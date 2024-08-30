區域法院法官在立場新聞案的判詞中有以下這一段：

「本席作為陪審員憑普通常識和生活經驗可以肯定, 政府的合法性和公信力是社會凝聚力和團結的重要因素。如果數目龐大的市民不信任政府, 政府和市民之間自然產生矛盾, 增加對立, 這自然會導致社會分裂。除此之外, 當市民對政府缺乏信任時, 他們往往更容易懷有偏見和負面的假設。他們可能會將不信任的情緒轉化為對政府的猜疑和指責, 將政府正常或合理的行為解讀為可疑或有問題的行為, 縱使他們沒有任何或任何確鑿的證據來支持他們的指控。在缺乏市民信任之下, 政府亦極容易成為不實信息或謠言攻擊的目標, 因為不信任政府的市民很容易傾向相信政府是有罪的假設。」

相信這位法官並非要開講「管治101」或者「政治傳播入門」。事實上，他無非想指出涉案時期正值政府缺乏市民信任，一些文章因此可以用來嚴重損害政府權威。但這段話反過來看，恰好是一個淺白不過的道理：政府的公信力愈高，得到市民的信任愈大，就愈能避免和抵擋謠言的攻擊。

法官指出，在判斷文章是否具煽動意圖時要考慮社會環境，亦即當時公眾是否容易受到煽動，「一點火花就會引爆火藥庫」。社會是恢復了平靜，抑或仍然動蕩不穩，哪些言論因而具意圖嚴重破壞政府權威，抑或屬於合法而且不具煽動意圖，法庭應該盡量說明界線。界線當然不可能百分百涇渭分明，但考慮的因素、判斷的角度都應該合理，盡可能讓市民明白。畢竟絕大多數的香港人都無意犯法。

毋庸置疑，言論自由並非絕對。法庭在這宗案件似乎說明，在社會動蕩不穩的時候，言論所受的限制可能較大。試想在疫情最肆虐、社會最人心惶惶的時候，同一篇文章、同一樣的詆毀可能會被裁定為嚴重損害權威，不過放在今時今日的效果可能很不同。這是否意味在社會環境相對平靜、秩序較良好的時候，我們能夠容許的言論空間也應該較大？同樣的抹黑、同樣的詆毀，在穩定的社會未必會被視為具煽動意圖？

這是複雜的法律問題，無法三言兩語在此空泛而談。但肯定的是，政府的公信力有多大，得到多少市民支持，不只靠執法、打擊煽動言論。上屆政府在新冠疫情中反應不夠快，措施不精準，官員可以怪誰呢？來到今屆在垃圾徵費上準備不足，宣傳乏力，最終要出爾反爾，又有沒有損害公信力？如果香港良政善治，政府能解決民生所需，房屋住得更寬敞，創業的機會更多，孩子的教育更好，年紀大了得到的照顧更好，社會的怨氣自然較小，遑論要謾罵、詆毀，衝擊政府權威。

維護政府權威、維持社會穩定，是理所當然。2019年的社會騷亂是深刻教訓。但法律只是其中一個工具。要香港「五光十色，大家七嘴八舌，多姿多彩」，必然要憑藉更好的施政，方能夠從根本凝聚人心。正如北京大學港澳研究院院長陳端洪所說，「由亂到治和由治及興是兩種治理模式」，前者是以法律制止破壞行為，懲治個別犯事者，但後者要面向全個社會，政府要分析各階層的訴求，並且回應。「政治和法律秩序是興的必要條件，但不是興的充分條件。」

由頒布《香港國安法》和實施《維護國家安全條例》，再加上法庭多宗判決的警示，社會現在跟三、四年前已經不可同日而語，現在更多人北上消費而非政治抗爭。這正是政府贏取公信力、鞏固權威的時機。劏房何時告別？洪水橋能否成為區域商業中心，提供專業服務和現代物流業？商舖租金過高的問題如何解決？旅遊業是否要轉型？人口老化問題有沒有應對方案？由住屋、家庭友善、優質教育、勞工福利到就業機會、創業環境一一做好，政府還怕被謠言攻擊，被詆毀抹黑嗎？