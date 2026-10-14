黃頴灝｜再多聰明藥　難救體制病

黃頴灝專欄

讀完小朋友學校讀書報告的《小J的聰明藥》，我第一個反應不是感動，是沉默。《小J的聰明藥》的故事靈感來自作者外甥的真實成長歷程。書中的主角小J，做任何事都只有五分鐘熱度，別人半小時能寫完的作業，他要花上一整晚，因此常被老師責罵、同學排擠。在萬般挫折下，他甚至對媽媽說：「我天生是個笨蛋。」媽媽帶他求醫後，小J被診斷出患有專注力不足／過度活躍症（ADHD），開始服用俗稱「聰明藥」的治療藥物（如利他能）。但這本書的核心，從來不是宣揚藥物的神奇——藥物只是拉了小J一把，讓他有能力把注意力集中在他真正熱愛的事情上。小J最後在苦練大提琴、準備音樂班考試的過程中，學會了面對自己、接納自己的不完美。



書末附有「注意力大檢測」與「七大專心法則」，是一本適合七至十歲孩童、家長及教師共讀的特殊教育啟蒙小說。但它帶給家長的思考，遠超出ADHD的範疇。書裏那個「別人半小時寫完的作業，他要花上一整晚」的小J，在我認識的孩子裏，不只一個。沉默，因為當我們還在討論「孩子是不是不夠努力」的時候，數據已經替他們說了話，可能我們很少聽入耳。

香港學生「多讀少睡」已成常態

世界衛生組織建議，6至12歲兒童每天需要9至12小時睡眠，而13至18歲的中學生，每天應睡8至10小時。香港呢？衛生署調查顯示，近6成小學生每天睡眠時間少於9小時，逾7成中學生每天睡眠不足8小時。香港研究協會的調查進一步發現，本港學生日均睡眠時間僅7.6小時，中學生更只有7.1小時。而根據香港社會服務聯會委託香港政策研究所於2025年進行的研究，在呈現抑鬱或焦慮症狀的學生中，每日學習時間平均比健康組多出約兩小時，睡眠時間卻只有6.4小時，顯示「多讀少睡」已成為常態。

運動方面，世衛建議5至17歲兒童及青少年每天平均進行至少60分鐘中等至劇烈強度的體能活動。教育局引述世衛建議時指出，學童應每星期最少三天進行劇烈強度的體能活動，以強化肌肉及促進骨骼成長。然而，港大團隊研究顯示，2023/24年度本港僅7.4%的學童達到世衛標準的體能活動量，中學生達標率更遠低於小學生。

學習時間方面，香港研究協會的調查發現，本港學生日均整體學習時間超過9小時，在校上課約6.4小時，課後處理課業平均3.1小時。按教育局規定全日制學校每年最少上學190天推算，小學生全年上課約1,311小時，較OECD國家小學平均的804小時多逾6成；中學生全年1,254小時，亦較OECD平均的922小時多逾3成。

這些數字放在一起，說的是同一個故事：香港的孩子，正在用睡眠、運動和自由時間，去交換一張成績表。

孩子的「不能」被誤讀為「不願」

很多人以為，減少功課量，孩子就能放鬆。現實是：功課少了，考試的深度和廣度卻沒有跟着下調。問題的核心，不是功課的數量，是評價體系沒有鬆綁。只要考試仍然用同一把尺去量度所有孩子，功課的加減都只是技術調整，孩子的壓力不會真正減輕。就像小J服了藥之後，專注力改善了，但課堂的要求、考試的標準、同學的目光，統統沒有改變。藥物只是幫他「頂得住」，不是幫他「贏」。

孩子的「不能」被誤讀為「不願」——放在香港的語境下，其實超越了ADHD的範疇。一個孩子，在學校待了6至7小時，回家再花2至3小時處理功課，加起來超過9小時。如果他在書桌前發呆、拖延、坐不定，我們的第一反應往往是「你又唔專心」。但書中提醒我們：發呆和拖延，很多時候是身體和心理疲勞的訊號，是「不能」，不是「不願」。制度層面的事，我們未必能立刻改變。但作為家長，有幾件事是我每天都嘗試做的。

第一，把「不能」和「不願」分開來看。 孩子拖延、分心、做不完功課的時候，先別急着歸因於態度。問一句：「你係咪好攰」比問「你點解又唔做」更有用。

第二，守住睡眠的底線。 如果連睡眠都守不住，專注力、情緒、記憶力都會被連鎖拖垮。有些事情，情願少做，也不能不睡。

第三，在學業之外，幫孩子找到一件「不為分數而做的事」。 小J的大提琴不是為了考試，是為了讓他在挫敗中還有一件事可以抓住。每個孩子都需要這樣一個地方——運動、畫畫、煮飯、養寵物，什麼都好，關鍵是他在那裏能感受到「我做得到」。

第四，家庭不應該是學校壓力的放大器。社聯的研究顯示，在呈現抑鬱或焦慮症狀的學生中，他們在「我感到被家人接納」及「家人能一起解決問題」等家庭支持指標上，顯著低於健康組。當學校已經夠多壓力，家庭的角色不是再催一把，而是讓孩子知道：無論成績如何，這裏都有人接住你。

失敗時先擁抱再檢討

我也在局中，在盡力。但說得容易，做就難，我只是盡力按捺住心中的「怪獸」。有時候我也會忍不住催孩子快一點，有時候也會在看到成績表的那一刻，心裏沉了一下。這些矛盾，不會因為讀了一本書就消失。是每一次蹲下來聽孩子說話、每一次在「我們」一起失敗時先擁抱再檢討。這些改變很小，但我希望孩子感受到的分別，比任何政策都真實。

測考仍在，學習呈分仍在，我們可以一邊配合制度，一邊盡力守住孩子的睡眠、運動和笑容。教育將來要給小朋友更多成就感，不只靠教育改革，也靠家長每天在家裏播下的種子。改變的路上會有反覆，會有洩氣的時候。所以，共勉之。

作者黃頴灝是元朗區議員，民思政策研究所社區事務總監，環保公司董事。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01專欄精選不同範疇專家，豐富公共輿論場域，鼓勵更多維度思考。

