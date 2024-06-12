誰來提升香港人的士氣？

如何改善市民的精神健康不時成為立法會議題，在今年2月的最近一次討論裏，提出質詢的議員列舉調查數據指出，港人精神健康指數連續五年不合格，2022年平均分只有47.64（52分及格）。雖然沒有新統計，但精神健康與社會經濟條件息息相關，2023年指數好不了多少。經濟條件與收入有直接聯繫，特首會同行政會議周二（6月11日）決定全體公務員劃一加薪3%，必然也蘊含了「增加收入改善生活質素促進精神健康」這個大邏輯。用官方的說法，是考慮了公務員的士氣問題。



作為18萬公務員的僱主，政府當然必須關注員工的精神健康與士氣，然而，今次加薪決定引起的非議卻不小，一方面由於過去一年多香港整體經濟氣氛並不理想，另一方面正如公務員事務局自己所言，公共財政近年接連錄得赤字，公眾格外關注政府能否審慎理財。還有一個政府難以啟齒的原因：市民對公務員表現並不滿意。近日公佈的一項民調便指出，市民對公務員隊伍的整體滿意度雖然略有上升，但評分仍不及格。

升職加薪是打工仔最基本的追求，政府身為全港最大僱主，在條件許可下盡可能滿足，往好處看是做了表率，或可刺激更多私人企業做個良心僱主，但公務員加薪引起爭議，也反映他們的獨特性：政府的收入來自公帑，服務對象是700萬香港市民。公務員加薪並不只是政府內部僱傭關係問題，也影響着社會整體的「士氣」。政府之所以需要維持公務員士氣，必然是為了確保他們可以持續為市民提供優質公共服務，市民滿意了，政府才稱職，如果無法取得令市民滿意的治理成效，無法提振社會的整體士氣，那維持公務員士氣就只會是自欺欺人的話術。更何況，今次劃一加薪3%的決定是否能夠維護公務員士氣，連公務員群體內部也不乏異議。

按照薪酬趨勢調查委員會5月底提交的建議，低層、中層與高層公務員調薪淨指標分別為5.47%、4.32%與4.01%，撇下是否與香港經濟及私人市場現實脫節的爭論不表，低多高少的加幅本身倒是符合「分配正義」的政策制訂原則，相比之下，政府最終決定劃一加薪3％卻欠缺有說服力的理據。公務員事務局重申是參照了「每年都會考慮」的因素，當中就包括薪酬趨勢淨指標，但如何從原本明顯差異的加幅計算出劃一3%才是合理，讓人猜不透。至於公務員士氣，劃一加幅客觀效果卻是進一步拉大高中低層公務員之間的收入差距，高層公務員的士氣也許維持了，代表中低層公務員的工會卻在抱怨他們的士氣受到打擊。

收入分配是每個社會都要面對的重大課題，內地近年推動「共同富裕」，按香港固有區隔式認知，這屬於社會主義思維，不適用於實行資本主義的香港。然而，包括香港在內的許多資本主義經濟體，如今都被迫思考如何擺脫貧富懸殊的「Ｍ型社會」困局，這是政府作為社會治理主體發揮作用的要務。而根據國家主席習近平提出的總體思路，共同富裕目標擴大中等收入群體比重，增加低收入群體收入及合理調節高收入，形成中間大、兩頭小的橄欖型分配結構，摘下意識形態眼鏡就不難發現，這對香港處理收入分配問題有重要的參考價值。

見微知著，政府如何處理公務員加薪，在很大程度上也反映了它的施政理念。本屆特區政府明言要着力提高治理水平，提升整個香港社會的士氣必定衡量其「有為而治」成效的一項重要指標。推而廣之，但願這次加薪不是一個但求行政效率或和稀泥式「中間落墨」的決定，因為歷史早已證明，這種被動治理意識無法駕馭香港複雜多變的經濟環境與社會矛盾。