劉暢｜港星搶奪亞洲黃金定價權　香港如何憑「中國需求」勝出？

香港新方向劉暢博士專欄

地緣政治陰雲不散，黃金的「物理座標」正悄然東移。世界黃金協會數據顯示，2025年全球黃金總需求突破5,002噸、刷新歷史紀錄；《全球央行黃金儲備調研》現實，今年有45%的央行預計將在未來12個月內增加黃金持有量，「去美元化」已成為各國央行配置黃金最直白的理由。金價在2025年一度衝上3,400美元/盎司的歷史高位。然而，佔全球需求約七成的亞洲，至今仍未掌握黃金的核心定價權：倫敦金銀市場協會（LBMA）的基準價，依舊主宰着全球金價的「錨」。



全球央行搶奪黃金控制權

此輪黃金市場格局重構，核心驅動力源於地緣政治變局與亞洲實物需求爆發兩大底層邏輯。近年來，全球地緣衝突頻發、大國金融博弈加劇，各國央行徹底扭轉資產配置思路，加速擺脫對美元、美債的單一依賴。歐洲央行數據顯示，2025年底黃金佔全球官方儲備比重升至27%，首次超越美債22%的佔比，成為全球第一大儲備資產。

更深層的驅動力是地緣政治對儲備安全的重新定價。2022年俄羅斯主權資產被西方凍結，徹底警醒了各國央行：黃金是唯一不依賴任何第三方信用、不經任何清算系統、不受單一國家司法管轄的儲備資產。隨後法國今年初把存放在紐約聯儲金庫近100年的129噸黃金全數搬回巴黎；荷蘭、德國也在把黃金從美國搬回家。黃金從「存進去就不管」變成了「必須物理控制」——這正是亞洲樞紐誕生的底層邏輯。

港星搶奪亞洲時區的「定價權」

為搶奪亞洲黃金交易核心地位，香港與新加坡相繼推出各項基建與政策，完善各自黃金市場生態。

香港先落一子。黃金中央清算及結算系統7月7日啓動試營運，由特區政府全資擁有的港金結算公司督導，中銀香港出任結算機構及指定倉庫，董事會匯聚11家中外銀行；同日與上海黃金交易所啓動首階段「實物聯通」，匯豐等三家銀行即日完成雙向轉倉；全新HAU價格代碼登上彭博及倫交所集團平台，向國際慣用的XAU叫板。配套措施一籃子推出：三年內倉儲容量增至逾2,000噸、機管局機場金庫擴建至千噸級、研究稅務優惠、放寬强積金投資黃金ETF、研究人民幣計價黃金期貨。港交所重推的黃金期貨，7月至8月中日均成交近萬張、合共13.5億美元，參與者已逾30名。

新加坡緊隨其後，而且有備而來。副總理兼金管局主席顔金勇6月中宣布，新交所年底前建立「Loco Singapore」場外黃金清算系統，星展、德意志、工銀標準、摩根大通、華僑及大華六家銀行出任首批清算會員，銀行間交易明年起逐步成形；金管局10月起向各國央行提供金庫服務，並撤銷合資格基金及家族辦公室持有實物貴金屬5%的上限。新加坡2012年已豁免投資級黃金消費稅，商業金庫容量現已超過2,000噸，當地金條金幣需求今年首季更按年大增42%至3.5噸，創單季紀錄，星展銀行下半年還將推出代幣化實金産品。新加坡新落成的超級金庫將對本港構成激烈競爭。

兩地真正爭的，不是金條的倉位，而是金價的話語權。半個世紀以來，全球黃金定價權牢牢握在「倫敦—紐約軸心」手中：LBMA現貨加COMEX期貨合計佔全球日均成交量四分之三以上，且一概以美元計價。亞洲承擔近七成實物需求，卻沒有一條屬自己的定價基準管道——誰先閉合「交易＋清算＋託管＋定價」的循環，誰就能把全球定價版圖進一步握在手中。

兩條路徑，兩種體系

比較優劣，兩地各有所長。新加坡的核心競爭力集中於地緣中立、國際化成熟度、倉儲規模。作為全球公認的中立金融樞紐，新加坡無地緣博弈風險，對全球央行、跨國資管機構、對沖基金吸引力極强，能够無縫銜接倫敦、紐約的傳統黃金交易體系。其黃金倉儲體系完善、存量充足，OTC場外交易規則與國際主流市場高度接軌，美元計價模式也更適配國際大型機構的交易習慣，在純金融屬性的黃金衍生品交易、跨境資金流轉上具備短期優勢。但新加坡有一個繞不過的短板——既非黃金生產大國，亦非消費大市場。缺乏原生實物黃金需求支撑，市場流動性依賴外部資金，無本土産業與消費市場兜底，交易多為金融空轉，難以形成可持續的定價影響力。

香港的核心優勢則扎根實體需求、人民幣定價體系、跨境樞紐價值，短板在於早期黃金倉儲規模不足、場外衍生品體系有待完善。長期以來，香港作為內地黃金進出口的核心中轉站，2024年黃金進出口貨值分居全球第二、第三位，實物黃金流轉規模穩居全球前列。更關鍵的是，香港手握全球70%以上的離岸人民幣支付份額，人民幣存款餘額突破1.13萬億元，是全球唯一能深度聯動中國實物黃金市場與離岸人民幣體系的金融樞紐，可打造「美元+人民幣」雙計價黃金交易體系，跳出歐美單一美元定價框架。

香港的王牌是讓中國需求參與全球定價

這場港星黃金定價權之爭，絕非兩座城市的簡單金融競速，而是全球黃金市場「歐美主導、亞洲崛起」格局重構的縮影。短期來看，新加坡憑藉成熟的國際金融體系，仍能分流部分國際機構交易流量；但長期來看，金融市場的終極話語權，永遠歸于需求本源與産業根基。香港的獨到優勢，正是能同時給出「規則的信任」與「中國的通路」。

只有香港能把中國龐大的實金需求，與國際資金、銀行及交易網絡接起來。背靠內地消費與投資市場，結合離岸人民幣業務、資金自由流動及成熟金融服務，香港具備把黃金買賣延伸至融資、對沖與資產管理的條件。隨着中央清算及結算系統試營運、滬港實物聯通起步，以及倉儲和産品配套逐步完善，香港將推動全球黃金市場邁入「歐美定價、亞洲落地、多元計價」的全新格局。

作者劉暢博士是「香港新方向」總召集人，香港人才創業者協會執行主席，海南大學「一帶一路」研究院客座教授。



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