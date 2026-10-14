悅心聲｜用廣東歌打開青少年心扉

香港心理衞生會專欄｜陳啓泰

人類的繁衍和進化，乘着文明及科技的專車全速前進，開闢未知的軌跡，進入了第三個千禧；有些人樂觀爭先，有些人擔心觀望，而我們都安然渡過了。人之常情，大家當然會期望着更好的將來。在千禧的分水嶺，青少年在比較穩定的社會經濟環境下出世及成長；上一代也難免帶着更大的期望，亦儘量將最好的給予他們，希望下一代能夠更加茁壯的成長，比上一代活得更好。這是人類自古而來有關世代相傳的堅持。



及早辨識青少年精神健康危機

可是始料不及，青少年精神健康在近年卻出現了意想不到的落差。從大家還在半信半疑的風雨欲來，到新冠疫情前後的風雨飄搖，世界上不同的流行病學數據令我們不得不正視了。更令人痛心的，是近來學生自殺及自殘的情況。

新舊交替，成因複雜，刻不容緩，全球及本地不同範疇的精神健康工作者以及持份者，從前線工作去到政策規劃，大家集思廣益，發揮跨專業的精神，重新檢視青少年精神健康的問題；而近年精神病的「及早發現，及早治療」是大家認同的方向。

可是青少年很多時基於不同的原因，例如歧視及信任問題等種種的影響，就算精神健康的資訊已算不乏，他們在出現困擾甚至是徵狀時也可能不願主動尋求協助。還記得我在疫情時間在工作中接觸了很多有需要的青少年，一直也在反覆思量，怎樣可以更有效地連繫青少年，幫助他們去幫助自己。

善用流行音樂打開青少年心扉

另一方面，在一個更廣闊的層面，在一個已步入了預防性醫療的年代，在努力積極與及時治療精神病的同時，增強舒泰感（sense of well-being），發揮能夠對抗逆境的柔韌力（resilience)，鞏固精神健康，對於大腦及心靈正在活躍發展及擁有無限可塑性的青少年來說，應該是一個進取的預防性社區策略。

如果要從日常生活習俗取經，環顧人類的文明，音樂是比語言更早出現的溝通媒介，歷代人類祖先也曾經將音樂用作不同的用途；而不少日常生活的功用也經得起歲月的考驗，例如是舒泰感的提升。現代不同規模及範圍的科學研究與實驗，更印證了音樂對舒泰感及精神健康的效用，當中包括情緒調適、意念改變、身心放鬆以及社交溝通等。

而對於正在探索自我身份及聯繫朋輩的青少年來說，追上潮流的流行音樂更是可以打開溝通之門的鎖匙。

將廣東歌融入校園情緒教育

那麼在日常生活可怎樣利用音樂於青少年精神健康推廣？一般來說，音樂的相關活動可包括聆聽、創作、分享及演奏。現在聆聽音樂，數碼平台可以說是全天候的陪伴；我們可以利用數碼平台隨時連通古今中外歌曲的優勢，隨意選擇，專心聆聽，自製私人歌單，也可以開心分享。雖然創作歌曲不是人人都會有興趣或機會嘗試，但很多年輕人一經接觸，時而苦於詞窮，時而茅塞頓開，其實是一種很教耐性及堅持的鍛鍊；有音樂人更形容這是「掏心掏肺」的自我發掘及世界探索過程，對青少年的成長更可以帶來獨特的經歷及啟發。無論是浴室哼歌，還是在K房飆歌，又或是街頭表演，不管有沒有聽眾，不同場合的表演應該都會能夠增強自我的操控感（sense of mastery)。

近年我努力用跨學科的方法探索音樂與精神健康這個課題，亦嘗試應用在大學適合的活動裏；而在有關精神健康的講學及分享中，我也會以音樂做切入點及媒介，隨後更有機會發表有關廣東歌與精神健康的論述及著作。志同道合，當中漸漸樂見社區及學校內不同相關的音樂活動陸續推出，其中有些包括透過廣東歌幫助學生辨別自身情緒，有些透過敘事方法欣賞廣東歌歌詞，有些利用廣東歌討論精神健康，更有些學習創作廣東歌以及分享於校園電台等。

活用音樂智慧陪伴青少年成長

令人欣慰的，是越來越多的相關活動都帶有不同理論的基礎，以及由相關的專業支援，但是相關的成效及機制，以及怎樣聚焦地將那一種音樂經歷具體地應用在特定的精神健康範疇，卻有待進一步評估及研究結果的辯證，而這些都是需要時間的。

然而，在這些現代科學實證數據出現之前，我們實在不應該坐着等待而錯失良機，總應該相信人類與音樂的傳統智慧及自身經歷。跨越世代，在數碼世代回歸人類根本，一齊樂在其中，開心作樂，讓青少年在人類的第三個千禧找尋悠然自得的舒泰感，開拓自己獨一無二的人生。

作者陳啓泰是精神科醫生。



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