聯通」打造國際人才高地

區域的一體化發展，關鍵在於「人」的融合。隨着近年來「港人北上」消費與內地人才高頻南下交流交織發展，深港雙城生活日漸普遍。

新皇崗口岸將提供更高效的直達交通方式，進一步方便深港居民跨境出行，進而推動大灣區更深層次的「心聯通」。香港首個五年規劃的立意應當超越單純的經濟指標，將「心聯通」作為區域合作的最終落腳點。

一方面，規劃應着墨於民生與社福保障的跨境銜接，為在灣區發展、生活的港人解除後顧之憂。另一方面，應依託新口岸毗鄰河套區的地理優勢，鼓勵兩地青年跨境實習與創業，在北部都會區打造具國際吸引力的創科人才社區，讓兩地新生代以及海內外專業人才，在共同的工作生活中建立起對大灣區的情感共鳴與身份認同。

新皇崗口岸呈現出一幅清晰的大灣區一體化未來圖景，而首個五年規劃則為香港擘畫未來五年戰略藍圖。香港在編製這份歷史性的規劃時，必須緊扣「三聯通」主線，以新皇崗口岸等「硬基建」為紐帶，以規則「軟銜接」為推手，把落腳點放在大灣區「心相融」的社會價值上。

作者李民斌是全國政協社會和法制委員會副主任，東亞銀行聯席行政總裁。



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