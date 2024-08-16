安安和佳佳是在1999年來香港的，作為中央對特區成立兩周年的慶祝。當時安安12歲，佳佳20歲，相當於人類的36歲和60歲。兩者最終分別在2022年和2016年離世，為是全球最長壽圈養大熊貓。



相比之下，在特區成立十周年之時由中央送贈香港的盈盈和樂樂生於2005年8月，年輕力壯，一直被寄望在港開枝散葉。雖然兩隻熊貓自2011年起開始交配，盈盈2015年又曾一度懷孕，惟仍然未有所出——直至昨天（8月15日）。



雖然隨着保育工作收效，大熊貓幾年前已經從瀕危轉為易危，但始終是國寶級動物，而且又不是每隻都年輕力壯、適合繁殖，所以始終不適宜動輒送贈。惟盈盈和樂樂今個月剛踏入19歲，相當於人類的57歲，已經難言年輕。多年一直無後，中央趁着特區成立廿七周年，今年同意再送贈兩隻大熊貓給香港，無疑是一份厚禮。

回看廿七年以來，中央不時對香港「送大禮」，尤其是逢五、逢十的周年。在特區成立五周年的2002年，中央同意董建華政府提出的建議，與香港商談建立更緊密經貿關係的安排。CEPA在一年後達成，剛好成為香港從沙士中經濟復蘇的及時雨。

特區成立十周年的2007年，當時香港經濟強力復蘇，平均每年增長近百分之八，失業率顯著回落，還準備在一年後協辦北京奧運會的馬術項目。這次中央送贈盈盈和樂樂不是雪中送炭，而是錦上添花。

2012年，藉着特區成立十五周年，中央公布39項加強內地與香港合作的政策措施，包括支持第三方利用香港辦理人民幣貿易投資結算、在前海探索試點跨境貸款等，支持香港發展成為離岸人民幣業務中心。

接着滬港通、深港通而來的，是特區成立二十周年、2017年啟動的債券通。也是那時，國家主席習近平見證香港與故宮博物院簽署合作協議，標誌着故宮博物院的珍貴藏品將會長期、全面在香港故宮文化博物館展出。

香港故宮最終能夠在特區成立廿五年、2022年之際開幕，最好體現了中央對香港發展中外文化藝術交流中心，對香港保持國際性城市特色、促進東西文化交流的支持。再加上今年容許非中國籍的香港永久性居民以「回鄉證」進入內地，以及再次送贈一對大熊貓予香港，都是為了幫助香港發展經濟、旅遊以及吸引資金、人才。

來港17年的盈盈、樂樂終於開枝散葉，令海洋公園的大熊貓將會增至六隻。但廿多年來中央其他贈港禮物，又有多少開花結果，已經能夠自給自足、可持續地發展下去？CEPA促進專業服務和優質產品走進內地市場，協助內地企業走出去，但隨着內地城市更開放、更發展，以及樞紐地位競爭愈來愈激烈，我們與內地市場即使沒有貿易壁壘，但吸引力還有多少？

就正如內地多達59個城市可以自由行來香港旅遊，惟特色不夠、百物騰貴，現時內地旅客仍只得疫情前的大約六成，還未計及他們在港減少消費。反之愈來愈多香港人北上消費，本地零售和飲食業界叫苦連天。再送兩隻熊貓，借出更多故宮珍藏，難道就足以幫助香港重振聲威？

由滬港通、深港通、債券通，到跨境理財通、ETF通、利率互換通，中央一方面支持香港作為全球最大離岸人民幣業務中心和國際風險管理中心，另一方面我們今年上半年的新股集資額已經跌到全球第十。企業即使赴美上市不遂，亦傾向轉投倫敦而不是香港。「遺址」的謔稱，恐怕仍未能完全擺脫。

每逢中央推出惠港、涉港政策，不少人都形容是「送大禮」，感謝中央厚愛云云。但與其每年期待源源不絕的支持，香港最需要的是不負所望，開花結果。現在就連多年無出、年紀不輕的盈盈和樂樂也能夠開枝散葉，我們在金融、創新科技、文化藝術、貿易、航運、航空等多方面，何時又能夠交出成績？