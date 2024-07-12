扭曲的人生來自扭曲的社會

升職加薪，是打工仔的希望。改善生活，是每個人的目標。為了符合租住公屋的資格而寧願壓低收入水平，誠然會扭曲人生。在這一點上，房屋局局長說得沒錯。



只要翻查一下申請公屋的入息上限，就會知道壓低收入水平是多麼不合理的事。目前一人限額是12,940元，二人是19,730元。不論是青年抑或中年，只要全職工作，恐怕都容易超出上限。如果另一半是家庭主婦／夫，又或者育有子女（三人家庭入息上限24,740元，四人家庭30,950元），那才較大機會合資格申請公屋。

但話說回來，在未解決住屋問題之前，多少人又敢計劃家庭，生兒育女？一家四口如果要住在劏房裏，父母想給予子女活動空間，或者請幾個同學來玩，也是不大可能。

捱貴租、住私樓當然可以，但可支配收入隨時更少，其他方面的開支不得不妥協，結果還不如為了申請公屋而壓低每月入息。為了應付租金而令生活左支右絀，莫說海外旅行，就連多去一兩次主題樂園也是奢侈的話，這樣即使稱不上扭曲的人生，肯定也不能說是理想。到底應該怪他們為了申請公屋而扭曲人生，抑或怪香港的樓價、租金高不可攀？還是說公屋的入息限額太低，令人陷入不必要的兩難窘境？

何局長全力增加公營房屋的供應，致力縮短公屋上樓的時間，過去亦都支持保持需求管理措施，關注置業負擔比率過高的問題，其工作及理念都值得肯定。樓價和租金是否可以負擔，市民的收入是否趕得上生活成本的上漲，畢竟是房屋局能力範圍以外的事。發展局最近三季只招標出售兩幅沙田住宅用地，加起來的可供興建單位僅850個，這是懂得與市場「傾偈」，抑或再一次犯下孫九招的錯誤，令未來的樓市進一步扭曲？

業主不想樓價大跌，想成家立室的人希望上車。兩者看似矛盾對立，如果我們假定了香港人的財富增長得靠樓價上升。瑞銀的財富報告指香港人均身家58.2萬美元（454萬港元），中位數20.7萬美元（161萬港元）。香港人能夠在2010年至2013年間財富年均增長7%，當中多少是靠物業價值，大家心中有數。但所謂的財富增長，只是由下一個買家付帳。愈早置業的人在這場遊戲中愈有利，愈遲進場的人愈佔下風。「競賽屬會」為什麼擠不上去「觀察屬會」、「正式屬會」，說穿了就是結構因素使然。

香港去年的財富平均數是中位數的2.8倍，在廿多個富裕地區中排行第六，意味比起台灣、加拿大、韓國、法國、英國等，香港的財富較集中在富裕階層。被認為財富增長潛力可觀的台灣，尚且有半導體產業作為發展動能，香港至今卻還未有哪一個產業跑出，反而零售、旅遊、金融業等都慨嘆陷入寒冬。從這個角度看，香港人希望樓市重拾風光，置業可以置富，讓人實現向上流動，也不是不可理解。這只是又一次說明，扭曲的社會帶來扭曲的人生。