見聞見智｜潘學智專欄

大灣區科學論壇月初傳來喜訊，中央科創新規相繼出台，「四十條」聚焦粵港澳協同發展。河套香港園區開園未滿一年，已有逾百家企業進駐，實驗室、科研機構與產業鏈逐步成形。香港下一階段面對的，卻是一場比招商引資更深刻的考驗：這些科研成果能否離開園區，走進院舍、診所與家庭，成為減輕照顧者勞損、改善公共服務的實用方案？河套若只能聚集人才與技術，卻未能改善市民生活，再亮眼的進駐數字也只能反映產業規模，尚不足以證明香港已成為一座真正的創新城市。



科研心血須化作日常服務

每年11月的聯合國「爭取和平與發展世界科學日」，提醒各地政府，科學的公共價值不只在於論文、專利和企業估值，更在於能否回應疾病、人口老化與資源不足等共同挑戰。香港擁有頂尖大學、充足的創科資助，以及河套和北部都會區等重大平台，科技生產能力已漸具規模。相較之下，把科技轉化為公共服務的能力仍然薄弱。香港建設國際創新科技中心的故事，目前只完成了「如何研發」的一半，另一半是如何組織真實需求、驗證技術、管理風險，再把有效方案帶進市民的日常生活。

民思政策研究所早前舉辦研討會，討論未來之城與治理革新。席間最令筆者印象深刻的，不是各界提出了多少尖端技術，而是不同持份者以完全不同的尺度衡量「成果」。科研人員重視技術突破，企業關心市場需求，政府部門的預算及問責制度則較容易量度資助金額與設備數量。院舍經營者考慮的是設備能否放進房間、操作是否方便、故障後由誰維修。前線護理員的要求更加直接：一件工具能否讓他們少彎一次腰、少扶抱一次長者？各方並非缺乏投入，而是對成功沒有共同定義。

十億採購未等於服務創新

樂齡科技，正好是一場檢驗香港創新治理能力的壓力測試。政府自2018年推出「樂齡及康復創科應用基金」，累計投入超過十億元，資助2,000多個服務單位購置或租用三萬多項產品。然而，申訴專員公署早前展開主動調查，指出本港樂齡科技滲透率仍然偏低，獨居及雙老長者對產品缺乏認識，獲取資訊和評估需要的工具不足，部分設備亦未得到充分使用。這組數字說明，香港並非缺乏資源或產品，真正的問題是設備進入服務體系後，是否持續被使用，又是否真正改變了照顧流程。

一部在展覽場地運作流暢的移位機，搬進空間狹窄的舊式院舍，可能根本無法在床位之間轉動；即使設備合用，院舍仍須承擔場地改裝、員工培訓、維修耗材、軟件訂閱、數據保障及事故責任。現行資助和採購合約較重視產品交付，未必覆蓋整個使用周期。當培訓、維修、流程整合和持續採購均無人統籌，設備閒置便不是偶然的執行失誤，而是制度設計的結果。產品離開供應商倉庫，不代表創新已經完成。只有持續留在照顧現場並減輕前線負擔，科技才真正產生公共價值。

香港欠缺的不是另一筆基金，而是一套串連需求、測試、驗證、採購和擴散的「首用者制度」。跨部門機制應統籌公共需求、試驗規則、預算、風險及採購路徑，再由院舍、診所、復康中心和公共屋邨提供真實場景，讓長者、家屬及前線人員參與設計與評估。制度處理的是風險與責任不對稱，舊方法造成的勞損和低效由長者、照顧者及納稅人承擔，採用新技術的責任卻集中於前線主管，選擇保守自然成為理性反應。因此，政府須預先訂明試用範圍、事故通報、停止準則、保險及賠償安排，既不把試錯風險全數下放前線，也不以創新為由降低責任標準。

專業驗證也要用家參與

政府率先採用，也不等於替市場挑選贏家。政策應由公開的公共問題出發，例如減少護理員移位勞損、降低長者跌倒風險或延長居家生活時間，再讓不同科研團隊和企業提出方案。評估標準則應由購入多少設備，轉向六個月後的持續使用率、扶抱次數與腰背勞損、設備停機時間及全生命周期成本。英國國民保健署的Test Beds計劃，示範如何讓公立醫院與科技企業聯手，在真實病房測試新技術。而新加坡的Age Well SG和Care Tech Cafe，則讓長者把科技帶回家試用，使生活經驗反饋至產品改良。前者處理專業數據如何進入採購流程，後者處理用家經驗如何進入設計環節。

「強腦科技－香港理工大學惠民科技計劃」正好說明香港亦非沒有先例，只要企業、大學、政府與使用者被納入同一套機制，新技術便有機會跨過採用門檻。計劃由企業提供智能義肢技術，理大團隊負責評估、適配和復康支援，創科基金分擔早期成本，讓合資格人士率先使用。其價值不在免費提供產品，而在於把技術供應、專業驗證、公共資助和使用者需要連成一條採用鏈。不過，這類合作仍屬個別項目，未形成跨機構、可持續和可複製的制度。香港需要的不是更多孤立的成功案例，而是把有效的合作方式轉化為恆常安排。

北都應成為全港創新採用平台

北部都會區不應只是科研及產業園，更應成為科研成果接受真實生活檢驗的平台。政府可設立「未來之城示範社區」，首階段聚焦居家及院舍照顧、社區健康和長者出行，由跨部門機制公開徵集前線需求，再讓科研團隊和企業提出方案。長者、家屬和護理員應由界定問題開始參與，而非在產品完成後才提供用後感。每項試驗均須設有期限、知情同意、事故處理及獨立評估，並按公開標準決定採購、修改或退出。政府除了公布獲採用的方案，亦應記錄設備停用原因、維修頻率、培訓時間、持續成本和適用條件，把每次成敗轉化為可查閱、可比較和可複製的公共知識，避免不同機構重複承擔相同的試錯成本。

人口老化不只是福利問題，也是勞動力、生產力和城市競爭力的考驗。樂齡科技並非以機器取代照顧，而是減少沉重和重複的工作，讓護理員把更多時間重新用在人身上。當科技化作長者床畔一根安穩的扶手，讓家屬多一刻喘息、長者多一分自主，創新才真正產生公共價值。然而，一根扶手可以是個別項目的成果，讓它由北都走進全港院舍與尋常家庭，才是真正的制度能力。香港不只需要發明新科技，更要讓政府學會管理試驗、汲取經驗，將有效方案轉化為可持續的公共服務。

作者潘學智是民思政策研究所研究總監，香港中文大學滬港發展聯合研究所助理所長。



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