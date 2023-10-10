大學校長不易做，香港大學的校長尤其大挑戰。馬斐森2017年離任之時明言，「香港明顯是政治複雜之地，而校長一職是政治複雜的工作」。



大學校長不但要是一流的學者，亦要有出色的管治能力，能夠帶領不同學院、研究院追求卓越，並要滿足不同持份者的期望。在香港政府的禮賓順序中，大學校長乃排在高等法院上訴法庭法官之前、大紫荊勳賢之後，社會地位崇高。

香港大學作為香港最頂級的學府，其校長要處理的事情、面對的複雜性自然不容言輕。徐立之面對示威區爭議，馬斐森經歷佔中運動及副校長任命，張翔現在面對的則是多個指控，包括不滿他指定座駕、對醫學院院長和副校長的招聘、內地捐款的處理、教職員聯誼會的裝修等。

港大校務委員會是其最高管治團體，對於投訴或舉報亦有既定的政策及程序，有足夠能力處理涉及校長的指控。在沒有公正的調查、事實為基礎之前，外界無法亦不應該妄下判斷，公開指控亦可能對當事人不公平。

這是為什麼即使輿論都知道涉及校長張翔，但校委會主席王沛詩早前的聲明仍強調，「基於私隱考慮及相關條例，大學一般不會對具體人事問題作出公開評論」，而校委會星期一（10月9日）議決成立五人專責小組後，亦僅表示「調查近日收到一組投訴事項」，不會點名提及任何人。作為大學校監的特首李家超亦表示不應作出揣測，認為目前的各種猜想、指控對事件都沒有幫助。

張翔發表聲明，表示「所有指控都沒有事實根據，完全是憑空捏造的惡意抹黑」，及「有理據向造謠者提出誹謗訴訟」，當然等如承認了自己遭受指控。他同時指出，更失望的是本應屬於機密的校委會通訊被外洩，並憂慮校委會能否公正處理投訴。

校長與校委會須建立互信

對於社會，更令人關注的是校長與校委會是否缺乏互信。畢竟校長為大學的首席教務及行政主管人員，也是校委會的當然成員，而校委會則可以行使大學的所有權力，兩者必須緊密合作，才能帶領港大前行，例如港大11間學院的院長人選就要由校長建議、校委會委任。

張翔在今年初曾經透露，港大2020年11月啟動全球招聘教授級學術人才計劃後，已吸引44名來自史丹福大學、麻省理工學院等的學者加盟。而他今年亦邀請到諾貝爾化學獎得主Fraser Stoddart來港出任理學院化學系講座教授，後者近日更公開支持張翔，讚揚對方加快處理招聘程序，並在短時間內建設了實驗室，吸引了他帶領十多人的研究團隊由西北大學轉來香港大學。

而張翔本人，王沛詩亦形容是「成就卓越的科學家」，校委會成員李小加也表示港大有這位「全球有名的科學家做校長，亦有這麼多世界一級的科學家，要珍惜、熱愛這大學；不要讓今天的這一切，成為我們永久的傷害」。講求效率、特事特辦或許無可厚非，但建立與校委會的互信，回應不同持份者的聲音，同樣是一校之長的責任。