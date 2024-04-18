「希望出租物業的業主不要加租太多。才剛回氣，有人反映已被加租一倍，由五萬元加至十萬元一個月，只是細小舖頭，叫他如何捱下去？我們必須看到這個問題。當然，業主很高樓價買入舖位，要分期，銀行亦可能追數，要收高昂租金來向銀行還錢。所以千錯萬錯都是當時樓價炒得太高。所以金融界也要認真檢討，好時也要檢討是否無止境借貸買舖位，令接手的人成本高，要還很多錢。之前已經蝕了三、四年，現在希望向銀行還多點錢，又會產生加租問題，這是連貫的循環。所以第一個源頭不把握好，舖位上千萬甚至過億，銀行照樣批出分期付款、貸款，現在一跌價又追討，這個問題金融界要認真檢討，以後在這方面要有底線，價錢不是托得愈高愈好，一定會有後果，物極必反，最後一定是共同承擔責任。」

同不同意？相信不只商戶同意，業主都同意。這裏還未提到的是利率高企，借貸成本高了，也是業主希望加租的原因。

不過這段話有一個奇怪之處——加租一倍才十萬？十萬不要說銅鑼灣、尖沙咀，在荃灣市中心也未必租到一個好舖位。

原因無他，這段話說的並非香港，而是澳門。

澳門行政長官賀一誠4月16日列席立法會會議，提到澳門旅遊區生意暢旺的同時，民生區卻周末客流不足，特別是鄰近珠澳口岸的北區。賀一誠認為政府資源有限，商戶並不可長期依靠政府的提振消費措拖支撐。他說現在的難題主要是沒有足夠的消費人群，以及居民的消費信心，而做生意的又面對加租壓力，苦不堪言。

澳門和香港的經濟和社會環境不同，無法直接比較。但如果想尋找一點慰藉，他們大概可以看看香港。澳門覺得十萬月租很昂貴嗎？早前尖沙咀一間餐廳招人頂手，舖租超過50萬。銅鑼灣的租金大幅回落，但靚地段不少地舖仍然叫價50萬，呎租動輒幾百元。「只是細小舖頭，叫他如何捱下去？」賀一誠的疑問，放在香港也是可以。若非執笠關注組已經執笠，或許賀一誠也可以加入看看，不是湊熱鬧，而是分析營商環境。

賀一誠慨嘆澳門人北上，希望市民周末最少一餐留在本地消費，香港何嘗不是每逢周末30萬人次北上消費？或許我們也能得到一點慰藉，留不住市民的不只是香港，澳門也面對相似的困難。不過澳門過去五年的旅遊業轉型得不錯，已經擺脫了單靠賭博業的局面，活化有澳門獨特歷史文化和建築特色的片區。澳門和香港的訪客人次差距由2018年的2935萬，已大幅收窄至2023年的600萬。「時代在變，內地在變，整個市場結構、消費模式等都在改變⋯⋯大家要主動順應時代發展潮流，跟上時代發展步伐，積極識變、應變、求變」，港澳辦主任夏寶龍的提醒，看來澳門已經明白。

我們的特首李家超同樣指出，「香港人都應該認識和面對這大潮流的轉變，和過去經濟轉型期一樣，不怨天、不尤人、積極作為、創新、創造、應變、懂變」，並透露已積極部署吸引更多旅客「五一」黃金周來港，當中包括煙火表演、「18區日夜都繽紛」等。

只不過業界就應對旅客新的要求和消費模式作出轉變，還是不夠。正所謂「第一個源頭不把握好，舖位上千萬甚至過億」，「千錯萬錯都是當時樓價炒得太高」。加上美國通脹回落進度不理想，聯儲局現在又不排除繼續維持高息，香港業主和商戶勢必繼續受壓。被壓在地租五指山底下，神仙都難變。

所以「不斷優化自身經濟結構，打造新的經濟增長點」這句話，夏寶龍是一起說的，而且一前一後。地租主導、第一個源頭不把握好的經濟結構不改，如何打造新的經濟增長點？遑論開創香港高質量發展新局面。常說粵港澳大灣區深化融合、發揮錯位發展優勢，香港和澳門作為全國唯二特別行政區，不是應該更多交流合作嗎？不只是在北上潮流下互相慰藉，而是大家都面對改革、轉型的需要，照理不少經驗可以互相參考。