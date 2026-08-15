葉文瀚｜連算命師都被AI搶飯碗——AI能算命，但它讀得懂你的心嗎？

葉文瀚博士專欄

講AI取代工作，大家已經聽得太多。程式員會被取代，會計師會被取代，銀行分析師會被取代，甚至記者、設計師、廣告人都不能掉以輕心。每一次科技革命，總有人問同一條問題，下一個消失的職業會是甚麼？但如果告訴你，現在連算命師都被AI搶了飯碗，可能就有點出乎意料。



盲人占卜村正在因AI消失

韓國首爾北部有一個存在了數十年的「盲人占卜村」，過去曾經聚集數十名視障命理師，靠替人看生辰八字、問姻緣、事業和財運謀生。如今村內只剩下不到20名命理師，不少店舖已經關門，牆上的招牌褪了色，昔日的人聲亦逐漸消失。

當地一位年逾八旬的視障命理師，自幼失明，很年輕便開始學習生辰八字，成年後成為職業命理師，後來來到這個占卜村，一待就是幾十年。她過去的競爭對手，是隔壁店的命理師。現在，她最大的競爭對手，是客人手中的手機。

這個故事有趣的地方是，韓國人並沒有突然不相信算命。當地占卜市場依然相當龐大。大家還是想知道今年財運如何、工作會不會升職、感情有沒有結果。只是，大家不一定再需要走進算命村。

輸入出生日期，幾秒鐘後，AI就可以給你一份命理解讀。問得再詳細一點，它甚至可以替你分析感情、事業、財運，再加一點溫柔得體的鼓勵，而且免費。如果單純比較效率，傳統命理師幾乎沒有勝算。

但這恰恰是我覺得這個故事最值得香港人思考的地方。AI到底是在取代一份工作，還是在取代一種人與人之間的關係？我們很容易把一份工作拆成幾項功能。輸入資料、分析資料、得出結果。只要AI做得更快、更便宜、更準確，自然就應該被取代。問題是，很多工作真正有價值的地方，根本沒有寫在職位描述上。

命理師不只要看懂生辰八字

算命就是一個很好的例子。

表面上，命理師的工作是分析八字，實際上，客人走進去，很多時候並不是因為真的想知道自己明年會不會發財。他可能只是失戀了，可能剛剛被公司裁員，可能跟家人吵架，可能年過三十，突然不知道自己到底想要甚麼。又或者，只是很害怕。

這位命理師曾經遇過帶着輕生念頭走進來的人。她不是心理醫生，也沒有甚麼高科技工具，但她做了一件AI暫時很難真正取代的事，就是坐下來，聽一個陌生人把自己的故事說完。這裏就出現了一個很有意思的矛盾。

AI可以比人更有耐性。你凌晨三點問它問題，它不會嫌你煩。你把同一件事講10次，它也不會叫你不要鑽牛角尖。你問它「我是不是很失敗」，它甚至可以立即生成一篇非常完整、非常體貼的回答。但「理解」和「模仿理解」，始終是兩回事。

AI知道你輸入了甚麼，未必知道你為甚麼會在凌晨三點輸入這句話。它可以告訴你今年事業運勢不錯，卻不知道你問這個問題，其實是因為今天被老闆狠狠責罵了一頓，第一次開始懷疑自己是不是根本沒有能力。

我們需要的是被他人傾聽

一位韓國大學教授的經歷更加有意思。

她多年來經過這個算命村，卻從來沒有走進去。平日遇到疑惑，就在上班途中用AI占卜。直到最近因為事業問題感到焦慮，她終於打電話給當地的命理師。她後來說，真正讓她感到舒服的，不是答案比較準，而是有人正在專心聽她的故事。

我覺得這句話，比「AI將取代多少工作」更值得我們記住。因為AI真正改變的，可能不是我們做甚麼工作，而是我們如何面對人生。以前遇到問題，我們會找朋友。後來我們開始Google。現在，我們開始問AI。

今天吃甚麼問AI，旅行去哪裏問AI，工作怎樣做問AI，投資有甚麼方向問AI，感情出現問題，也可以問AI。方便當然是好事。但當所有問題都可以立即得到答案，我們會不會慢慢失去一種能力，就是容許自己暫時沒有答案？

作者葉文瀚博士是聖方濟各大學創業培育中心副總監，亞洲行銷科技協會主席。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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