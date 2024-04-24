鼓勵市民「走塑」，其實不難。特首可以在社交平台上分享買外賣「走塑」經驗。最好找來環境及生態局局長謝展寰，發起一連十天「走塑」挑戰。正如謝局長曾經說，與其宣傳抽象概念，倒不如實地演練給社會大眾看。木叉是否耐用？木匙能否喝粥？紙杯蓋是否適用於熱飲？特首和局長親身體驗，才有底氣鼓勵市民「走塑」。

政府在23條立法時能夠鋪天蓋地，三司十五局各按其位宣傳國家安全的重要，在推廣環保生活時不會做不到。房屋局局長可以在屋邨推廣回收，教育局局長可以走入學校「走塑」，文化體育及旅遊局局長向旅客宣傳，勞工及福利局局長實地了解打工仔的外賣需要……

不過比起「走塑」，孫玉菡當務之急是防範工業意外。保障勞工安全，其實不難。局長可以「微服」體驗勞動工作。正所謂「事非經過不知難」，有藝術家為了提倡勞工權益，就曾經任職保安員、超市收銀員、戲院員工、便利店店員、港鐵清潔工。為什麼當局呼籲完又呼籲職業安全，關注完又關注奪命事故，但工業意外仍然一再發生？孫局長實地體驗，定能找出問題所在。

去年9月西九兩名工人在密閉管道內吸入高濃度硫化氫中毒身亡，近日沙田又有工人吸入硫化氫，造成兩死兩傷。之前預告在今年上半年完成修訂的《工作守則：密閉空間工作的安全與健康》，當局至今仍在做deadline fighter，局長只表示會在未來一兩個月內備妥並正式發布。為什麼23條立法能夠以「早一日得一日」的效率，保障勞工安全卻不可以？

《維護國家安全條例》生效剛滿一個月，律政司司長林定國積極宣傳解說。除了接受報章專訪，形容現在社會已經恢復和平與秩序，與實施《國安法》的初期非常不同，他亦在電視台親自回應坊間意見，儘管我們不知道多少人在鏡頭面前願意暢所欲言。

解說23條立法，其實不難。司長可以邀請立法會議員謝偉俊把酒暢談。二人同為法律界，肯定能夠談得來。謝偉俊又是有份通過《維護國家安全條例》的立法會議員，沒可能不熟悉法律條文。但就連他亦一度關閉社交平台專頁以審查所謂敏感內容，重開後還要聲言所有批評皆無意引起人憎恨政府，司長難道還認為坊間沒有憂慮嗎？

謝偉俊肯定是愛國愛港的，不然也沒可能作為現屆立法會議員。他即使有時批評政府施政，但根據特首和司長所說，批評政府並無問題。既然如此，政府更應該支持謝議員的批評聲音，因為這有助令市民放心，相信批評政府並無問題，《維護國家安全條例》亦非所謂的「惡法」。

積極對外澄清、說好香港故事的，還有行政會議召集人葉劉淑儀。她將在下個月中舉辦「香港全球繁榮峰會」，邀請美國前代理助理國務卿董雲裳、前駐港澳總領事唐偉康、2006年諾貝爾化學獎得主Roger Kornberg、英國倫敦大學學院校長Michael Spence等參加，以推動民間外交。

葉劉形容邀請的嘉賓都不是看法非黑即白、思維簡單，但有趣的是，她本人卻又不肯邀請摩根士丹利前亞洲區主席羅奇來港。推動與歐美交流，其實不難。葉劉可以不但邀請羅奇，還包括史丹福大學政治及社會學教授Larry Diamond。

Larry Diamond十多年來一直被香港傳媒冠以「葉劉論文導師」之名，也不是思維簡單的泛泛之輩。他對於民主政治的看法雖然應該與葉劉有所出入，但對話、交流的原意本來就是這樣。葉劉作為行會召集人兼立法會議員，正好合如其份地向這位在英語政治學界有一定影響力的教授講解香港如何由治及興。

以上四個建議全都不難，社會「走塑」減廢、勞工安全零意外、市民正面看待23條、香港聯通歐美指日可待。要令人看到由治及興的好處，就看高官、議員會否多走一步。