不少人以為香港大學的管治在最近出了問題，當中尤其以校務委員會在未與校長溝通下，5月28日委任了暫任首席副校長及多名暫任副校長。不過，這樣似乎忘記了一個重要事實。



自從錢大康於2015年7月卸任後，港大的首席副校長一直都是署任或暫任的。首先是譚廣亨，2019年起是王于漸。到現在，這個港大要職已沒有實任將近九年。

此外六個原有的副校長職之中，行政及財務副校長自2022年後先後曾詠詩、潘巍和王于漸署任，副校長（環球事務）和副校長（大學拓展）分別先2019年和2021年懸空之今。最穩定要的數副校長（教學），何立仁自2015年上任至今未變。副校長（研究）和副校長（學術發展）則是自2020年起分別由申作軍和宮鵬出任。

港大的副校長一般由校務委員會成立的物色委員會，經由全球廣泛刊登招聘廣告，任期五年。根據《香港大學規程》，首席副校長和副校長都是由校務委員會按照規程聘任，而且不得解僱，除非經調查後認為有好的因由終止聘任。

不過在找到合適人選作出實任之前，署任和暫任另作別論。同樣根據《香港大學規程》，校長有權在職位暫時懸空期間委任他人署理其職位，曾詠詩、潘巍和王于漸先後署任行政及財務副校長便為此例。至於暫任，則要由校委會通過。今年1月，校長張翔委任王于漸署任行政及財務副校長的同時，便表示會向校委會提出由他來暫任此職，直至物色到實任人選。

從一直以來的做法可見，副校長的署任安排都是由校長在校委會上提出，經由校委會決議通過。而首席副校長，根據《香港大學規程》，更要先諮詢教務委員會。2019年譚廣亨退休、王于漸接任之時，張翔便按照規定，諮詢了教務委員會的意見。教務委員會由校長作主席，成員包括首席副校長、副校長、各學院院長、多名講座教授、研究學院院長等。

不管如何，校長作為大學的首席教務及行政主管人員，領導由首席副校長、副校長、司庫和教務長組成管理小組掌管大學日常運作，並向校委會負責。在任命副校長的過程中，即使是暫任，校長和校委會的良好溝通都是重要的。而校委會是次作出六個暫任安排、延長何立仁的任期及將宮鵬由學術事務調至環球後，校長張翔發聲明表示「今次任命暫任副校長的程序違反既定程序，並背離任命高級管理層時需事先進行溝通和討論的良好管治基本原則。所有暫任副校長的人選建議均非由我提出，事前也沒有諮詢我的意見，大學管理層對此一無所知」，可見校長和校委會之間存在了嚴重問題。

更重要的是，這個矛盾至少在去年的匿名投訴風波中已暴露無遺。校長是大學的首席教務及行政主管人員，校委會是大學的最高管治團體。兩者存在矛盾，香港大學是最大受害者。李國章出任校委會主席期間，不但實任了兩名副校長，亦都通過了續任張翔的校長職位至2028年。為什麼現在卻無法合作，連任命副校長這等重要的安排也各有各做？

去年10月特首回應投訴風波時，表示有信心香港大學能夠以內部管理事宜來處理事件。今次發生任命風波，他亦只表示從傳媒報道中得知港大內部問題，並且已責成教育局了解事情及匯報。然而，特首作為校監，是大學的首席主管人員，是校委會主席的任命人，又有李國寶作為副校監。現在這樣的反應和處理是否符合社會期望，對港大良好管治、維護國際聲譽是最好做法？