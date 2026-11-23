思哲研究所專欄｜李冠儒博士

2026年11月17日，早稻田大學的政治祭迎來一場重量級講座。前首相石破茂以「戰後百年，2045年的日本」為題，發表了長達60分鐘的演講。這位在戰後80周年之際肩負首相重任的政治家，以其40年國會議員生涯的積澱，向年輕一代發出一聲沉重的叩問：日本真的從戰敗中覺醒了嗎？靠貶低中國來看待世界，對青年灌輸偏頗的國際關係知識，對嗎？



真正捍衛國家利益者正在凋零

演講從田中角榮的一句遺訓展開。1981年，24歲的石破茂因父親的葬禮，有機會拜訪田中，田中已厲聲告誡他：「只要經歷過戰爭的人還處於國家中心，日本就沒問題；可怕的是他們不在中心之時——所以你必須好好學習。」二戰以來，81年過去，15歲上戰場的人已是96歲，戰爭世代正從政治與社會中心消失。而田中擔憂的時代已然來臨，這正是石破重新審視歷史的起點。

石破援引兩位早稻田大學的前輩——齋藤隆夫與石橋湛山的經歷，督促早稻田大學的學生反省，以照見戰前軍國主義言論與外交的病灶。1940年，齋藤在眾議院作了長達一個半小時的反軍演說，質問：「這場戰爭的目的何在？如何收場？」軍部因此震怒，要求除其名。石破提及，當時在「大政翼贊會」推薦與否直接決定選舉勝負的恐懼下，多數議員選擇自保，僅七人反對除名。

他又回憶石橋在戰前便在《東洋經濟新報》指出殖民地並未遏制人口增長，也未提供預期資源，英國本土無殖民地亦能自衛，堅持減少日本殖民地，讓這些殖民地感恩並與日本進行經貿合作才符合日本的國家利益，其思想被稱為小日本主義。石破藉此闡明，外交必須是功利主義的，但功利主義不是一方得利，而是互利共贏。

石破拋出一個問題，即為何日本當年的有識之士明知必敗仍走向戰爭呢？石破援引1941年「總力戰研究所」的模擬推演，即當年30餘歲的日本精英們，其實獲准接觸全部國家機密，推算出日美國力差距為GDP一比五、鋼鐵一比十、汽車一比百，並準確預測了運輸船不足、護航驅逐艦短缺、蘇聯終將破約來襲的情況下，確實得出了「無論怎麼打都贏不了，絕不能開戰」的明確結論。然而，東條英機陸軍大臣當時居然以「戰爭有運氣成分」為由封殺了報告。此後戰局幾乎按推演發展，日本走向覆滅。

當權者仍抱持30年前的心態

如今，真的讀懂世界的日本青年也深諳與中國合作的必要性，其當權者卻不懂這樣簡單的道理，無怪乎石破警告日本不能還抱着30年前的心態，靠貶低中國來看待世界。

石破將無法剎車的原因歸結為日本的結構性缺陷。明治憲法下，天皇神聖不可侵犯，元老凋零後內閣、議會與軍部之間責任歸屬不明；議會又為選舉自保而追隨軍部，媒體則為追逐發行量與軍部合作，最終通過「鬼畜英美」等煽動性口號將公眾輿論推向不歸路。無論現在的日本多麼致力於以和平憲法「洗底」，在法律與歷史上，日本都是大日本帝國的「繼承國」，約310萬日本戰歿者中七成死於飢餓與疾病，導致中國及亞洲各地死了逾千萬人。石破強調，若不直視這段歷史的連續性，便無資格談論日本的未來。

石破雖然提的是日本，但經歷過戰爭的人逐漸離世實屬各國不可逆的現象。而失去凝聚力的結果是災難性的，例如特朗普的退群行為獲得了大量民意背書。知名美國社會學著作《獨自打保齡》中早已提及，隨着戰爭的記憶與反法西斯的使命感遠去，美國的社會資本大不如前，真正為社會奉獻的個體及組織越來越少。

青年一代，無論是戰勝還是戰敗國，也只能通過與這些經歷過戰爭的人交流，不斷自省、進步。

對歷史的真誠助人走向未來

演講後半，石破選擇將視角轉向當下。他坦言，2025年發表「戰後80年反思」時，周遭有人對他施壓，稱「安倍70周年談話已定調」。但他認為，安倍談話中輕描淡寫的一行——「當時的社會體制無法阻止走向戰爭」——正是日本必須徹底檢驗之處。

石破亦大膽觸及日美同盟的不對稱性。美國負有防衛日本之義務，日本卻無防衛美國之義務，僅負有「從北海道到沖繩，在任何地方、任何數量、任何期間」提供基地之義務。他質問：義務不對等的同盟，未來真的可持續嗎？他更直言，憲法第九條第二款不承認交戰權，而自衛隊擁有世界第七大軍費與最先進裝備，卻被說成「不是軍隊（是自衛隊）」，此邏輯難以成立。

在演講尾聲，石破談及2026年4月29日舉行的昭和百年典禮。他感慨，典禮上沒有天皇的發言，令他深感遺憾，並再次體會到從昭和天皇到上皇、再到今上天皇所傳承的「對歷史的悔悟」之重量。他亦自省40年國會議員生涯中，未能充分向國民傳達憲法、安全保障與歷史的本質，也表示在社群媒體主導的時代，一兩分鐘的短影片根本無法傳達複雜的安全保障體系與文民統制的重要性。他預測，2045年日本將迎來AI處理社會一切事務的時代，「甚至可能出現由AI決定我們該投票給誰的時代，但我們絕不能容許那樣的時代到來。」他呼籲年輕人有系統地學習近現代史，因為「對過去歷史的真誠，才是我們活在未來的力量」。

石破的演講在熱烈的掌聲中落幕，但留給了我們很多問題。在不久前的APEC上，中方特意為高市挑選了《昂首向前走（上を向いて歩こう）》這首日本家喻戶曉、又在西方冠以《Sukiyaki》之名的歌。其誕生在1960年日本的反安保、反強權年代，選曲自然有促日本反省的深意。在網上可知，很多早稻田大學的舊生，不論中國人、外國人，包括筆者本人，都不認為日本在戰敗後徹底覺醒，鬥爭被政治家的私利終結了。甚至有早大日本學生表示安保鬥爭也不徹底，因為「沒有廢除天皇制，就沒有對戰爭的反思」，強調對侵略戰爭與殖民統治的責任，無法僅靠將天皇從神改為人（《人間宣言》）、建立象徵天皇制來免除，還表示那種「孩童般的虛構」只在日本國內行得通。而這段演講對筆者來說，除了督促自己一如既往地採訪戰爭經歷者以外，也不得不思考在AI時代下自己如何不通過又臭又長文章，卻能精準傳播包括中日關係在內的重要信息。

作者李冠儒博士是思哲研究所青年教育總監。



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